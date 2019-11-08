«Рукописи не горят»: «Нафтогаз» не откажется от исков к России

Украина отказала России в мирном урегулировании судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом». Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что новый контракт по транзиту и поставкам газа необходимо заключать на фоне судебных тяжб.

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«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не «Нафтогазом», а обособленным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы», — написал он на своей странице в Facebook.

Витренко подчеркнул, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают». Свои слова он подкрепил цитатой из романа «Мастер и Маргарита».

«Рукописи не горят», как писал украинский классик (имеется в виду русский писатель Михаил Булгаков — «Газета.Ru»). Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды», — заключил Витренко.

О том, что переговоры по заключению нового договора между Москвой и Киевом необходимо начать с чистого листа, ранее говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Такой вариант разрешения разногласий он предложил еще в начале этого года.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей», — объяснял Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в октябре 2019 года.

«Абсурдные споры» России и Украины необходимо прекратить, указывал и российский президент Владимир Путин. Он отметил, что это нужно для конструктивной работы по транзиту газа.

Вместе с тем российский лидер отметил, что Москва готова пойти навстречу и установить значительно более низкую цену на поставки газа на Украину. Путин напомнил, что «Газпром» «ничего не транзитирует», в то время как украинские власти пытаются с него взыскать $7 млрд «за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке».

«Это просто абсурд!» — возмущался глава государства.

К отмене всех претензий призывал и глава российского Минэнерго Александр Новак. По его мнению, сторонам необходимо отказаться от взаимных претензий в судах.

Действующий договор прекращает свою юридическую силу 31 декабря. Москва и Киев ведут переговоры по дальнейшему контракту на транзит газа в Европу через Украину. Вместе с тем обсуждаются поставки российского топлива в эту страну. В качестве запасного варианта Москва готова продлить транзитный договор на 2020 год. Некоторые эксперты считают, что реализация «Северного потока — 2», трубопровода, проходящего по дну Балтийского залива, позволит России отказаться от сотрудничества с Украиной, так как будут увеличены объемы поставок в Европу по другому каналу.

Между тем пока Киев пытается взыскать средства с «Газпрома», Москва оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда.

Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору.

Киевские власти уже пытались заставить суд выполнить решение, они покушались на активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ареста ни к чему не привели.

Как объяснял «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, арест акций не приведет к потере собственности российской компании.