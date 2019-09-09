Газ со скидкой: Россия поставила Украине условие

В понедельник, 9 сентября, президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Ключевым предметом для обсуждения на высшем уровне стал вопрос поставки газа иностранным клиентам.

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«Отдельно обсуждалось взаимодействие «Газпрома» с украинскими и европейскими потребителями российского газа», — говорится в стенограмме встречи в Кремле.

Как отметил глава «Газпрома» уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. По словам Миллера, ответ на этот вопрос зависит от позиции сторон в отношении транзита российского газа.

«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

Но все же первоочередной вопрос: готова ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?»,

— сказал Миллер.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что ответ на этот вопрос даст понимание того, сколько будет стоит газ для конечного потребителя на Украине. По оценкам газовой корпорации, если сторонам удастся договориться о прямом контракте, то стоимость может быть на 25% ниже текущей.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Но цены для Киева могут вырасти после отмены транзита, что вынуждает Украину искать иные пути импорта газа.

«Если транзит через Украину прекратится, то спотовые цены на сырье могу значительно вырасти, поскольку вырастет транспортное плечо. Частично Украина сможет заместить нехватку газа через реверсные поставки сырья российского происхождения, а также за счет СПГ. Но и то, и другое выйдет на порядок дороже», — пояснил в разговоре с «Газетой. Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, что Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Транзит в обмен на скидку

Новый раунд газовых переговоров намечен на 19 сентября текущего года. Ожидается, что в нем примут участие официальные представители Москвы, Киева и Еврокомиссии. Примечательно, что окончательную дату переговоров Еврокомиссия назвала только поле трех раундов консультаций с представителями Украины.

По итогам встречи ее участники должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Москва и Киев заключили договор еще в 2009 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

Пока Украина выражает сдержанную позицию по газовым договоренностям с России. Так, премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил в интервью «Громадське», что новое правительство намерено добиться долгосрочного контакта на транзит и сейчас «формирует официальную позицию Киева к переговорам».

Между тем российская сторона не спешит давать оценку предстоящим переговорам. Например, «Газпром» намерено стимулирует высокие темпы закачки газа в европейские подземные хранилища. До конца года российская компания поставит в них 11,4 млрд. кубометров газа. Для сравнения: в 2018 году корпорация закачал в два раза меньше сырья – около 6 млрд. кубометров сырья.

Впрочем, действия России наглядно демонстрируют, что сторонам вряд ли удастся договориться по вопросам транзита и последующей скидки на газ. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, сейчас сырье поступает на Украину по венгерскому, польскому и словацкому путям, что дает Киеву пространство для маневра.

Кроме того, со следующего года Киев намерен покупать 1,5 млрд кубометров газа ежегодно у Румынии. Голубое топливо планируют поставлять через газоизмерительную станцию «Гребеники», модернизация которой должна завершиться к декабрю 2019-го.

«Поставки газа могут быть резонными, но только в том случае, если Украина сможет договориться с местными трейдерами о выгодной цене.

В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и продолжит торговаться с Россией»,

— прогнозирует возможные шаги Киева эксперт.

В пользу этого сценария говорят и недавние высказывания представителя Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса. Чиновник утверждал, что несмотря на то, что Украину ждет «трудная зима», страна не будет «играть в поддавки с Россией».

Вдобавок Герус указывал, что Киев продолжает следовать намеченному курсу «справедливого диалога», который был выработан в ходе предыдущего раунда транзитных переговоров.

Предыдущая трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия — Еврокомиссия — Украина состоялась 21 января текущего года в Брюсселе. В ходе нее Еврокомиссия предложила России и Украине вариант нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Но тогда сторонам так и не удалось договориться.