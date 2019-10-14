«Дружественный огонь»: Европа посчитала убытки от санкций

Лишь немногим более половины от общего убытка из-за антироссийских санкций несет сама Россия. Об этом сообщает газета Handelsblatt, публикуя исследование экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций»

Каждый месяц из-за санкций стороны не дополучают $4 млрд, причем на плечи стран Запада ложится до 45% ущерба.

Выводы в статье называются «поразительными»: 92% потерь ложатся на Евросоюз, а Германия несет на своих плечах 38% от этой суммы, или – $667 млн в месяц. В исследовании говорится также, что компании Франции не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет экспорта в другие страны.

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Двумя неделями ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил журналистам, что позиция Берлина по отношению к антироссийским санкциям остается неизменной.

«Необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций. Над этим прогрессом мы пытаемся работать изо всех сил совместно с другими участниками нормандского формата», – подчеркнул немецкий чиновник.

Несмотря на позицию Берлина, некоторые политики регионального уровня в Германии — в основном с востока страны — выступают против антироссийских санкций. Так, в середине лета снять санкции призывал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

Он отметил, что земли Восточной Германии «делают ставку» на сотрудничество с Российской Федерацией. По его словам, поддержка ФРГ строительства газопровода «Северный поток — 2» — правильный шаг, после которого должна последовать отмена ограничительных мер. Он подчеркнул, что Саксония страдает от санкций против России.

В Германии саксонского премьера подвергли жесткой критике. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что антироссийские санкции являются ответом на действия РФ в Крыму и восточной Украине, и пока действия российской стороны не изменятся, «пространства» для изменения экономического сотрудничества не будет.

Тем не менее 72% жителей бывшей ГДР и 54% населения «старой» ФРГ хотят улучшения отношений с Россией — таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel. Кроме того, обычные немцы сожалеют, что отношения с РФ демонстрируют все признаки новой «холодной войны».

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года. «Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий, чтобы отменить или облегчить санкции», — говорила Меркель.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая секторальные и индивидуальные.

При этом Россия применила ответные меры на введенные ограничения против российской экономики. В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В июне 2018 года Путин подписал также закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации.

Пик товарооборота между Россией и странами Евросоюза — $417,7 млрд — пришелся на 2013 год. В 2014 году этот показатель снизился в том числе в связи с ослаблением курса рубля. Оборот внешней торговли между Россией и TC в 2018 году вырос на 19,3% в годовом выражении и составил $294,167 млрд.