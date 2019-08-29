Дойдет до 70? Что давит на рубль. LIVE

По данным на 19:30 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре взлетели на 0,62% и составили $60,3 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 1,51% — до $56,64 за баррель.
Рубль укрепился к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив к отметке 66,5 рубля, а евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 73,5 рубля.
Основные российские индексы завершили торги четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов индекс ММВБ вырос на 1,38% и составил 2714,25 пункта, индекс РТС также вырос — на 1,44% — и достиг 1284,94 пункта.
Неопределенность на мировых рынках, связанная в том числе с торговой войной, давит и на рубль, который, что бы ни говорили, очень чувствителен к колебаниям цен на нефть. А цена нефти Brent к 10 утра по московскому времени составила $60,12 за баррель – на 0,61% ниже закрытия предыдущей сессии. На открытии сегодняшних торгов рубль снижался: курс доллара вырос на 8 коп. и составил 66,88 руб. Курс евро повысился на 15 коп. до 74,07 руб. Потом откатил назад.
Китай в отместку 1 сентября и 15 декабря на 5-10% повысит тарифы на некоторые американские товары, в их числе – автокомпоненты. Но сумма не равна - $75 млрд.
А 1 октября вступит в силу другое повышение: с 25% до 30% увеличится пошлина на ряд ввозимых в США китайских товаров – всего на сумму $250 млрд.
Но для инвесторов и производителей есть вещь пострашнее повышения пошлин – и это сам Трамп, точнее, его непредсказуемость. «Пока президент США передумывает с каждым твитом, компании-импортеры товаров, которые американские потребители покупают для дома, находятся в полном раздрае, пытаясь перекраивать планы и стратегии едва ли не каждый час», — пишет обозреватель Forbes Уоррен Шульберг.
Более 200 производителей обуви написали петицию в Белый дом – просят одуматься и не вводить американцев в растрату. Подорожание кроссовок, кроксов, туфель особенно негативно скажется на небогатых семьях с детьми. Те, кто носят кроксы ради фана, на цену вряд ли обратят внимание. Но производители давят на жалость – в новом учебном году кроссовки для бедных детей будут уже слишком дороги.
28 августа администрация утвердила повышение тарифов на эти группы товаров с 10% до 15%, оно начнет вступать в силу постепенно – с 1 сентября по 15 декабря. Причина такой отсрочки – попытка удержать цены на рождественских распродажах.
Рынки ожидают нового витка торговой войны между США и Китаем с прошлой недели, когда Дональд Трамп в твиттере анонсировал повышение тарифов на ряд китайских товаров на $300 млрд руб. Сюда входят обувь, игрушки, потребтовары, «умные» часы, телевизоры с гибким экраном и другие товары.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru». Последим за событиями на биржах на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также ожиданиями жесткого Брексита. Рубль, кажется, тоже ждет негатива — первые сделки по доллару на бирже прошли в диапазоне 66,78-66,94 рублей.