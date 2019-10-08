Рост на уровне 1%: Всемирный банк не верит в Россию

Всемирный банк (ВБ) не верит в Россию: в новом прогнозе он стал еще пессимистичнее смотреть на перспективы экономического роста в России в этом году и снизил ожидания на 0,2 процентных пункта — до 1%.

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Не радует прогноз и на следующие годы. По мнению аналитиков организации, в 2020 году рост российской экономики составит 1,7% (-0,1 п.п.). Прогноз остался прежним только на 2021 год – 1,8%. Таким образом, в ближайшие три года никакого прорыва от российской экономики во Всемирном банке не ждут, следует из нового доклада, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Шестилетнего максимума темпы российской экономики достигли в 2018 году – это были скромные, но невиданные сейчас 2,3%. Тогда рост оказался выше всех ранее сделанных прогнозов Минэкономразвития и некоторые экономисты в него просто не поверили, заявив, что это «перевыполнение плана» всего лишь статистическая иллюзия, так как основной вклад в пересчитанные показатели дали данные по строительству. Перед Россией поставлена задача выхода на темпы роста выше мировых – они и так не самые блестящие. В июле МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% и 3,5% в 2019 и 2020 годах. Но накануне глава фонда Кристалина Георгиева заявила, что «тормозить» будут экономики стран, составляющих 90% мирового ВВП.

Так что повторить «чудо» 2018 года не удастся.

Как отмечается в докладе Всемирного банка,

замедление российской экономики обусловлено рядом факторов, которые усугубляются продолжением международных экономических санкций, действующих в отношении нашей страны.

«Слабые инвестиции и рост торговли отчасти способствовали более низкому, чем мы ожидали, росту ВВП в начале 2019 года. Промышленная активность в первой половине 2019 года снизилась, поскольку вступило в силу решение по сокращению добычи нефти ОПЕК», — говорится в докладе.

Аналитики отмечают, что, помимо сделки ОПЕК+, на снижение объемов экспорта нефти оказало и загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — этот факт признавали и в Минэнерго России.

Объем розничных продаж также замедлился из-за повышения налога на добавленную стоимость с начала года с 18 до 20%, а уровень потребительского доверия оставался отрицательным. Жесткая денежно-кредитная политика в начале года также сказалась на деловой активности, но позже Центральный банк изменил курс, снизив ключевую ставку три раза в середине 2019 года, добавляют в ВБ.

При этом замедление экономики России может негативно сказаться и на некоторых наших соседях – они в том числе зависят от денежных переводов трудовых мигрантов, которым в России становится тяжелее. Так, на деньгах, которые мигранты посылают на родину, в значительной мере держатся доходы жителей Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Украины.

Вместе с тем прогнозы других международных организаций примерно совпадают – и все они крутятся вокруг одного процента. В апрельском прогнозе МВФ ожидал замедления роста в России до 1,2%. Как объяснял МВФ, темпы невысокие из-за низких цен на нефть и повышения ставки НДС, которые отражаются на личном потреблении домохозяйств.

При этом, как отмечал МВФ, рост может увеличиться до 1,9% в следующем году. Его могут подстегнуть бюджетные расходы на инфраструктуру. Однако в долгосрочной перспективе в отсутствие глубоких структурных реформ он остановится на умеренном уровне в 1,8% в долгосрочной перспективе.

Впрочем, и эти оценки могут быть еще пересмотрены.

А вот прогноз роста ВВП России от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2019 год еще хуже: в сентябре он был снижен до 0,9% с ожидавшихся в мае 1,4%. Прогноз на 2020 год ухудшен с 2,1% до 1,6%, говорилось в докладе ОЭСР.

Судя по последним высказываниям чиновников, они также не ждут никаких рекордов. Если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, будет стагнация, говорится во внесенном в Госдуму прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 годы от Минэкономразвития.

Согласно сентябрьской «Картине экономике» от Минэка, темп роста ВВП в августе составил 1,6%. За восемь месяцев этого года он оценивается на уровне 1,1%.

В этом году ведомство Максима Орешкина прогнозирует всего 1,3% роста.

По сравнению с ЦБ, который дает коридор в 0,8% - 1,3%, это еще оптимистично.

«В целом нет никакого различия, будет ли рост экономики в этом году выше или ниже 1%. Уже понятно, что он будет в пределах, которые озвучивает Центробанк», - прокомментировал «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По его словам, принято считать, что расходы на нацпроекты в следующем году оживят экономику, но это может быть не так.

Ожидается, что в начале следующего года процесс реализации нацпроектов пройдет стадию «пробуксовки» за счет более быстрого освоения бюджетных средств. Дополнительный импульс для роста может быть сформирован со стороны возвращения части нефтегазового профицита из ФНБ в экономику. Правда, с параметрами проектов, в которые можно максимально эффективно вложить деньги из национальной «кубышки», пока согласия нет.

«В условиях, когда стабильность экономики фактически будет обеспечена наличием масштабных резервов, мы полагаем, что государство будет демонстрировать более уверенные шаги к использованию госрасходов для стимулирования экономической активности. В отношении 2020 года, если курс госполитики, основанный на нацпроектах, все же получит свое реальное воплощение в плоскости влияния на экономику, мы ожидаем, что рост госрасходов и импульс от государственных инвестиций смогут сформировать темпы ее роста вблизи отметок 1,5-2%», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».