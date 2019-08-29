Невидимый бизнес: назван объем теневой экономики

Объем «невидимой» экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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При этом доля теневого и неформального производства в ВВП снижается. В 2016 и 2015 года она оценивалась в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб. и 11 трлн руб. соответственно), а в 2014 скрытая экономика составляла 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).

Таким образом, несмотря на сокращение доли в ВВП, абсолютные объемы неучтенной экономики с годами увеличиваются.

Сектор, который больше других находится в тени, — это недвижимость. Неформальная экономика здесь занимает 6,3% ВВП, или половину всей серой экономики страны.

Далее следуют сельское хозяйство, охота, рыболовство, сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта — в этих сферах формируется 1,4% неучтенного ВВП России. Наконец, 0,9% ВВП составляет серая экономика строительства.

По данным Росстата, в госуправлении и обеспечении военной безопасности, в секторе водоснабжения и утилизации отходов полностью отсутствует неформальная деятельность.

Россияне остаются в неформальной экономике, потому что бегут от избыточного государственного регулирования, высоких налогов,

сказал изданию директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. К тому же, «белая» экономика почти не предлагает работу с высокой оплатой труда.

В 2018 году Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России в 20 трлн рублей или 20% ВВП страны. В 2017 году, по данным ведомства, эта цифра была еще больше — 20,5% ВВП. В подсчеты включены серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплата серых зарплат.

Как отмечалось в июньском докладе Всемирного банка, российская экономика слабеет из-за того, что бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за «теневой занятости». Не платят или почти не платят налоги граждане в той части экономики, которая составляет порядка 15-21%.

Тем временем социальные фонды лишаются порядка 2,3 триллиона рублей в год из-за теневой занятости россиян, сказала в июне вице-премьер Татьяна Голикова.

«По некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек»,

— заявила она.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.

Планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов», говорила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина. Хотя рассмотрение инициативы в такой формулировке в МЭР позднее опровергли.

Объем «серых» зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет.

По данным ведомства,

каждый третий россиянин получал зарплату «в конверте» в прошлом году.

Бороться с теневым сектором призван проект по самозанятым. Речь идет о специальном налоговом режиме для тех, кто работает на себя.

Эксперимент проводят в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Участниками являются граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. В категорию самозанятых попадают те, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Согласно закону, самозанятыми считаются люди, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности. Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям — 6%.

По данным ФНС, с 1 января в четырех пилотных регионах легализовались более 100 тысячи человек, что принесло почти 7,6 млрд рублей.

Ранее СМИ подсчитали объем секретных расходов России за 2017 год. Оказалось, что на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности страна потратила около 5 трлн рублей