Путин о газе: уступок украинской стороне не будет

Россия готова на год продлить контракт на поставку газа через территорию Украины, в том случае, если между Россией и Украиной не будет подписан новый договор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

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«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — сказал Путин.

Фактически, президент России подтвердил позицию, которую по итогам переговоров в Брюсселе 19 сентября 2010 года озвучил министр энергетики России Александр Новак.

Украинская сторона накануне переговоров, 18 сентября, заявила о том, она отстаивает такую позицию: новый договор должен гарантировать, что «Газпром» обязуется прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет. Потом эта цифра поднялась еще на 30 млрд. кубов. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Такую же позицию по итогам переговоров озвучил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он заявил, что продолжает оставаться сторонником заключения долгосрочного контракта. При этом он отмечал, что это должен быть новый контракт, а не продление старого, из-за разности понимания отдельных положений которого Россия и Украина ведут судебные споры в международном арбитраже уже с 2014 года.

О том, чтобы иностранные инвесторы были заинтересованы во вложении средств в модернизацию трубы, идущей через Украину в Европу, через ГТК должно проходить не менее 60 млрд куб. метров в год, неоднократно заявляли международные эксперты. Иначе, если давление в трубе не будет поддерживаться на достаточном уровне, она может превратиться в хлам. Об этом не раз говорили оппозиционные к украинской власти политики и эксперты.

По мнению украинской стороны, Россия будет обязана согласится на заключение нового 10-летнего контракта, соответственно, и чиновники ведут себя так, будто бы деньги за транзит минимум 60 млрд кубов газа в год уже перечислены в бюджет Украины.

России не выгоден длинный контракт, так как теоретически, после того, как будут построены вторая ветка трубы газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря и «Южный поток» по дну Черного моря, Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину.

В переговорах между Россией и Украиной пока нет никакой конкретики, но они могут активизироваться ближе к концу года, и тогда начнется большой торг, считает старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов. «Понимая, что Россия не согласна на длинный контракт, Украина при помощи Евросоюза будет пытаться выторговать у «Газпрома» среднесрочный контракт, хотя бы на 5 лет. А вот согласится ли Россия – во многом зависит от той цены на транзит, до которой согласится падать украинская сторона», — отмечает аналитик.

Пока что «Нафтогаз» предлагает тариф на уровне $3,21 за прокачку 1 тыс. кубометров газа на дистанцию 100 км по ГТС на период 2020-2024 годов — при условии бронирования мощностей на 60 млрд кубов в год.

По итогам 2019 года тариф на прокачку газа через территорию Украины будет составлять $2,61 за тысячу кубометров на 100 км.

Ныне действующий контракт предполагал, что Украина обязалась сохранить ставку транзита на уровне $1,7 за тыс. куб. м на 100 км.

Киев надеется на то, что в этом году «Северный поток-2» построен не будет, поэтому считает, что выхода у «Газпрома» нет, и России все равно придется задействовать транзит через Украину. Поэтому и пытается при помощи Евросоюза диктовать России заведомо невыгодный контракт – долгий, и на максимальный объем прокачиваемого газа при выставлении далеко не самых низких тарифов.

Но Украина подписала договор об ассоциированном членстве с Евросоюзом, приняв на себя обязательства реализовать международные договоренности, которые были согласованы в Евросоюзе на внутригосударственном уровне.

Это касается выделение трубопроводной системы Украины в отдельное юридическое лицо, не подчиненное «Нафтогазу».

При этом выделение ГТС в самостоятельную компанию — «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), которую должны передать в ведение Минфина Украины, Киев провел только к началу встречи в Брюсселе.

Для того, чтобы европейские нормы работы ГТС вступили в силу с 2020 года, сертификацию нового оператора — надо провести до 1 декабря 2019 года. А сделать это Украина не успевает.

Консорциум компаний SNAM, Eustream, GRTgaz, Gasunie, Fluxys, которые ранее рассматривались Украиной как партнеры, допущенные к управлению независимой ГТС, сейчас проявляют лишь «сдержанный интерес» к сотрудничеству с оператором украинской трубы. То есть инвестиции в украинскую ГТС для них не интересны. Сейчас такие переговоры с инвесторами Украина ведет с американскими компаниями, названия которых пока не называются.

Ассоциированное членство Украины в Европе требует, чтобы оператор ГТС Украины определил порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Это, по идее, дает право «Газпрому» не заключать с Украиной долгосрочный контракт и резервировать транзитные мощности по поставке 60 млрд куб. метров в год на 10 лет. Можно арендовать транзитные мощности украинской ГТС для прокачки в Европу необходимых для «Газпрома» объемов. То есть в том случае, если «Газпром» не может поставить в определенный период в Европу оговоренный заранее объем газа, то он может выкупить право на прокачку газа через Украину именно на этот объем, заплатив оговоренную пошлину. А если нет такой необходимости, то и не задействовать украинскую трубу.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что если «Газпрому» и «Нафтогазу» удастся договориться о прямом контракте, то стоимость газа для украинских потребителей может быть на 25% ниже текущей.

В настоящее время Украина покупает российский газ по реэкспорту – то есть это тот газ «Нафтогазу» продают европейские операторы. Сейчас газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

По идее, даже без контракта украинский оператор газотранспортной системы должен будет позволить «Газпрому» выкупить мощности.

Правда,

продолжение транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему без контракта может рассматриваться как контрабанда, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев после переговоров в Брюсселе.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают 31 декабря 2019 года. Поэтому Россия и Украина страны совместно с Еврокомиссией пытаются договориться о продолжении транзита.