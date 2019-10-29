Проиграют: в Раде выступили против газовой войны с Россией

Ситуацию с транзитом газа через Украину не нужно доводить до «газовой войны», потому что Киев непременно потерпит поражение. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

По словам парламентария, он может «поаплодировать хитрости» властей РФ. Кроме того, Волошин отметил «гиперконструктивность по всем направлениям» в этом вопросе.

Депутат заявил, что долгое время в России господствовала точка зрения, что украинский транзит нужно закрыть окончательно. Но сейчас Москва призывает к взаимовыгодным условиям прокачки газа, указывая, что это Украина «препятствует транзиту газа».

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При этом дарить Россия «никому ничего не собирается», добавил Волошин. Если же договор о транзите газа не будет продлен, то страны Европы обвинят в этом именно Киев.

25 октября замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что в 2020 году России «придется» прокачивать газ через Украину. На такие условия «Газпром» будет «вынужден» пойти с учетом обязательств по контракту, подчеркнул он.

Между тем «временное» прекращение транзита российского газа возможно, добавил Сологуб, к чему с особенно большим усердием готовятся «Нафтогаз» и «Укртрансгаз».

Действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, но условия продолжения транзита пока не согласованы. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что новый газовый контракт с Украиной может быть подписан, если Киев перейдет к европейским законам в этой сфере.

«Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства», — подчеркнул президент РФ. Поэтому для продолжения газового транзита Киев должен успеть принять новые законы к Новому году.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина успеет перейти на европейские нормы. Кроме того, Киев может заключить контракт не на транзит, а на своп газа, применив европейские правила даже раньше.

Точка приема газа при своповых поставках переносится. Как указывалось ранее, при таком сценарии РФ будет поставлять оговоренный объем газа к украинско-российской границе, а Киев точно такой же объем газа будет передавать на границе с Европейским союзом.

Однако, по словам Витренко, его компания не собирается отказываться от плодов победы в Стокгольмском арбитраже, что является «требованием российской стороны» — суд тогда обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд «Нафтогазу» из-за недопоставленных объемов газа по транзитному договору. Путем взаимного пересчета требований «Газпром» остался должен украинской компании $2,56 млрд, но обжаловал решение арбитров.

В начале сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным заявил, что для продолжения транзита газа через Украину нужен контракт. В случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на 25% ниже действующих для конечного украинского потребителя. Однако этот вопрос страны должны решать на переговорах, подчеркнул Миллер.

Если транзита не будет, газотранспортная система Украины не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, а кроме того Киев потеряет порядка 2-3% от общего объема ВВП. Ранее председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что

отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа через украинские трубы обойдется Киеву в $3 миллиарда — каждый год.

Предыдущие попытки договориться заканчивались неудачно. Еврокомиссия, взяв на себя роль посредника, предлагала Москве и Киеву продлить истекающий в декабре договор еще на десять лет. Однако Москву это не устраивает, поскольку в скором времени будет запущен проект «Северный поток — 2», и сохранять украинский транзит неизменным российским властям нет никакой выгоды.

Украина, между тем, готовится к жизни без транзита. В середине лета представитель президента при кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что страна под завязку заполняет подземные хранилища газом, готовясь к зимовке.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы <...> пройти зиму без транзита», — заявлял чиновник.

Между тем, вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович предложил краткосрочный вариант решения газового вопроса. Этот план можно применить, если до конца года не сложатся условия для полноценного контракта.

К 2020-му должен заработать новый оператор газотранспортной системы, который станет партнером «Газпрома» в проведении прокачки. Шефчович добавил, что краткосрочное решение на транзит с 1 января по 1 июня может быть «частью долгосрочной договоренности по транзиту».

В целом, по его словам, он разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по транзиту газа, передает РИА «Новости». Консультации прошли во вторник, 28 октября.

Шефнович также надеется, что договоренность между Москвой и Киевом по этому вопросу будет достигнута в будущем.

Политик отметил, что Россия и Украина должна пользоваться «каждым днем и минутой» для переговоров о транзите газа.