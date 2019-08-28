Битва за Brexit: королева поддержала Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разгар подготовки к Brexit, который намечен на 31 октября, объявил о приостановке работы парламента до 14 октября.

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«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера.

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Соответствующий документ опубликовала в своем твиттере корреспондент «Би-би-си».

В Еврокомиссии отказались обсуждать такие действия британского правительства.

Британский парламент, как правило, приостанавливает работу каждый год, но нынешняя сессия, против обыкновения, проходит уже более двух лет — с момента выборов в июне 2017 года. На время приостановки деятельности парламента вся законодательная работа прекращается, его члены и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования там не проводятся.

Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон вступил в должность премьера страны 24 июля и озвучил свое главное на данный момент обещание — организовать выход Великобритании из ЕС до 31 октября. Он намерен провести Brexit без предварительных договоренностей с Брюсселем. Джонсон назвал выход из Евросоюза фундаментальным решением британцев. «Они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности», — отметил он.

Этот вопрос вызвал раскол в парламенте Великобритании. Далеко не все готовы выходить из Евросоюза без сделки, поскольку это приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям. С приходом к власти Джонсона в парламенте начали размышлять над тем, как помешать новому лидеру вывести страну из ЕС без сделки. Новый премьер неоднократно высказывал готовность к «жесткому» Brexit.

Парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, то есть у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы помешать выходу страны из ЕС без соглашения.

Сам Джонсон уверяет: предположение о том, что приостановка работы парламента продиктована его желанием форсировать выход из ЕС без сделки «совершенно не соответствует действительности».

Премьер-министр подчеркнул, что Лондону необходимо строить планы на будущее, а у депутатов как раз будет достаточно времени, чтобы обсудить Brexit. «Нам нужно новое законодательство. Мы должны выдвигать новые и важные законопроекты, и поэтому у нас будет речь королевы», — сказал он.

Главный противник Джонсона в парламенте — лидер лейбористов Джереми Корбин — назвал план премьера о приостановлении работы парламента «оскорблением и угрозой нашей демократии». «Я потрясен безрассудством правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и в то же время пытается приостановить деятельность парламента, чтобы избежать проверки его планов по безрассудному Brexit», — возмутился Корбин.

Не обрадовали действия Джонсона и спикера палаты общин Джона Беркоу. Он назвал прерывание работы парламента конституционным произволом.

Беркоу убежден, что целью отсрочки является прекращение обсуждения в парламенте Brexit и формирования курса для страны.

«Закрытие парламента было бы оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как выборных представителей народа. Конечно, на этом раннем этапе своего премьерства премьер-министр должен стремиться установить, а не подорвать свои демократические полномочия и, действительно, свою приверженность парламентской демократии», — подчеркнул спикер палаты общин.

Первый министр Шотландии Никола Осетрин призвала парламентариев собраться вместе, чтобы остановить план Бориса Джонсона или «сегодня это войдет в историю как мрачное событие для британской демократии». Кстати, подавляющее большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии в ходе референдума проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Впрочем, некоторые представители британского парламента все же поддерживают решение Бориса Джонсона. Член парламента от консерваторов Питер Боун рассказал BBC Radio 5 Live, что он «чрезвычайно доволен» решением премьер-министра, поскольку оно означает «перезагрузку парламента».

«Это не попытка избежать прекращения «жесткого» Brexit --

если бы правительство хотело сделать это, ему пришлось бы приостановить работу парламента до 31 октября», — констатировал он.

Боун обратил внимание, что в конце сентября парламент переходит на перерывы для партийных конференций и депутаты в следующем месяце потеряют всего два рабочих дня в палате общин: «Что бы это ни было, это не попытка остановить жесткий «Brexit».