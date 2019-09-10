Конец монополии? У России отбирают газовые клещи

11 сентября и Германия присоединилась к решению о неприятном ограничении для «Газпрома». Как заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии, «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности, как постановил суд Евросоюза.

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Opal является одной из двух ниток, которые продолжают морской трубопровод «Северный поток» по суше. Теперь «Газпром» сможет использовать только половину пропускной способности газопровода, хотя с 2016 году концерну удалось после многолетней тяжбы добиться использования 90% мощности трубопровода.

хотя в 2016 году концерну удалось после многолетней тяжбы добиться использования 90% мощности трубопровода.

В итоге от того, что газовый концерн имел право практически полностью загружать трубу Opal больше всего издержек имела Украина. «Нафтогаз» посчитал, что из-за этого Киев может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки. Между тем положительное решение позволило бы «Газпрому» увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год.

Поэтому тот факт, что Польша выступила против разрешения для «Газпрома» из-за возможной потери выручки Украиной от транзита российского газа, который поставлялся в Европу, был ожидаем. В итоге суд Еврокомиссии встал на сторону Киева и Варшавы.

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский горячо приветствовал результаты судебной тяжбы, утверждая, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины.

Теперь из-за новых органический на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока»,

что, по словам опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков негативно отразиться на российском экспортном потенциале. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м, то есть в случае, если объемы поставки газа в Европу будут прежними, то за год концерн прокачает 60 млрд кубов. При этом Украина требует от России контакт на прокачку именно такого объема — 60 млрд кубов, что означает, что «Газпром» должен и вовсе прекратить поставки газа через «Северный поток».

Украина надеется на приход инвесторов для реконструкции своей газо-транспортной системы, а для интереса инвесторов нужно, чтобы труда была заполнена на максимальные объемы. В итоге решение Евросуда играет в пользу «Нафтогаза» — чем меньше «Газпром» может поставлять топлива через трубу в Балтийском море, то тем на больший объем поставок через украинскую территорию может рассчитывать «Нафтогаз», указывает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

На данный момент мощность трубы Opal — 55 млрд кубов в год, и если «Газпром» останется всего «с половиной трубы», то объем газа, проходящего по «Северному потоку» уменьшится на 20 млрд куб. м. Расчет сделан исходя из того, что в прошлом году объем прокаченного в Европу газа был примерно таким же, какой планируется в этом году — 58 млрд кубов, а это около 10% экспорта компании в Европу, отмечает Суверов.

Несмотря на то, что решение Европейского суда вступает в силу сразу, но может быть оспорено — через подачу апелляции, сообщил «Газете.Ru» юрист-международник Тимур Маршани.

Но шансы на пересмотр решения невелики.

Европейский торг

Между тем проблема газопровода Opal может негативно повлиять на и без того непростую судьбу «Северного потока — 2». В 2019 году в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве. Они распространяют действие Третьего энергопакета и на морские трубопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.

Для России поправки означают, что оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания, а 50% его мощности должно быть зарезервировано для других компаний.

Впрочем, до случая с Opal в поправках была лазейка — решение об исключении проекта из-под этих норм принимал не Брюссель, а та страна, на чью территорию трубопровод выходит.

В случае с «Северным потоком — 2» это Германия. И эксперты рассчитывали, что Москва и Берлин смогут договориться, а опыт Opal приводили как успешный пример. Но теперь из-за действий Польши сделать это может стать еще сложнее, говорит Суверов.

Между тем проект преследуют и технические сложности. Сейчас газопровод уже построен почти на 70–75%, однако позиция Дании тормозит дальнейшую прокладку трубы.

Дания до сих пор не выдала разрешения на прокладку газопровода ни по своей территории, ни южнее, отмечая, что тот участок, по которому предлагается укладка новой ветки, находится в ведении как Дании, так и Польши.

Ранее оператор «Северного потока-2» подал в Датское энергетическое агентство три заявки по маршруту газопровода, но ни по одной из них Копенгаген не представил своего заключения.

Затягивание согласования маршрута в датских водах может привести к срыву сроков строительства и дополнительным издержкам. Более того, если газопровод не будет достроен до 1 января 2020 года, «Газпрому» придется идти на заключение контракта о транзите газа через территорию Украины – иного выхода не будет, иначе контакт на поставку газа в Европу в нужном объеме будет сорван.

Весьма вероятно, что Дания даст ответ «Газпрому» осенью: в противном случае газопровод проложат в обход территориальных вод Дании, к югу и юго-востоку от острова Борнхольм, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Аналитики не сомневаются в том, что

«Газпром» готовит и другие варианты проекта «Северный поток – 2», в обход территориальных вод Дании,

просто пока что их не раскрывает.

Примечательно, что в целом Европе, и, главным образом, Германии, затягивание сроков сдачи газопровода невыгодно. Это соображение может оказать влияние на скорость выдачи разрешения Данией, так как цена газа, транспортируемого через «Северный поток-2» в конечном итоге будет включать и стоимость всех издержек, затраченных на строительство, и Европе в итоге придется покупать газ дороже. Наверняка, такого развития событий Евросоюз тоже хотел бы избежать, добавляет Артем Деев руководитель аналитического департамента компании AMarkets.

Но пока что до Нового года остается еще почти 3,5 месяца, а Дания молчит.

И этот фактор тоже придется учитывать «Газпрому» при решении вопроса о заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины.