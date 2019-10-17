Быстрее и проще: как из дачников выбьют долги

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упрощают процедуру взыскания долгов дачников перед их садоводческими товариществами, пишет «Российская газета».

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Раньше садоводческие товарищества должны были обращаться с иском в суд. После чего начинался полноценный процесс, который мог длиться месяцами. Согласно новым правилам, теперь организации смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.

Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника, объясняет издание.

Подавляющее большинство дачников (90%) вовремя платят обязательные взносы, остальные 10% — это должники, сказал исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

По его словам, годовой взнос в среднем составляет 12-14 тысяч рублей. Однако некоторые не платят годами и накопили долг в 50 и более тысяч рублей.

Дачники совершают целый ряд платежей в садоводческие товарищества. Во-первых, они отчисляют в садоводческое товарищество вступительные взносы – на документы и решение организационных вопросов.

Кроме того, есть членские взносы, которые вносятся с целью оплаты различных текущих затрат объединения. Периодичность взносов устанавливается правлением, например, один или два раза в год.

Есть также целевые взносы, которые направляются на покупку предметов общего пользования товарищества, например, на строительство детских площадок.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу. При этом 20% бывают там каждую неделю, 21% выезжают в загородный дом редко — около трех-четырех раз за лето. Еще 8% респондентов сказали, что проводят за городом весь сезон.

56% россиян в 2019 году заявили, что приезжают на дачу для отдыха и развлечений. С этой целью загородные участки чаще всего используют москвичи и петербуржцы. Однако самая главная цель — выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления (71%).

В августе президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Документ предполагает, что оформить права на дома на садовых участках можно в упрощенном порядке.

Как поясняли депутаты Госдумы, уступки были сделаны для того, чтобы простые жители могли без проблем пользоваться участком, за которой они следят уже долгое время. Таким способом страна избавится от большого количества бесхозных земель, указывали парламентарии.

Вступившие в силу поправки разрешают дачникам оформить самовольно занятые участки земли. Главное условие — собственник должен занимать участок не менее 15 лет.

По словам автора закона «О «дачной амнистии» Павла Крашенинникова, за прошедшие 13 лет упрощенным порядком оформления земель в собственность воспользовалось более миллиона россиян.

Вместе с тем, число желающих продать загородный дом растет, свидетельствуют данные аналитики раздела «Недвижимость» портала Avito.Ru.

Весной этого года был зарегистрирован рост числа объявлений на продажу загородного участка с домом – на 22%. Это связано в том числе с тем, что владельцу, который по всем правилам зарегистрировал свою дачу, необходимо платить налог на имущество, а его сумма с каждым годом увеличивается.

Кстати, само понятие «дача» тоже уходит в прошлое. С 1 января в силу вступил новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Теперь такие понятия, как «дачный участок», «дачное строительство» и «дачное хозяйство», исключаются из нормативных актов.

По ранее действующему 66 закону о садоводстве и огородничестве выделялись три вида земельных участков: дачные, садовые и огородные. Новый закон оставил только садовые и огородные, исключив термины со словом «дачный».

Кроме того, с этого года можно признать садовый дом жилым. Это происходит по решению органа местного самоуправления по заявлению собственника.

Ранее Росреестр напомнил дачникам об обязательстве сообщать о перестройке домов. Уведомлять власти о планируемой реконструкции или строительстве объектов на земельных участках, предоставленных для садоводства, стало обязательно с 1 марта.