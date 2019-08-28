Потягаться с Boeing: что ждет первый российско-китайский лайнер

Одной из «фишек» нынешнего авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском, повышающей его международный статус, стал полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (латинские C и R – от названия участников проекта China и Russia). Он впервые был представлен в России.

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Над проектом лайнера совместно работали российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО ОАК) и китайская госкомпания по производству авиакосмической техники COMAC. Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд. Из них $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд — на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. По согласованной схеме, СОМАС и ОАК договорились разделить расходы пополам, поставки предполагалось начать с 2026 года.

В первый же день официального открытия МАКС самолет осмотрели президент России Владимир Путин и «дорогой друг» нашей страны — турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Последний даже посидел в новом лайнере. По поводу комфорта в салоне первого класса у Эрдогана не было вопросов, однако потом в экономическом классе турецкому лидеру не понравилась планировка салона. Он счел ее «слишком тесной» и пожаловался Владимиру Путину, что здесь, «видимо, экономили».

Однако российский президент тут же парировал. «Это делают по заказу авиакомпании», — сказал Владимир Путин, отметив, что все зависит от того, на какое расстояние будет летать самолет.

«Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше», — пришлось пояснять Владимиру Путину.

Разговоры о китайско-российском проекте начались еще в 2008 году. Само же соглашение о кооперации между двумя странами было подписано в 2014 году во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Тогда отношения с Китаем получили второе дыхание на санкционной волне.

Так что авиационное сближение России с Китаем было вполне объяснимо.

В 2017 году в Шанхае было создано предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), оно стало оператором нового лайнера CR929.

В экспертных кругах на российско-китайское авиационное партнерство возлагали большие надежды. Говорили, что самолет разрушит дуополию двух гигантов — Airbus и Boeing, — составив конкуренцию Airbus A330 и Boeing B787, и будет ориентирован на рынок Китая и Азиатско-тихоокеанского региона в целом.

Впрочем, пока что перспективный российско-китайский лайнер вызывает многочисленные вопросы.

Сроки, когда полетит новый самолет, непонятны.

Так, когда 6 ноября 2018 года на авиасалоне China Airshow в Чжухае впервые представили полномасштабный макет самолета, китайская Государственная корпорация гражданского самолетостроения COMAC утверждала, что первые поставки клиентам CR929 должна произойти к 2025 году. Об этом писал телеканал CNBC.

С российской стороны планировалось, что старт поставок будет в 2026 году, первый твердый контракт в 2019-м, первый полет — в 2023-м. Именно такие сроки называла газета «Ведомости» в 2016 году со ссылкой на документацию проекта ОАК и источники.

Этим летом стало ясно, что первый готовый самолет может появиться и вовсе не раньше 2025 года, а скорее всего позже. Это следует из слов главы ОАК Юрия Слюсаря.

«2023-2025 год — это срок, который мы в нашем мастер-плане обозначили как срок первого вылета с прохождением испытаний в течение двух-трех месяцев. Пока мы идем в графике, соответственно с обеспечением поставок в период с 2025 по 2027 год», — сказал президент ОАК в июне в эфире телеканала «Россия-24».

Помимо постепенных сдвигов сроков реализации проекта, могут возникнуть проблемы и с двигателем самолета.

Оператор CR929 получал предложение по поставке двигателя от семи различных компаний, сообщало ранее агентство Reuters. Между тем, как заявлял в прошлом году главный конструктор CR929 с российской стороны Максим Литвинов, выбирали между американской General Electric и британской Rolls Royce.

Однако окончательного решения еще нет. График выбора поставщика двигателей уже был «немного сдвинут» из-за высокой рабочей нагрузки, признавал директор программы CR929 Се Цаньцзюнь в интервью Flightglobal зимой этого года. В настоящее время и российские, и китайские разработчики ведут работу над созданием собственного двигателя. Но чей двигатель поместят в CR929, будет известно лишь на финише.

«Изначально предполагалось устанавливать оборудование, часть приборов, которые не делают в Китае и РФ. Если торговая война будет идти по нарастающей, эта продукция может быть признана какой-нибудь очень секретной, а так как самолет будет собираться в Китае, Америка может отказать в поставке»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» авиационный эксперт, обозреватель Flight International Владимир Карнозов.

Кроме того, из-за торговой войны может снизиться спрос на перевозки в Азиатско-Тихоокеанском и Североамериканском регионах — как раз там, где планируется эксплуатировать самолет.

Согласно информации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), торговая напряженность между США и Китаем замедляет спрос на авиаперевозки в этих регионах.

Однако поскольку проект CR929 находится на раннем этапе проектирования, то существует возможность изначально учесть возможное негативное влияние потенциальных санкций и подстраховаться, подчеркнул в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Проблемы могут возникнуть и во взаимоотношениях Пекина и Москвы.

Как сообщали ранее источники, Россия и Китай не могли договориться, какая из стран станет держателем сертификата типа самолета. Так, для России смысл совместного с Китаем проекта как раз заключался в разделении расходов и доступе на китайский рынок. Это позволило бы обеспечить лайнеру достаточные для окупаемости продажи.

Впрочем, позднее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), что Китай не предлагал России разделять продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Кроме того, у Китая есть и другие амбициозные авиапроекты, но уже без участия России. Недавно стало известно о том, что китайские компании купили более 50% акций одного из крупнейших оборонных предприятий Украины «Мотор Сич». Это украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

При этом, по словам Нарека Авакяна, начальника отдела инвестидей «БКС Брокер», у Китая есть свои интересы в авиастроении — эта страна уже не первый год стремится производить собственные самолеты, причем как гражданские, так и военные.