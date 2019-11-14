Дорого и сердито: чем Польша заменит российский газ

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у «Газпрома», и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года. В начале октября уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна полностью откажется от российского газа к 2022 году. В планах Польши – полностью заменить его норвежским газом и сжиженным газом из США.

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По словам чиновника,

как только истечет контракт с Россией, газ в страну будет поставляться через новый СПГ-терминал в городе Свиноуйсьце, а также через газопровод Baltic Pipe, строительство которого должно завершиться в течение трех лет.

Предполагается, что сжиженное топливо будут доставлять из США и Катара.

Одновременно Польша продолжит активно использовать уголь для получения электроэнергии. Сжигание угля продолжается вопреки климатической политике Евросоюза и подписанному соглашению по выбросу парниковых газов в атмосферу – Киотскому соглашению. Приоритет для страны – энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не цели Евросоюза по снижению вредных выбросов к 2050 году, заявил в интервью Financial Times (FT) все тот же Петр Наимский.

Варшава давно уже говорит о планируемом отказе от российского газа. Предыдущие заявления Польши были вызваны попыткой выторговать более низкую цену на поставляемый из России газ и намерением поднять тариф за его прокачку из России. Так, стоимость транзита газа по польскому участку газопровода «Ямал-Европа» Варшава ранее называла смехотворной.

Ежегодно из России в другие страны ЕС через Польшу прокачивается 29 млрд кубометров газа. Однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны мизерные, утверждал Петр Наимский. По его словам, за транзит Польша получает 21 млн злотых в год – это примерно $5,4 млн.

Российский газ поставляется в саму Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года. Согласно этому документу, законтрактованный объем — около 10 млрд кубометров в год. Согласно прописанному в договоре условию «бери или плати», Варшава должна оплачивать как минимум 85% этого объема вне зависимости от того, нужен он ей или нет. Контракт истекает в 2022 году.

В 2018 году PGNiG импортировала из России 9,04 млрд кубометров, что на 6,4% ниже показателя 2017 года. Всего в прошлом году польская государственная энергетическая компания импортировала около 13,53 млрд кубов природного газа, то есть на российский пришлось около 67%. В прошлом году доля СПГ в импорте увеличилась до 20%. Собственная добыча составила 3,8 млрд кубометров.

За 9 месяцев этого года доля СПГ в объеме импорта составила уже 23%.

При этом попытки выбить себе преференции польская сторона предпринимала параллельно с постоянными выпадами в адрес Москвы, в частности, по отношению к новым транспортным проектам «Газпрома», включая «Северный поток — 2».

Так, именно по иску PGNiG «Газпром» в данный момент может для поставок топлива в Германию использовать лишь 50% мощности газопровода OPAL.

Польша уже давно предпринимает попытку организовать на своей территории региональный газовый распределительный узел – хаб, напоминает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Польша, в частности, заявляла о своих планах продавать Украине тот газ, который она будет закупать в странах-производителях.

Так, в конце августа этого года в польской компании PGNiG заявили, что Польша купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine («Энергетическая компания Украины»).

Польские чиновники заявляют, что недавние контракты на импорт СПГ заключены по ценам на 20-30% ниже, чем на российский газ. Формула цены на топливо от «Газпрома» зависит от цен на нефть, соответственно, повышается на фоне подорожания нефти.

«О том, что американский СПГ будет стоить для Польши на 30% дешевле, чем российский трубопроводный газ, правительство страны заявляло и раньше. Если бы это действительно было так, Польша давно бы уже получала СПГ из Америки в большем объеме, чем мы видим сейчас, но этого не произошло», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Суверов отмечает тот факт, что цена на поставки СПГ формируется очень непрозрачным для стороннего наблюдателя путем.

«Все, о чем мы можем судить на рынке СПГ – это стоимость газа на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже. Часто бывает и так, что цена газа на бирже ниже, чем цена трубопроводного газа. Это связано с избытком предложения такого газа на рынке. Но какая цена в итоге используется в конечных контрактах на поставку конкретным потребителям – никто не знает, это коммерческая тайна», — отмечает аналитик.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре торгуются по цене $2,675 за млн БТЕ (БТЕ – британская тепловая единица, 1 БТЕ равен 28,26 кубометров природного газа при стандартной температуре и давлении).

При этом Суверов говорит, что при поставке из США довольно большие затраты уходят на саму логистику. А вот в том случае, если Польша рискнет покупать СПГ в Европе, то это вполне может быть и российский газ, например, с месторождений на Ямале.

Еще годом ранее польская сторона заключила соглашение с Катаром, уверяя, что это дешевле российского топлива, но на деле газ из Катара обошелся Польше в полтора раза дороже российского, напоминает Деев.

Поэтому для европейского рынка трубопроводный газ из России еще долго останется самым дешевым вариантом, так как СПГ в силу технологических особенностей добычи и транспортировки не может быть дешевле для конечного потребителя, тем более, что на месте СПГ нужно еще разжижать, а для этого нужны средства и технические мощности.

Все подобные выступления — ни что иное как элементы торга для заключения контракта с «Газпромом» на самых выгодных условиях для покупателя, считает Деев.