Под грифом «Секретно»: названы тайные расходы России

В 2017 году расходы России на вооружение длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рублей (почти 5,3% ВВП), подсчитало принадлежащее Георгию Березкину РБК на основе данных Росстата. Данные за 2018 год ведомство пока не публиковало.

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При этом секретные расходы в номинальном выражении за год выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП не изменилась, хотя до 2016 года росла.

В 2018 году этот показатель мог снизиться, отмечает издание. Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Росстат публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии, которая называется «Система национальных счетов 2008 года». После перехода на новую систему в российском ВВП появилась засекреченная часть.

Так, система учитывает, но не раскрывает расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных), объясняет РБК.

Поэтому засекреченные расходы посчитали путем вычета из объема валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) остальных расходов, например, здания, транспорт и так далее.

Заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова сообщила изданию, ведомство не намерено публиковать эти сведения из-за их секретности.

Траты на национальную безопасность не раскрываются, поскольку представляют собой государственную тайну.

Однако известно, что на реализацию госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы предусмотрено 20 трлн рублей, и это не все траты бюджета РФ на оборону.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что гособоронзаказ не сокращается, а программа ежегодно увеличивается на 5-7%.

Тем не менее, траты на закупку вооружений снижаются. Объемы затрат на оборону в 2017 году составили около 3,3% ВВП, говорил РИА «Новости» глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

«С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП», — отмечал он.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг стран по объемам затрат в военной сфере.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в 2018 году вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия занимает шестое место по тратам на оборону.

При этом еще ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что наша страна находится на седьмом месте по расходам на вооружение ($48 млрд).

На первом месте, по его словам, США ($720−750 млрд), а на втором — Китай ($117 млрд). За ними следуют Саудовская Аравия, Великобритания и Франция.

Путин отметил, что в будущем

в России «есть тренд на продолжение сокращения военных расходов».

В прошлом году вооруженные силы России заняли второе место среди сильнейших армий мира по версии рейтинга Global Firepower. Авторы учитывали более 55 факторов и включили в список 25 стран. Первое место заняла армия США, третье — армия Китая.

По данным издания, численность ВС России оценивается в 3 586 128 человек вместе с военнослужащими запаса. Оборонный бюджет составляет $47 млрд. Количество средств военно-морского флота составляет 352 единицы, истребителей – 818, общее количество средств авиации – 3,9 тыс. Армия превосходит все страны рейтинга по количеству танков – 20 300 единиц.

Министерство финансов ранее анонсировало затраты на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность на три следующих года. В 2019, 2020 и 2021 году они составят 30% от бюджета. В 2019 году планируется выделить из бюджета 2 трлн 382 млрд, в 2020 году – 2 трлн 456 млрд, в 2021 – 2 трлн 523 млрд в 2021 году.