Доступ к трубе: Украина требует от России газ из Туркмении

Украинская компания «Нафтогаз» требует от «Газпрома» разрешения на транзит туркменского газа и поставок газа от независимых российских производителей. Об этом заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал Витренко на своей странице в Facebook 3 октября.

«Нафтогаз» требует обеспечить доступ к трубе добывающим компаниям из Туркмении и независимым производителям, опираясь на европейские правила. Россия сначала подписала договор к энергетической хартии (ДЭХ), а потом отказалась ратифицировать его, напомнил в беседе с «Газета.Ru» старший аналитик Rusenergy Михаил Крутихин.

Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) были подписаны от имени России в декабре 1994 года в Лиссабоне. Однако в 2009 году Владимир Путин, бывший в то время премьер-министром, отказался ратифицировать его.

Одним из главных пунктов договора к Энергетической хартии значится «обязательство государств-членов облегчать транзит энергетических материалов и продуктов через свою территорию в соответствии с принципом свободы транзита».

Если бы Россия ратифицировав ДЭХ, то она должна была бы гарантировать свободный транзит газа из других стран через свою территорию в Европу. Для России это абсолютно неприемлемо, в этом случае страна получала бы только транзитную плату за прокачку среднеазиатского газа и не смогла бы контролировать газовые потоки, поступающие в Европу. В 2009 году Москва закупала газ у Казахстана, Узбекистана и Туркмении и лишь потом продавала его в Европу.

При этом в России есть внутренний закон «Об экспорте газа» от 18 июля 2006 года, который запрещает доступ к трубе другим поставщикам, кроме «Газпрома», отмечает Крутихин. И Москва будет всегда ссылаться на нормы этого закона и на тот факт, что Энергетическую хартию она так не ратифицировала.

Энергетическая хартия предполагает, что при поставках российского газа в Европу «Газпром» должен продавать его на границе стран-потребителей газовым компаниям той страны, куда он поставляет топливо. Это также крайне невыгодно для «Газпрома», и в итоге для России.

Россия жестко отказалась ратифицировать хартию в тот момент, когда стало очевидно, что европейским и американским партнерам не удалось блокировать строительство газопровода в обход Украины по дну Черного моря.

В августе 2009 года была достигнута договоренность о том, что «Южный поток» пройдет через территорию Турции. Это случилось после отказа Болгарии проложить трубу через территорию своей страны под давлением США.

Кроме «Газпрома» газ в России добывают еще и нефтяные компании, нефтегазовые месторождение есть у всех российских компаний, говорит Крутихин. Этот газ предназначен для потребления на внутреннем рынке России. По его словам Крутихина, 60% потребляемого потребляемого в России газа добывается не «Газпромом», а именно нефтяными компаниями. Если в регионе добычи образуются излишки этого газа, то газ перерабатывается на месте, или перерабатывается в электроэнергию.

При этом у нефтяных компаний нет прямого доступа к трубе, они могут подать заявку в «Газпром» на прокачку своего газа, и обычно «Газпром» отвечает, что он удовлетворяет все заявки, говорит аналитик.

Если бы отношения Украины и России складывались чуть попроще, то, возможно, договориться бы удалось. Но Украина прессингует «Газпром» в судах и выкатывает требования заключить контракты, которые нашей стороне категорически не выгодны. В таких условиях договариваться сложно.

«Самой главной проблемой допуска сторонних поставщиков газа в ГТС «Газпрома» является отсутствие разработанных правил и процедур пользования этой трубой. Таким образом, для достижения договорённостей между «Газпромом» и сторонними поставщиками потребуется довольно долгая и кропотливая работа по разработке этих самых правил», — говорит партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

После трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе, которые прошли 19 сентября, министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция России при заключении нового контракта на поставку газа в Европу через Украину заключается в том, что взаимоотношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть урегулированы «по нулевому варианту».

«Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — пояснил министр позицию России.

Напомним, что

24 сентября «Нафтогаз» опубликовал отчет по итогам своей работы в первом полугодии, в котором сумма долга «Газпрома» увеличилась. На 1 июля с учетом процентов за то время, в течение которого «Газпром» оспаривает решение Арбитражного суда в Стокгольме, сумма долга составляет уже $2,817 млрд.

Поэтому и договориться, чтобы «Газпром» открыл трубу для стороннего газа, Украине будет крайне сложно.

«Скорее всего, если «Газпрому» и придется пойти на уступки, это случится под давлением европейских контрагентов, для которых это является возможностью ограничения монополии «Газпрома», — говорит Гавришев.