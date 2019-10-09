Бизнес под статьей: что тянет Россию на дно

Россия получила 43-строчку в Индексе мировой конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). По сравнению с прошлым годом страна несколько увеличила свой общий балл с 65,6 до 66,7.

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Рост итоговой оценки обусловлен пока еще положительными показателями в маркоэкономики страны, указывают зарубежные эксперты. Так, Россия получила два дополнительных балла за снижения уровня инфляции до 3% и преодоление рецессии. Вдобавок стране дали 2,2 бала за свои «стратегические решения» в области научных исследований и за расширение доступа граждан к инновациям.

«Инновации также поддерживаются внедрением информационных технологий благодаря особенно быстрому распространению интернета, который доступен 81% населения», — говорится в докладе.

Впрочем, на этих показателях успехи России заканчиваются, признают экономисты. Главной проблемой, которая мешает экономике страны развиваться, по-прежнему остается закрытость финансовой системы.

Малые и средние предприятия имеют ограниченный доступ к финансам, российский рынок акций слаб, в то время как банки обременены непогашенными кредитами,

— перечисляют проблемы эксперты.

В последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Так, за прошлый год количество граждан, имеющих не менее трех непогашенных кредитов, увеличилось в прошлом году на 12% и достигло 15,1 млн человек - почти треть от общего числа заемщиков.

Вдобавок год от года растет и сумма долгов. По сравнению с 2018 годом сумма среднего просроченного долга взлетела на 13% - до 137 тыс. рублей. «В итоге общая закредитованность не только негативно сказывается на уровне жизни населения, но и создает дополнительную нагрузку на экономику. По сути лишь кредиты двигали экономический рост страны в этом году», - отмечает в разговоре с «Газетой. Ru» заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

Экономический блок российского правительства осознает проблему закредитованности и пытается ее решить. Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин подсчитал, что, долг россиян достигнет критической массы уже через два года, из потребительского спроса выпадет более 2,5 трлн руб., и это, в свою очередь, запустит рецессию.

«В итоге ВВП рискует упасть на 3% и в стране начнется новый кризис. Чтобы предотвратить негативные последствия нужно поменять кредитную политику, определить ее новые цели и задачи», - указывал политик в эфире «Эха Москвы».

Предприниматели за решеткой

Из бывших республик СССР самые высокие места в списке занимают страны Балтии. Так, Эстония получила 31 сточку, Латвия расположилась на 39 месте, а Латвия – на 41-й. При этом улучшил свои позиции и Азербайджан, поднявшись с 69 до 58 места в рейтинге.

Во всех этих странах международные эксперты отметили высокий уровень прозрачности бизнеса и позитивный инвестиционный климат. Между тем в России эти показатели серьезно страдают. В то время, как власти рассуждают о новых преференциях для инвесторов и предпринимателей, бизнесмены нередко становятся фигурантами громких судебных дел и получают реальные сроки заключения, указывает Миронов.

Только за последние несколько лет за решеткой оказалось более сотни предпринимателей. Так, по данным опроса Федеральной службы охраны,

почти 85% из 200 предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием, считают ведение бизнеса в России небезопасным.

А те, кто все-таки решаются создать работающее предприятие в стране опасаются, что конкуренты инициируют заказные уголовные дела против них.

Текущий год действительно стал одним из самых богатых на громкие приговоры российской бизнес-элите. Так, показательным стало уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек. Следствие обвиняет предпринимателей в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Несмотря на то, что многие ключевые фигуры бизнеса, включая Анатолия Чубайса, поручились за американского инвестора, он все равно попал под домашний арест и даже не смог посетить ПМЭФ -2019.

Еще одно громкое дело этого года было возбуждено в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Бизнесмена заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода средств на счета кипрской Panabel Limited. Ущерб следствие оценило в 4 млрд рублей. В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова.

Подобная практика пугает инвесторов и негативно сказывается на экономических показателях, признавал в эксклюзивном интервью «Газете. Ru» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, часть уголовного кодекса РФ специально написана так, чтобы «кошмарить» бизнес и применяется силовиками, когда те хотят «упечь» бизнесмена в СИЗО или добиться от него чистосердечного раскаяния.

«Стоит тому или иному бизнесу раскрутиться, как появляется много желающих, как говорится, этот бизнес перехватить.

В итоге в 95 и более процентах случаев суд поддерживает обвинительные заключения

и предприниматели попросту боятся отказаться за решеткой и предпочитают не инвестировать в страну», - отмечал он.

Неблагоприятность инвестиционного климата подтверждает и статистика ЦБ по оттоку капитала из России. По данным регулятора, с января по март текущего года инвесторы вывели $25,2 млрд. Почти столько же, $25,1 млрд, составил отток капитала за весь 2017 год.