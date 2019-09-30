Бедных пересчитали: кто остался за порогом

Российская семья живет в бедности, если доход ее члена ниже 12,5 тысячи рублей. Это следует из исследования «Левада-центра», на которое ссылается принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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При этом, по мнению россиян, субъективный порог бедности на 11,6% выше установленной властями границы бедности — прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составил 11,2 тысячи рублей. Величина прожиточного минимума влияет на размер минимальной оплаты труда, а также на выплату социальных пособий.

40% респондентов сообщили, что их доходы ниже субъективной границы бедности, то есть меньше 12,5 тысячи рублей.

Нормальный же доход получают только 7% опрошенных россиян. По данным опроса, российской семье для поддержания нормального уровня жизни необходимо примерно 38,1 тысячи рублей на человека.

Также респонденты назвали объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, который составил 16,8 тысячи рублей.

Между тем, как сообщал ранее Росстат, по итогам первых шести месяцев текущего года 19,8 млн россиян, это около 13,5% населения, живут на доходы ниже установленного прожиточного минимума.

Реальные доходы населения по итогам шести месяцев этого года снизились на 1,3%, тогда как реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий увеличились на 1,9 и 0,8% соответственно. Такие данные были приведены недавно в новом выпуске «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС.

Также за последний год в нашей стране выросло число россиян, которые оценивают свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое», отмечали экономисты РАНХиГС.

Ученые отмечают изменение структуры самих денежных доходов. Если общий объем денежных доходов населения снизился в реальном выражении по итогам шести месяцев всего на 0,4%, то объем доходов от предпринимательской деятельности сократился в реальном выражении почти на 4%, доходов от собственности – на 4,1%

При этом реальные доходы граждан России падают пять с половиной лет подряд.

Так, в 2018 году они снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом, отмечал Росстат.

Впрочем, как заявил на днях министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», увеличение реальных зарплат вкупе с резким снижением инфляции может поспособствовать росту доходов населения во втором полугодии.

«У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются. В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры (по росту реальных доходов) больше 1%, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год», — заявил глава Минэкономразвития.

Также Минэкономразвития указало, что в 2020 году инфляция составит 3% (этот прогноз заложен в проект федерального бюджета на следующий год).

В Центробанке ожидают, что в 2019 году инфляция составит 4-4,5%, а в 2020 году останется вблизи 4%.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются в скором росте доходов населения.

«Положительной динамики по росту реальных доходов населения в 2019 году пока не наблюдается. Более того, доходы россиян только снижаются. Об этом говорил президент Владимир Путин, который сделал особый акцент на реализации нацпроектов, способных улучшить качество жизни россиян, но их выполнение – задача не одного года. Ждать резкого роста зарплат на фоне высокой закредитованности не стоит, даже на фоне снижения инфляции. Россияне стали просто больше экономить на продуктах питания и бытовой химии, одежде и гаджетах», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

При этом, комментируя данные опроса россиян, эксперт отметил, что выводы исследования «Левады-центра» выглядят вполне правдоподобно.