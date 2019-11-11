Не выходят из тени: почему россияне не хотят быть самозанятыми

В качестве самозанятых людей сегодня в России зарегистрированы более 260 тыс. российских предпринимателей. Такие данные привел министр финансов Антон Силуанов на совещании главы государства с правительством.

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По его словам, это говорит о заинтересованности граждан в эксперименте.

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий»,

— заявил он.

Напомним, эксперимент по льготному налогообложению самозанятых граждан проводится в России с начала 2019 года в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

Ставки по налогообложению для них составляют 4% от доходов, полученных от работы с физическими лицами и 6% — от средств, поступающих в качестве платежей от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП).

Льготные ставки обещают оставить неизменными до 2029 года. Для сравнения: те же ИП сейчас по упрощенной системе налогообложения платят со своих доходов 6% налогов.

Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, человеку нужно просто скачать с сайта налоговой инспекции соответствующее приложение.

Не вправе применять специальный налоговый режим лица, привлекающие наемных работников по трудовым договорам, а также те, кто занимается перепродажей товаров, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных и иных подобных нужд. Кроме того, не могут режимом для самозанятых воспользоваться россияне, чьи доходы превышают 2,4 млн рублей в год.

Нельзя стать самозанятыми и тем гражданам, которые торгуют подакцизными товарами, а также товарами, которые подлежат обязательной маркировке — алкоголь, табачная продукция, лекарства, а также всеми товарами, которые будут маркироваться, начиная с 2020 года.

По ранее приведенной статистике, чаще всего россияне регистрируются в качестве самозанятых, когда занимаются пассажироперевозками, сдачей квартир в аренду, репетиторством и юридическими консультациями.

У чиновников большие планы на новую систему налогообложения. По мнению Силуанова, необходимо поэтапно распространить специальный налоговый режим на всю Россию. Чиновник ранее говорил о планах распространить его на все регионы с 1 июля 2020 года. Так, только в первом полугодии следующего года к эксперименту планируется подключить еще 13 регионов, уточнил глава Минфина.

Впрочем, эксперты отмечают, что 260 тысяч самозанятых на всю Россию – это очень мало. Говорить об успешности проекта не приходится.

Учитывая, что рынок нелегальной занятости оценивается в 27 млн человек в нашей стране, то получится, что за время действия эксперимента из тени вышло не более 1%, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Дело в том, что наши сограждане просто не доверяют государству, поэтому и не хотят регистрироваться. Чиновники повышают налоги и сокращают льготы, так что закономерно степень доверия граждан к инициативам сокращается, говорит эксперт.

То есть на примере налога на самозанятых можно сказать – мало кто уверен, что льготные ставки (4 и 6%) останутся на прежнем уровне, и никто их повышать не будет, добавляет он.

К тому же власти уже заявили о некоторых новациях. Так они сообщили о том, что собираются несколько сузить число профессий, которые попадают под льготное налогообложение. Например, в Минфине планируют создать список занятий для россиян.

«Ограничение перечня профессий поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых. При этом в списке обязательно будут специальности водителей, портних и других индивидуальных ремесел», — говорил глава Минфина Антон Силуанов.

Для многих наших граждан режим «самозанятости» сегодня — это возможность отказаться от статуса ИП, который требует больше затрат и усилий в плане оформления документов, отмечает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

По словам экспертов, сейчас в этом режиме насчитывается много минусов, которые препятствуют «обелению» рынка труда.

Например, самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов, а это значит, что страховой стаж не начисляется. В итоге налогоплательщик все равно получает по выходу на пенсию минимальные выплаты по старости и никаких доплат, хотя платил налоги, объяснял «Газете.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Кроме того, часто самозанятые сталкиваются с блокировкой счетов в банке, определяя операции по ним как подозрительные. До сих пор у банков нет базы самозанятых, и они даже не подозревают, что человек работает по закону.