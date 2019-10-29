Проиграют: в Раде выступили против газовой войны с Россией

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Украине не нужна «газовая война» с Россией, потому что она «однозначно проиграет». Такое мнение выразил украинский нардеп Олег Волошин. По его словам, Москва предлагает взаимовыгодные условия транспортировки газа, но украинские власти этому препятствуют. Он также предупредил, что если газовый контракт не продлят, то Европа «будет винить Украину».

Ситуацию с транзитом газа через Украину не нужно доводить до «газовой войны», потому что Киев непременно потерпит поражение. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

По словам парламентария, он может «поаплодировать хитрости» властей РФ. Кроме того, Волошин отметил «гиперконструктивность по всем направлениям» в этом вопросе.

Депутат заявил, что долгое время в России господствовала точка зрения, что украинский транзит нужно закрыть окончательно. Но сейчас Москва призывает к взаимовыгодным условиям прокачки газа, указывая, что это Украина «препятствует транзиту газа».

При этом дарить Россия «никому ничего не собирается», добавил Волошин. Если же договор о транзите газа не будет продлен, то страны Европы обвинят в этом именно Киев.

25 октября замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что в 2020 году России «придется» прокачивать газ через Украину. На такие условия «Газпром» будет «вынужден» пойти с учетом обязательств по контракту, подчеркнул он.

Между тем «временное» прекращение транзита российского газа возможно, добавил Сологуб, к чему с особенно большим усердием готовятся «Нафтогаз» и «Укртрансгаз».

Действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, но условия продолжения транзита пока не согласованы. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что новый газовый контракт с Украиной может быть подписан, если Киев перейдет к европейским законам в этой сфере.

«Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства», — подчеркнул президент РФ. Поэтому для продолжения газового транзита Киев должен успеть принять новые законы к Новому году.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина успеет перейти на европейские нормы. Кроме того, Киев может заключить контракт не на транзит, а на своп газа, применив европейские правила даже раньше.

Точка приема газа при своповых поставках переносится. Как указывалось ранее, при таком сценарии РФ будет поставлять оговоренный объем газа к украинско-российской границе, а Киев точно такой же объем газа будет передавать на границе с Европейским союзом.

Однако, по словам Витренко, его компания не собирается отказываться от плодов победы в Стокгольмском арбитраже, что является «требованием российской стороны» — суд тогда обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд «Нафтогазу» из-за недопоставленных объемов газа по транзитному договору. Путем взаимного пересчета требований «Газпром» остался должен украинской компании $2,56 млрд, но обжаловал решение арбитров.

В начале сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным заявил, что для продолжения транзита газа через Украину нужен контракт. В случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на 25% ниже действующих для конечного украинского потребителя. Однако этот вопрос страны должны решать на переговорах, подчеркнул Миллер.

Если транзита не будет, газотранспортная система Украины не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, а кроме того Киев потеряет порядка 2-3% от общего объема ВВП. Ранее председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что

отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа через украинские трубы обойдется Киеву в $3 миллиарда — каждый год.

Предыдущие попытки договориться заканчивались неудачно. Еврокомиссия, взяв на себя роль посредника, предлагала Москве и Киеву продлить истекающий в декабре договор еще на десять лет. Однако Москву это не устраивает, поскольку в скором времени будет запущен проект «Северный поток — 2», и сохранять украинский транзит неизменным российским властям нет никакой выгоды.

Украина, между тем, готовится к жизни без транзита. В середине лета представитель президента при кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что страна под завязку заполняет подземные хранилища газом, готовясь к зимовке.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы <...> пройти зиму без транзита», — заявлял чиновник.

Между тем, вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович предложил краткосрочный вариант решения газового вопроса. Этот план можно применить, если до конца года не сложатся условия для полноценного контракта.

К 2020-му должен заработать новый оператор газотранспортной системы, который станет партнером «Газпрома» в проведении прокачки. Шефчович добавил, что краткосрочное решение на транзит с 1 января по 1 июня может быть «частью долгосрочной договоренности по транзиту».

В целом, по его словам, он разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по транзиту газа, передает РИА «Новости». Консультации прошли во вторник, 28 октября.

Шефнович также надеется, что договоренность между Москвой и Киевом по этому вопросу будет достигнута в будущем.

Политик отметил, что Россия и Украина должна пользоваться «каждым днем и минутой» для переговоров о транзите газа.