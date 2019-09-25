Газовое обнуление: Россия решила перехитрить Украину

После трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе, которые прошли 19 сентября, министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы «по нулевому варианту» и «в рамках мирового соглашения», так как разбирательства и апелляции будут идти еще несколько лет. Тогда подробностей министр не сообщал.

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«Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — пояснил министр позицию России.

Судя по тому, что 24 сентября «Нафтогаз» опубликовал отчет по итогам своей работы в первом полугодии, в котором сумма долга «Газпрома» увеличилась, шансы на мировое соглашение крайне низки.

Согласно отчетности «Нафтогаза» сумма, которую «Газпром» должен выплатить украинской компании на 30 июня 2019 года, с учетом процентов за то время, в течение которого «Газпром» оспаривает решение суда, составляет уже $2,817 млрд.

Описанный Новаком «нулевой вариант», вероятнее всего не будет интересен украинской стороне. Так прокомментировал предложение российского министра «Газете.Ru» партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев. Он считает, что для украинской стороны возможность получить $2,817 млрд от «Газпрома» представляет гораздо больший интерес, чем туманные перспективы дальнейшего сотрудничества с российским концерном. Кроме того, отмечает он, не исключено, что дальнейшие судебные разбирательства не предвещают для «Нафтогаза» однозначной выгоды и вообще могут изменить его статус на статус должника.

С Гаврищевым согласен и Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Он уверен, что Украина не откажется от денег, которые обязал Россию выплатить суд Стокгольма.

Между тем Стокгольмский арбитраж по спору компаний выносил решение уже дважды: в декабре 2017 и феврале 2018 годов. Решения были вынесены в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязав российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

При этом в отчетности «Нафтогаза» сказано, что

за 16 месяцев, которые прошли после вынесения решения суда, сумма долга российского концерна перед Украиной выросла на 10%.

Правда, «Газпром» подал апелляцию на решение суда. «Газпром» потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению действующего контракта с «Нафтогазом», срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

«Газовые» суды

Концерн «Нафтогаз Украины» ожидает решения еще двух арбитражных разбирательств против России и «Газпрома». Согласно поданным искам, компания намерена взыскать с российской стороны еще $16,78 млрд уже в 2020-2021 годах. Об этом также сказано в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2019 года.

При этом в рассмотрении иска против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, в котором «Нафтогаз» стремится взыскать минимум $11,58 млрд, сейчас назначен перерыв. «В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном производстве должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года», — отмечают в «Нафтогазе».

В июле 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против «Газпрома». В нем истец требует пересмотреть тариф на транзит газа, установленный в марте 2013 года – в сторону его повышения. В этом же иске украинская сторона требует от российской компании возмещение $12,5 млрд.

Также «Нафтогаз» ожидает вынесения решения арбитража в Гааге. В этом арбитраже «Нафтогаз» хочет получить компенсацию от России за свои активы, потерянные в результате вхождения Крыма в состав России. Свои исковые требования «Нафтогаз» оценивает размере $5,3 млрд. Ожидается, что решение арбитража будет вынесено до конца 2020 года.

Россия и «Газпром» не признают решения судов в Стокгольме, и с большой вероятностью. Не признают и решения в судах Гааги, так как считают их нелегитимными в разрешении подобных споров. Соответственно, и платить по этим решениям Россияне собирается.

Не исключает шансов на решение вопроса в мирном порядке, без уплаты денег, старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов. Он отмечает, что многое будет зависеть от того, что в ходе дальнейших переговоров предложит украинской стороне «Газпром».

Напомним, что

в июне 2019 года скидку на газ в 25% от той цены газа, по которой сейчас реверсом из Европы закупает Украина, предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На основании решения Стокгольмского суда «Нафтогаз» намерен подать иски в суды европейских стран, на территории которых есть имущество «Газпрома». В частности, упоминаются суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США. Компания надеется по решениям этих судов наложить арест на имущество и продать его, тем самым покрыв долг, к которому Россию приговорил Стокгольмский суд.

При этом «Нафтогаз» пытается решить свои разногласия с «Газпромом» с 2014 года.