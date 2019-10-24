Рекордное состояние: названы самые богатые женщины России

Лидером рейтинга жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала в седьмой раз. Батурина — совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США, пишет Forbes. В 2019 году стало известно, что Батурина занялась сыродельным бизнесом, ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd, выпускающая бри и гауду под брендом Beau Farm.

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Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Год назад вторая в России женщина-миллиардер впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

По данным компании Wildberries, ее оборот в 2018 году составил почти 119 млрд рублей. В этом году интернет-магазин Бакальчук занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.

На третьем месте — Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем Юрием Ковальчуком она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

В пятерку рейтинга также вошли Елена Рыболовлева ($600 млн), бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, и Ольга Белявцева ($550 млн), бывший акционер завода «Лебедянский».

В десятку лидеров включили совладелицу девелоперской компании TPS Real Estate Лилию Ротенберг ($500 млн), члена правления и директора юридического департамента «Новатэка» Татьяну Кузнецову ($460 млн), совладелицу крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталью Луценко ($425 млн), совладелицу группы «Черкизово» Лидию Михайлову ($415 млн). И владелицу пакета акций «Фосагро» Евгению Гурьеву ($390 млн).

Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в $9,9 млрд.

Ранее аналитики Forbes выпустили свой ежегодный рейтинг самых зажиточных семейных кланов России. За прошедший год десятка самых состоятельных семей страны стала богаче еще на $300 млн, а их суммарное состояние достигло $25,3 млрд.

Лидерство в списке уже пятый год подряд сохраняет за собой семья Гуцериевых, несмотря на то, что суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась с $5,97 до $5,65 млрд. В тройку также вошли семья Ротенбергов и семья гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева.

Что касается мировых лидеров, в марте Forbes сообщил, что богатейшей женщиной мира стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в $49,3 млрд – она также занимает 15-ю строчку в общем списке богатейших людей планеты. На втором месте 69-летняя Алис Уолтон ($44,4 млрд) — единственная дочь Сэма Уолтона, основателя сети супермаркетов Walmart.

Замыкала тройку лидеров Маккензи Безос с состоянием $35,6 млрд. Теперь она уже бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса — и деньги ей принес именно развод, который стал самым дорогим в мире. 4% акций Amazon, которые отошли Маккензи, оцениваются в $37 млрд.

Напомним, Джефф Безос признан самым богатом человеком в мире, его состояние на данный момент оценивается в $150 млрд. После развода он получил право голоса на акции Маккензи.

В России самым богатым является миллиардер Леонид Михельсон, который владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние оценивается журналом в $26,2 млрд. Вторым в рейтинге стал Геннадий Тимченко — партнер Михельсона. Его состояние насчитывает $22,1 млрд. Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову с $21,2 млрд. На четвертом месте — основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

Согласно отчету Global Wealth Report, в настоящее время в мире насчитываются 42 миллиона долларовых миллионеров, причем 2,3 миллиона человек прибавилось только за 2018 год.

Интересно, что Россия обогнала США по соотношению личного благосостояния долларовых миллионеров. Так, в руках 10% самых обеспеченных наших сограждан сосредоточено 83% всего личного благосостояния в стране.

За год количество взрослых долларовых миллиардеров в нашей стране выросло с 74 до 110 человек на середину 2019 года, а количество долларовых миллионеров — со 172 тыс. до 246 тыс. человек.