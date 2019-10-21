«На грани прорыва»: что будет с Украиной

Всемирный банк и МВФ практически синхронно пересмотрели свои прогнозы по экономике Украины на текущий год. Оба глобальных института развития улучшили их.

Реклама

Всемирный банк подкорректировал прогноз роста реального ВВП Украины на 2019 год до 3,4% с 2,7%, которые он давал стране ранее.

«Украина — одна из немногих стран, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряются», — сообщил министр экономики Украины Тимофей Милованов. Кстати, когда он набивал этот комментарий для своей странички в Facebook, то находился как раз в Вашингтоне, на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.

Немного более скромный прогноз по Украине дал МВФ: будет рост ВВП, но не 2,7%, как прогнозировалось ранее, а 3%.

Впереди Америки и Европы

Украинский министр не слукавил. МВФ действительно почти всем странам ухудшил прогноз, а для Киева поднял. Старушке Европе фонд предписаны низкие темпы и старение населения. Экономика Старого Света в 2019 году увеличится всего на 1,2%. Прогноз ухудшен на 0,2 процентных пункта.

Даже у Америки все будет не очень хорошо, а Украина снова будет великой. Если в прошлом году экономика США увеличилась на 2,9%, то в этом году МВФ обещает только 2,4% роста, а в следующем еще меньше — 2,1%.

Понятно, что собственный прогноз Украины для себя еще выше, чем дают ВБ и МВФ.

«Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8% при условии успешной реализации программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему», — сообщил Милованов, имея в виду министерский прогноз.

Повышенный оптимизм новой власти основан, в частности, на улучшении условий для бизнеса в Украине.

«Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки», — уточнил министр.

Милованов выделил четыре проблемы, которые необходимо решить Украине для прорыва. Во-первых, власти должны будут убедить бизнес-сообщество, насколько самостоятельно новое правительство принимает решения.

«И нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты», — сказал он.

Во-вторых, будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов, отмечает министр. В-третьих, насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам.

В-четвертых, одинаковы ли правила игры для всех. Тут речь идет, по признанию Милованова, о «деолигархизация» страны.

Бизнес интересуется, в том числе и на Западе, все ли украинские олигархи «будут играть по одинаковым правилам».

С особым пристрастием за этим пунктом программы последит, конечно же, олигарх Игорь Коломойский, чьим протеже называют президента Зеленского. Коломойский добивается возврата ему Приватбанка. Запрет на отмену решения о национализации банка – это тоже одно из краеугольных требований МВФ. Чья возьмет, возможен ли компромисс, не понятно.

Звоните мне, если что

«Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть», — заключил Милованов.

С призывом к бизнесу инвестировать в Украину обращался и президент Владимир Зеленский. Во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября, он дал личные гарантии для защиты прав предпринимателей.

«Я лично готов отвечать за инвестиции. Звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор и или чинуша, правоохранительные органы будут даже проверять. Я готов защищать все инвестиции»,

— сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания «Комментарии».

Президент уточнил, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того, планирует расширить приватизацию госсобственности.

В Фонде госимущества на приватизацию готовятся порядка 500 компаний. Два крупнейших предприятия — «Электротяжмаш» и «Объединенную горно-химическую компанию» власти уже передали на разгосударствление. Ранее при Петре Порошенко эти организации находились в списке на приватизацию, но окончательное решение по ним не предпринималось более года.

Но не известно, состоится ли, например, приватизация пакетов акций национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» и «Укрпочты».

«Такие активы как почта и железная дорога приватизируются очень тяжело, так как частные инвесторы боятся, что государство будет стремиться сохранить регулируемые тарифы. А там, где тарифы регулируются сверху, прибыли ждать не приходится»,

— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Более того, не обходится без попыток вернуть в госсобственность ранее приватизированные предприятия, — самые лакомые куски. Продолжается, например, судебный спор в отношении реприватизации «Укртелекома». Обсуждается возможная реприватизация комбината «Криворожстали», который принадлежит ArcellorMittal.

«Американцы и европейцы будут смотреть»

О планах возобновить начатую в 90-х годах прошлого века большую приватизацию власти Украины заявляли неоднократно. В июле 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк объявил, как он сам выражался, самую масштабную за последние 20 лет приватизацию. Он говорил об этом после своей поездки в США.

Яценюк также говорил: «американцы и европейцы будут смотреть, каким образом проходит приватизация в Украине». Но в итоге из той затеи так ничего не вышло.

А сам главный «приватизатор» Яценюк сейчас то ли путешествует по миру, то ли живет в Майами. Будет ли толк от новой волны приватизации?

Пока украинские власти рисуют привлекательные перспективы для бизнеса, эксперты обращают внимание на те проблемы, которые не ушли со сменой власти. Например, уровень теневой экономики в Украине растет, он составил в 2018 году 47,2% от ВВП по сравнению с 46,8% в 2017 году. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии. Эти данные содержатся в рамках проекта Shadow.

«Уровень теневой экономики в Украине не очень сильно варьируется по регионам, почти везде на одном уровне от 44% до 50%», — цитировали украинские СМИ старшего научного сотрудника Киевского международного института социологии Ольгу Лысую.

Согласно исследованию, львиную долю теневой экономики в Украине занимает незадекларированный доход бизнеса, далее следуют зарплата в конвертах и неоформленные сотрудники.

Западный бизнес в таких условиях инвестировать в экономику страны не будет. Придет разве что спекулятивный капитал. На самом деле на Украине сейчас не осталось ничего, что могло бы привлечь институциональных западных инвесторов вложиться в приватизацию: все самое стоящее уже разобрали местные олигархи, которые вряд ли допустят к приватизации серьезных конкурентов, считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициям.

Но и самое главное, министр экономики Украины не акцентирует внимание на том, а что собственно даст большая приватизация гражданам Украины? И когда вообще будет отдача от улучшения условий для бизнеса?

Не похоже, чтобы это произошло в этом году или в следующем. МВФ не только улучшает прогноз по экономике Украины, но и дает кредиты, которые надо возвращать.

Программа приватизации, как реалити-шоу

А за счет чего? Точнее, за счет кого? МВФ это знает: за счет, например, роста тарифов на газ для населения до рыночного уровня со следующего года. Ориентировочная стоимость газа может составить 12,3 тыс. гривен за тысячу кубометров газа.

То есть топливо для населения с 1 января 2020 года, в разгар сезона, может подорожать почти в три раза.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, экономические программы новой украинской власти больше напоминают пиар-акцию, а не реальную программу.

Но за счет чего тогда отдавать долги западным кредиторам? МВФ и Всемирный банк ранее выдали Украине порядка $15 млрд. В целом госдолг Украины достиг $82,4 млрд. Внешний долг составляет $49,6 млрд.

Согласно данным Нацбанка, Украина в 2019-2021 годах будет проходить период пиковых выплат по внешнему долгу. Общая прогнозируемая минфином сумма платежей за год составляет 487,96 млрд гривен или около $19,3 млрд. При этом на оплату госдолга в нынешнем году Украина потратит 40% бюджета.