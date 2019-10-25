«Придется согласиться»: на Украине ждут газ из России

В 2020 году России «придется» прокачивать газ через Украину, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передает «Страна.ua».

На такие условия «Газпром» будет «вынужден» пойти с учетом обязательств по контракту, подчеркнул зампред Нацбанка.

Он добавил, что Украина учитывает объем газа в своих хранилищах и постройку новых трубопроводов в обход украинской территории. Речь идет «минимум о 50 млрд кубов» газа, отметил Сологуб.

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Между тем «временное» прекращение транзита российского газа возможно, добавил замглавы НБУ — и к этому готовятся «Нафтогаз» и «Укртрансгаз».

Напомним, действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает к Новому году — 31 декабря 2019 года. Однако условия продолжения транзита пока не согласованы. Президент РФ Владимир Путин пару недель назад заявил, что новый газовый контракт с Украиной может быть подписан, если Киев перейдет к европейскому праву.

«Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства», — cказал российский лидер.

Это будет в том случае, если Украина успеет до конца года «имплиментировать европейское законодательство», добавил президент.

В Киеве уверяют, что Украина успеет. Об этом, в частности, говорил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Есть и второй вариант, указал Витренко. Он состоит в том, чтобы заключить контракт не на транзит, а на своп газа. Этот вариант даже лучше продления текущего контракта и позволяет уже сейчас применить европравила, писал он в своем фейсбуке.

Напомним, точка приема газа при своповых поставках переносится. Как указывалось ранее, при таком сценарии РФ будет поставлять оговоренный объем газа к украинско-российской границе, а Киев точно такой же объем газа будет передавать на границе с Евросоюзом.

Таким образом, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с ЕС.

Однако, по словам Витренко, остается вопрос «абсолютно неприемлемого требования российской стороны, чтобы «Нафтогаз» отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже».

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд «Нафтогазу» — из-за недопоставленных объемов газа по транзитному договору. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании $2,56 млрд и обжаловал решение суда.

«Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности?» — сказал Витренко.

В начале сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Путиным назвал главный вопрос поставок газа на Украину — прямой контракт.

Миллер добавил, что в случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на четверть ниже действующих для конечного украинского потребителя. Однако этот вопрос страны должны решать на переговорах, подчеркнул он.

Если транзита не будет, газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

Киев потеряет около 2-3% ВВП. Ранее председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны ЕC газа через территорию Украины обойдется Киеву в $3 млрд ежегодно.

Предыдущие попытки договориться потерпели крах. Еврокомиссия, выступая посредником, предлагала Украине и России продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на десять лет. Однако Москву это не устраивает, поскольку в скором времени будет запущен проект «Северный поток — 2», и в нынешнем объеме сохранять транзит газа России не выгодно.

Как отметил в конце июля представитель президента при кабмине Украины Андрей Герус, страна по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь перезимовывать без транзита российского «синего топлива».

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — подчеркивал он.