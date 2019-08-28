Диктатура Джонсона: в Британии остановили работу парламента. LIVE

Стоит заметить также, что еще вчера депутаты-противники «жесткого» Brexit собрались для обсуждения своих действий по предотвращению этого варианта развития событий.
«Речь идет о премьер-министре, который знает, что большинство членов парламента противостоят ужасному экономическому ущербу, который нанесет «жесткий» Brexit, — считает депутат Шотландской национальной партии Джоанна Черри. — Он пытается найти способ остановить работу парламента, чтобы эти депутаты не смогли принять меры. Он видел, насколько хорошо вчера прошли межпартийные переговоры, он знает, что я и другие подали иск в шотландские суды, чтобы попытаться помешать ему приостановить работу парламента, и он пытается спешить с этим сейчас - но я не думаю, что он сойдет с рук».
Впрочем, в британском парламенте есть и те, кто поддерживают решение Бориса Джонсона. Член парламенте от консерваторов Питер Боун рассказал BBC Radio 5 Live, что он «чрезвычайно доволен» решением г-на премьер-министра, посколько оно касается «перезагрузки парламента», а не Brexit.
«Это не попытка избежать прекращения «жесткого» Brexit - если бы правительство хотело сделать это, ему пришлось бы приостановить работу парламента до 31 октября», — говорит он.
Боун отмечает, что, так как в конце сентября парламент переходит на перерывы для партийных конференций, депутаты в следующем месяце теряют только два рабочих дня в Палате общин: «Что бы это ни было, это не попытка остановить жесткий «Brexit».
Борис Джонсон действительно обыграл своих соперников — королева Елизавета II не может отклонить просьбу премьер-министра, так как она действует по его совету. У королевы очень мало места для маневра, чтобы принимать какие-либо политические решения. «Чтобы прикрыть парламент, премьер-министр будет должен обратиться к Ее Величеству королеве и попросить у нее разрешения приостановить его работу, — говорил Мейджор еще в июле . — Если ее первый министр просит о подобном разрешении, невозможно представить, что королева сделает что-либо, кроме как предоставит его».
При этом он добавил, что такая просьба поставит королеву в чрезвычайно сложное положение, чего не допустит ни один здравомыслящий политик. Как показало время, на такой шаг способен Борис Джонсон.
Политический редактор Би-би-си Лора Куэнсберг рассказала, что лишь небольшое количество членов правительства знали о плане заранее, поскольку это неизбежно вызвало бы огромный скандал.
Идея приостановки работы парламента, предсказуемо, вызвала шквал критики внутри Британии. Это может помешать депутатам сыграть свою роль в процессе Brexit.
Ряд видных деятелей, в том числе бывший премьер-министр Джон Мейджор, угрожали обратиться в суды, чтобы обжаловать решение Джонсона.
«Если вы посмотрите на то, что мы делаем, мы реализуем новую законодательную программу для внутренней повестки дня, — сказал Джонсон. — У обеих сторон будет достаточно времени для решающего саммита ЕС 17 октября, чтобы депутаты могли обсудить ЕС и Brexit».
Сам Джонсон сказал, что предположение о том, что приостановка работы парламента продиктована его желанием форсировать выход из ЕС без сделки «совершенно не соответствует действительности».
Премьер-министр заявил также, что Лондону необходимо строить планы на будущее, а у депутатов будет достаточно времени, чтобы обсудить Brexit.
«Нам нужно новое законодательство. Мы должны выдвигать новые и важные законопроекты, и поэтому у нас будет речь королевы», — добавил он.
Бывший генеральный прокурор Доминик Грив, поддерживающий тори, назвал этот шаг «возмутительным поступком». Он предупредил, что это может привести к вотуму недоверия Джонсону, добавив: «Это правительство пойдет на спад».
Депутат Чука Умунна, один из лидеров либерал-демократов, обвинил Джонсона в том, что он «ведет себя как мелкий диктатор».
Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.
Дело в том, что в парламенте Британии существует большой раскол. Далеко не все хотят выходить из состава Евросоюза без сделки, так как это приведет к множеству экономических и социальных последствий. После того, как пост премьера достался одному из главных евроскептиков, Борису Джонсону, в парламенте начали думать, как можно помешать новому лидеру вывести страну из ЕС без сделки. Сам Джонсон неоднократно высказывал готовность к «жесткому» Brexit.
«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — говорится в сообщении канцелярии премьера, поступившем в РИА «Новости».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Британия вовсю готовится к «жесткому» Brexit, который с высокой долей вероятности состоится 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон, готовый к такому варианту развития событий, объявил о приостановке работы парламента до 14 октября.