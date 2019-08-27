«Спасибо за щедрость»: Путин подал на развитие авиации

Мороженое, которым президент Владимир Путин вместе с чиновниками угощался на Международном авиакосмическом салоне (МАКС), подорожало на 10 рублей. Пломбир стоил 60 рублей, а теперь 70 рублей, а рожок и вовсе 150 рублей, сообщает во вторник агентство РИА «Новости».

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Поели вип-персоны мороженого на МАКСе и в этом году. Путин при этом угостил мороженым турецкого главу Реджепа Тайипа Эрдогана, также приехавшего в Жуковский на МАКС. За обоих заплатил российский лидер, сообщает ТАСС.

Для Эрдогана Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное. За покупку продавщица попросила 210 рублей, однако Путин протянул ей пятитысячную банкноту.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — указал президент на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Спасибо за щедрость», — ответил тот.

На предыдущем МАКСе в 2017 году Владимир Путин, после того, как принял участие в авиасалоне и осмотрел павильоны, не прошел мимо ларька с мороженым. Он купил рожок. Сдачу решил не брать, угостил сопровождавших его чиновников — спецпредставителя президента Сергея Иванова, вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова и других. Отказался от угощения только Дмитрий Рогозин, сообщивший, что он следит за фигурой, худеет. Остальные ели и нахваливали, вспоминал потом пресс-секретарь Дмитрий Песков, тоже вкусивший мороженого.

Было видно, что мороженое, кстати, от одного из отечественных производителей, действительно понравилось высоким руководителям. Тем более, наверное, было приятно отведать сладкий продукт на халяву.

«Потом мы дома едим это»

В этом году Путин уже выступил в качестве бренд-менеджера, подарив сундучок с этим продуктом председателю КНР Си Цзиньпина по случаю его 66-летия. Путин лично заехал к Си перед началом саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходил в июне в столице Таджикистана Душанбе. Вручил ему торт и мороженое.

Российский лидер уже привозил Си Цзиньпину мороженое в ходе своего визита в Китай. Это произошло после того, как китайский бизнесмены на Восточном экономическом форуме рассказали Путину, что российское мороженое ценится в их стране. В итоге российский президент привез китайскому председателю коробку мороженого.

«Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», — отметил глава Китая.

В Twitter даже появилась сделанная в Китае фотография мотофургончика, на котором изображён Путин, поедающий это лакомство.

Мороженое всегда было самым популярным лакомством советских людей, которые ели его даже в лютые морозы. Увидев во время своего визита в Москву во времена войны человека, который ел мороженое на улице, потрясенный британский премьер Уинстон Черчилль сказал сопровождающим: «Народ, который в такой холод может есть мороженое, непобедим».

Мороженое часто можно было увидеть и на столе у Иосифа Сталина, а разоблачивший его Никита Хрущев, налаживая отношения с лидером Югославии Иосипом Броз Тито, пригласил последнего именно в «Кафе-мороженое» неподалеку от Центрального телеграфа.

Как отмечал в одной из своих книг писатель Рой Медведев, для Хрущева было важно показать президенту зажиточной Югославии, что в СССР тоже начинают привыкать к более комфортной жизни. Правда, в отличие от Владимира Путина, Хрущев не смог расплатиться и оконфузился перед высоким иностранным гостем.

На мороженое придется копить

Буквально днем ранее Путин удивлялся тому, что инфляция снижается, а доходы населения падают. Инфляция «постепенно приближается к целевому ориентиру», и сейчас составляет примерно 4,5% в годовом выражении, отмечал Путин на совещании с членами правительства. Целевой ориентир ЦБ – около 4%.

На примере мороженого видно, что к цифрам официальной статистики следует относиться критически. По итогам прошлого года инфляция, по данным Росстата, неоднократно пересчитанным и уточненным, составила 4,3%. Сейчас в первом полугодии – 4,5%.

Это значит, что мороженое могло подорожать рублей на 6, а не на 10. Впрочем, справедливо можно возразить, что ценовая политика складывается нередко под воздействием факторов, не имеющих отношения к стоимости продуктов, необходимых для приготовления мороженого. Или наоборот, молоко и сливки могли рекордно подорожать. И логистика выросла в цене.

Наконец, просто уровень присутствия на МАКСе не самых бедных наших сограждан позволяет ритейлу задрать ценник. Путин, впрочем, возмущался на совещании с членами кабмина не столько ценами, которые медленно снижаются, а доходами россиян, которые не только не растут, а даже падают шестой год подряд.

И будут падать еще. Во вторник стало известно, что Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Так, как следует из доклада социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%, хотя в предыдущем докладе речь шла о росте в 1%.

Таким образом, речь идет о снижении оценки роста реальных доходов в десять раз.

В 2020 году рост реальных доходов составит 1,5%, тогда как с 2021 по 2024 год темпы роста увеличатся с 2,2% до 2,4%. Инфляция к концу 2019 года составит 3,8% вместо 4,3%, в 2020 году — 3%, считает Минэкономразвития.

Впрочем, в 2021–2024 годах она вырастет до 4%.

В общем мороженое за 70 рублей – это роскошь. Три экземпляра мороженых за 210 рублей — тем более не может считаться народным продуктом. На него, чтобы поесть, простым россиянам скоро придется копить заранее.