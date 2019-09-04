Войти в пятерку: когда Россия догонит Германию

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, для этого есть предпосылки, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА «Новости» в кулуарах Восточного экономического форума.

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«Абсолютно нет… Можем и раньше, главное делать все, что мы должны сделать со своей стороны в первую очередь», — сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, что Россия войдет в топ-5 экономик мира к 2024 году.

«Если посмотрите на последние несколько лет, да, темпы роста в России невысокие, но они соответствуют тем ожиданиям и тем прогнозам, которые мы закладывали. То, что мы видим — что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки.

Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет»,

— добавил он.

Напомним, в соответствии с майским указом президента 2018 года, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас российский ВВП занимает шестое место в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.

«По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая», — говорил ранее президент России Владимир Путин.

Задачу войти в пятерку президент ставит не в первый раз. Об этом он говорил еще в 2007 году.

«Россия в течение 10 лет способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира, и мы это обязательно сделаем», — отмечал тогда Путин.

При этом некоторое время назад Россия действительно входила в топ-5. По крайней мере, об этом было заявлено в 2013 году в послании Федеральному собранию. Но потом Россия вылетела из элитного клуба.

Эксперты сильно сомневаются в том, что сейчас удастся войти в заветную пятерку.

По крайней мере, по номинальному ВВП. Для этого наша экономика должна вырасти в два раза.

«Исходя из рейтингов МВФ, Всемирного Банка и ООН, Россия находится сейчас по объему номинального ВВП на 11-м, 10-м или 12-м месте, соответственно. Для попадания в топ-5 нужно как минимум удвоение ВВП, кажется, этот лозунг уже звучал несколько лет назад, но вместо этого мы наблюдаем рост ВВП на 1,5-1,7% в год, и такими темпами удвоение произойдет примерно через 41 год, в лучшем случае», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом раз в 6-10 лет российскую развивающуюся экономику потрясают кризисы и девальвации рубля, поэтому предположить такой линейный рост просто невозможно.

«Как осуществить это к 2024 году — это загадка. Может быть, министр уповает на невероятные по своей силе реформы, правда, на них нет и намека в информационном поле. На судебную реформу, налоговую реформу, например. Подорожание нефти в два раза — это тоже фантастичный для сегодняшней мировой экономики сценарий. Скорее всего, нас ждет стагнация ВВП, и даже приведенные статистиками цифры в 1,5-1,7% не совсем правдивы и вызывают вопросы», — считает Жарский.

Вячеслав Абрамов, начальник офиса продаж «БКС Брокер», называет этот прогноз чересчур оптимистичным.

«Нужно понимать, в какой именно рейтинг топ-5 крупнейших экономик мира. Если говорить про рейтинг в объеме ВВП, то, конечно, вряд ли мы догоним Германию, Великобританию, Индию с их средними $2,6-2,7 трлн в год при наших $1,6 трлн в год. Однако скорее всего речь идет о рейтинге ВВП по паритету покупательской способности в текущих ценах (ППС, уравнивает покупательские способности валюты всех стран — прим. ред.). Он считается более пригодным для международных сопоставлений. По этому показателю Россия должна войти в пятерку стран к 2024 году», — предполагает эксперт.

На данный момент в рейтинге ВВП по ППС наша страна находится на шестом месте и отстает от Германии по итогам 2018 года на $519 млрд.

Немецкая экономика сейчас замедляется, что дает нам шанс. В стране даже не исключают начала рецессии. В числе причин — Brexit, санкции в отношении России и новые нормативы по выбросам СО2.

Однако нужно учитывать, что если мировая экономика будет снижаться, то это будет касаться абсолютно всех и темпы роста могут упасть прямо пропорционально для всех,

напоминает Абрамов.

Ну и, конечно, нужно понимать, что чтобы наша экономика развивалась, необходимы структурные реформы и развитие малого бизнеса, в противном случае есть вероятность остаться на шестом месте или уступить эту позицию ближайшему преследователю Индонезии, говорит Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Между тем, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, «ВВП на душу населения — это один из наших любимых параметров, потому что по нему мы выглядим лучше, чем есть на самом деле».

ВВП на душу населения — это в целом очень абстрактный параметр, который мало отражает качество жизни, говорит он.

«В России очень сильное социальное расслоение. В общем, те параметры, которые получаются средними — часто неплохие. При трансляции на рядового жителя, все оказывается совсем по-другому», — заключает эксперт.