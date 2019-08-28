Диктатура Джонсона: в Британии остановили работу парламента. LIVE

Стоит заметить также, что еще вчера депутаты-противники «жесткого» Brexit собрались для обсуждения своих действий по предотвращению этого варианта развития событий.

«Речь идет о премьер-министре, который знает, что большинство членов парламента противостоят ужасному экономическому ущербу, который нанесет «жесткий» Brexit, — считает депутат Шотландской национальной партии Джоанна Черри. — Он пытается найти способ остановить работу парламента, чтобы эти депутаты не смогли принять меры. Он видел, насколько хорошо вчера прошли межпартийные переговоры, он знает, что я и другие подали иск в шотландские суды, чтобы попытаться помешать ему приостановить работу парламента, и он пытается спешить с этим сейчас - но я не думаю, что он сойдет с рук».