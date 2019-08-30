Истребители за мороженое: что Россия продала на МАКС-2019

Истребитель для Эрдогана

В отличие от МАКС-2017, в этом году авиасалон показал сразу несколько новинок, которые заинтересовали высокопоставленных лиц.

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Так, участие в открытии салона в этот раз вместе с главой РФ Владимиром Путиным принял турецкий лидер Реджеп Эрдоган. После торжественной церемонии политики отправились смотреть экспозицию. При этом особое внимание Путин и Эрдоган уделили истребителю пятого поколения Су-57, который должен будет заменить своего предшественника Су-27 на боевом дежурстве ВВС РФ.

В ходе осмотра машины президент Турции спросил, летает ли аппарат и можно ли его купить.

Владимир Путин после незначительной паузы ответил на оба вопроса утвердительно.

После просмотра экспозиции президенты стран подошли к палатке с мороженым, где Владимир Путин угостил коллегу знаменитым российским лакомством. За холодный десерт президент РФ расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу оставил на развитие авиации.

Неизвестно, пришлось ли по вкусу турецкому лидеру российское мороженое, но истребили уж точно понравились. По итогам салона Эрдоган официально подтвердил: Турция рассматривает покупку Су-57. «После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают.

Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству»,

— сказал Эрдоган журналистам.

Между тем истребитель пятого поколения Су-57 еще ни разу не показывали публике, что называется, на земле. Машина лишь сделала несколько фигур в воздухе в ходе парада по случаю дня Победы.

Вылет из сумрака

На салоне в Жуковском впервые широкой публике российские инженеры показали пассажирский лайнер МС-21. До этого момента участники рынка называли борт не иначе, как самолет-призрак, поскольку машина нигде официально не была показана.

Машина представляет собой среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров.

Борт создавался, чтобы потеснить популярные на рынке A-320, А-321 и Boeing-737.

Разработчики в лице объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утверждают, что создали принципиально новое судно, которое превосходит зарубежные аналоги по комфорту и ряду технических характеристик. В частности, машина будет обладать сравнительно небольшим расходом топлива за счет уникального профиля крыла.

Самолет совершил свой первый полет еще в 2017 году, однако физические поставки борта так и не начались. Первоначально лайнер должен был поступить заказчикам в конце текущего года, но из-за введенных санкций США на поставки материалов для композитного крыла процесс строительства затянулся. Удлиненное крыло из композитных материалов задумывалось как одно из конкурентных преимуществ лайнера, которое должно повысить его экономичность и увеличить ширину салона по сравнению с аналогами.

На создание МС-21 потратили уже 158 млрд руб., а общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Между тем начать серийное производство лайнеров планируется к 2021 году. «Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», — отметил в ходе салона вице-премьер Юрий Борисов.

Несмотря на задержки, борт в ходе показа на МАКСе-2019 пользовался популярность у представителей авиационного бизнеса. Так, ОАК заключила серию мягких контрактов на поставку 20 самолетов. 10 бортов планирует приобрести казахстанская авиакомпания Bek Air, а еще пять лайнеров забронировал российский перевозчик «Якутия». Кроме того, было заключено соглашение еще на пять самолетов с неназванным заказчиком, добавил в беседе с журналистами глава ОАК Равиль Хакимов.

Любопытно, что строительная корпорация намерена подписать твердый контракт с «Аэрофлотом» на 35 самолетов МС-21, хотя авиалинии уже заказали 50 подобных бортов. При этом выйти на международный уровень самолету будет весьма сложно по нескольким причинам, отмечал в интервью с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

«Мы за несколько лет как-то обособились от остального мира и в политическом, и в экономическом отношении, поэтому за российской техникой следует ненавязчивый шлейф из санкционных рисков», — заметил эксперт, подчеркнув, что распространению самолета на новые рынки мешают и проблемы с техническим обслуживанием борта.

«Налет и готовность к вылету — важнейшие факторы, определяющие себестоимость перевозки, и мир уже успел привыкнуть к надежным самолетам и хорошо организованному техническому обслуживанию», — указывал Крамаренко, обращая внимание на сложности с постпродажной подготовкой другого лайнера SSJ -100.

SSJ-100 обрел покупателей

Впрочем, во время МАКС-2019 удача все же улыбнулась машинам Sukhoi SuperJet-100. Производитель, компания «Гражданские самолеты сухого» (ГСС), показала на авиасалоне МАКС-2019 сразу три самолета.

Лайнеры с непростой летной историей приобрела авиакомпания «Азимут». Авиалинии подтвердили два контракта по операционной аренде судов SSJ-100 на 12 лет. Примечательно, что «Азимут» заключает контракты по лайнерам, продолжая традиции предыдущего форума 2017-го года. Два года назад компания также в рамках МАКСа подписала соглашение с ГСС на поставку четырех SSJ 100. Сейчас в парке авиалиний насчитывается 11 лайнеров отечественного производства.

После презентации на МАКСе заключила мягкий контракт на самолеты также авиакомпания «Якутия».

Перевозчик собирается приобрести десять бортов для полетов по России,

объяснил на форуме постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов. «Мы должны летать на них от Якутска до Москвы без проблем, и тогда они придут на замену Boeing 737, которые мы сегодня эксплуатируем», — сказал он.

Несмотря на популярность «Суперджетов» среди отечественных перевозчиков, у иностранных компаний борт не вызвал интереса. На прошлом авиасалоне контракт на десять самолетов заключила мексиканская авиакомпания Interjet. Впрочем, спустя год после начала эксплуатации латиноамериканский перевозчик начал отказываться от полетов на лайнерах из-за технических неполадок.

При этом за пару дней до старта авиасалона в Жуковском,

Interjet начал продажу SSJ-100. Авиалинии выставили на торги 21 самолет,

писали «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке. Всего у госкомпании в авиапарке насчитывается 49 лайнеров.

SSJ-100 вряд ли сможет стать конкурентоспособным на мировом рынке, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. У Superjet вскрылись все те проблемы, которые бывают у новичков в авиапроме, и это нормально, эти проблемы устранимы, но для этого нужны стратегическое понимание развития рынка региональных самолетов, время и финансовые вливания. Поэтому сейчас коммерчески успешной машина стать не может», — заключил Крамаренко.