Снять бремя: в Раде хотят отменить «налог на войну»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить с 1 января 2020 года «налог на войну». Его платят сейчас все граждане Украины в размере 1,5% со своих зарплат и вообще с любых доходов, включая выигрыш в лотерею.

Реклама

Данью на войну украинцев обложили в августе 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, чтобы срочно найти дополнительные деньги для армии. Налог вводился временно, на несколько месяцев, но следом за Крымом Украина потеряла Донецкую и Луганскую области, в которых были образованы ДНР и ЛНР, и военные расходы потребовалось снова наращивать.

Инициатор отмены военного налога автор законопроекта Александр Дубинский считает, что денег на войну теперь хватает и будет больше пользы именно в отмене налога. Население и так уже платит НДФЛ (18%), нехорошо брать два налога с дохода гражданина, следует избежать двойного налогообложение. Странно, что при введении военного налога это не волновало депутатов.

Десятина от военных расходов

Имеется еще один мотив для отмены военного налога. Поступления от него, как выяснилось, не аккумулируются в отдельном целевом фонде на оборону, а поступают в госбюджет в обезличенном виде. Какая часть от этого сбора доставалась непосредственно министерству обороны, неизвестно. Если военный сбор не уходил непосредственно на оборону, тогда это можно считать обманом населения, отмечают украинские эксперты. «Это было скрытое увеличения налога на доходы… Это была манипуляция», — считает глава комитета Верховной Рады по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Ежегодно этот налог приносил казне в среднем по 20 млрд гривен, подсчитала Государственная фискальная служба.

Для государства выпадение дохода будет ощутимым. Весь военный бюджет Украины на этот год — 209 млрд гривен при всей доходной части бюджета чуть более 1 трлн грн. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

Чем заменить выпадающие доходы, если законодательная инициативу Дубинского поддержит Рада, — это сейчас едва ли не самая обсуждаемая тема.

Причем беспокоятся больше даже не власти, а налогоплательщики, подозревая, что просто так никто налог не отменит. Подозревают не без оснований.

А правительство при этом надеется на экономический рост в стране и, соответственно, более значительный приток доходов. 17 октября Всемирный банк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на текущий год до 3,4% с 2,7%, прогнозируемых ранее. На 2020 год прогноз тоже повышен — с 3% до 3,7%.

При этом, если получится снять блокаду Донбасса, а шансы на это тоже появились в последнее время, это должно увеличить рентабельность украинской промышленности. Точных расчетов нет, но приблизительно ВВП может вырасти на 1%, что опять же положительно скажется на бюджете.

Правительство надеется также на рост доходов бюджета за счет увеличения тарифов на газ и, соответственно, уменьшения расходов на субсидии для частного сектора.

Напомним, что под давлением МВФ правительству Украины пришлось неоднократно поднимать цены на газ для населения. С 1 января 2020 произойдет очередное повышение. В противном случае фонд не выдаст очередной транш кредита.

Но проблема в том, что кредиты надо погашать и пик выплат по внешним долгам придется как раз на 2019 год — $5 млрд ($3,4 млрд в 2018-м). Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд.

Погашение займов и выплаты процентов — основная статья расходов в бюджете 2019 года, на этой уйдет порядка 40% доходов этого года.

Чем еще можно заместить утрату военного сбора? Есть точечные решения, считают украинские эксперты. Ввести в действие, например, закон об обязательном использовании кассовых аппаратов. Дополнительные налоговые поступления в бюджет при этом должны составить еще 2,5 млрд гривен.

Также налогов должно стать больше за счет сокращения выплат заработных плат в «конвертах». Впрочем, это не близкая перспектива. Сейчас теневой сектор Украины, наоборот, продолжает рост. Уровень теневой экономики на Украине — 47,2% от ВВП, отмечается в исследовании Shadow, подготовленном Киевским международным институтом социологии. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень теневой экономики в стране — порядка 30% ВВП.

Выдвигаются также инициативы по введению углеродного налога с компаний. Это даст казне еще 5-5,5 млрд гривен в год, если, конечно, эта идея найдет поддержку и не породит протесты местных «желтых жилетов». В планах у властей также легализация майнинга криптовалют, что в теории также может пополнить бюджет.

Если все эти меры будут приняты, то, по подсчетам украинских экспертов, военный сбор вполне реально можно будет отменить без потерь для бюджета.

Депутат вспомнил, что он «Слуга народа»

Считается, что шансы прохождения законопроекта Дубинского через парламент высоки.

Во-первых, законопроект вносится депутатом правящей партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». В пояснительной записке к законопроекту Дубинский сообщает, что рост минимальной зарплаты на 550 гривен, предусмотренный в проекте бюджета на 2020 год (до 4 723 гривен), позволит казне получить налогами дополнительно 20-25 млрд гривен. «Такой рост налоговых поступлений полностью компенсирует сокращение поступлений в бюджет за счет отмены военного сбора», — отмечается в пояснительной записке.

То есть отмена военного налога будет безболезненной, дает понять депутат. Но ему не верят. Дубинский известен как не самый экономически подкованный нардеп. В начале октября он инициировал законопроект о возвращении налога на наличные операции с валютой. «Если валюта размещается на текущем карточном или виртуальном счете — обмен проводится без комиссии. Если же обмен происходит в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта», — написал Дубинский на своей страничке в Facebook.

Налог на валюту существовал с 1998 по 2011 год, потом его снова вводили и снова отменяли (2014-2015 годы). Антивалютная инициатива держала в напряжении все украинское общество почти две недели. Но под напором народного негодования была отозвана Дубинским как раз на этой неделе.

«Тогда мы заберем треть бюджета»

Тем не менее поддержка законопроекту возможна со стороны других фракций. Например, от второй по численности «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Там ранее уже заявляли, что военный сбор нужно отменить. Деньги должны оставаться в семьях, а не тратиться на импорт вооружения.

В-третьих, глава офиса президента Андрей Богдан ранее обещал, что военный сбор будет отменен. Но даты, правда, не назвал — «когда сложатся благоприятные экономические условия».

Военный сбор с украинцев был введен президентом Петром Порошенко, в первую очередь, по политическим мотивам. Отмена скандального сбора тоже выглядит как, скорее, политическая игра. Она появилась после смены власти на Украине, вслед за недавним заявлением президента Зеленского о купировании военного конфликта в регионах по «формуле Штайнмайера». Так или иначе, но МИД Украины пугает налогоплательщиков тем, что в случае неудачи мирного урегулирования правительству придется направить треть бюджета на армейские нужды. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции в Брюсселе 15 октября. «Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся (к отказу от мирного урегулирования), тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса», — резюмировал министр.

Военный налог вводился в СССР во времена Великой Отечественной войны — с 1 января 1942 года. Собрать удалось приличную сумму — 72 млрд руб. Отменили его 6 июля 1945 года.