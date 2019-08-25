Поставки снизились вдвое: как Украина замещает российский дизель

Объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе снизились вдвое. Как сообщили в Киеве, это произошло из-за ввода пошлин на импорт. «В августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшились вдвое и составили около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее», — заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус в фейсбуке.

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При этом чиновник уверил, что ситуация не приведет к дефициту топлива, так как увеличились поставки из других стран и морских направлений. Также представитель украинского лидера сообщил о снижении цен на данный нефтепродукт – это, по его мнению, свидетельствует о том, что введение пошлин было «продуманным, своевременным и эффективно имплементированным».

Об альтернативных поставках дизельного топлива Герус говорил еще в начале месяца. «Мы видим, что ситуация у нас начинает исправляться уже в августе месяце», — отметил политик, передавал ТАСС.

Он пояснил, что в июле нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива в размере более 40 тыс. тонн, в связи с чем прекращение импорта дизеля по трубопроводам никак не сказалось на Украине.

Также, по словам Геруса, Киеву помогает Белоруссия, которая специально для Украины нарастила поставки нефтепродукта и перенесла сроки ремонта Мозырского НПЗ. Увеличилось поступление топлива по морю, сообщил представительно Зеленского. «Если ранее были поставки 10-20 тыс. тонн, то в августе 60-90 тыс. тонн в месяц», — подчеркнул он.

Кроме того, Герус отметил поступающую помощь от Литвы и других стран ЕС, а также незначительный рост производства на НПЗ Украины. «Мы видим, что этот ресурс в совокупности с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — заявил Герус.

Специальные пошлины на импорт дизеля и сжиженного газа из России вступили в силу 1 августа. После этого денежный сбор на поставки топлива стал составлять 3,75% — с 1 октября 2019 года он станет 4%, сообщал представитель украинского президента Андрей Герус. На импорт сжиженного газа Киев установил спецпошлину в 1,75% с 1 августа и 3% — с 1 октября. «Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну», — пояснил чиновник.

Эти изменения обусловлены переизбытком нефтепродуктов на рынке, поэтому Киев небезосновательно принял такое решение, отметил Герус. Он акцентировал внимание на том, что в результате введения пошлин бюджет Украины будет пополняться на $77 млн в год. Он отметил, что данные средства необходимо использовать для расширения программы субсидий и поддержки малообеспеченных граждан страны.

25 июля свои поставки дизельного топлива на Украину прекратил крупнейший импортер Wexler Group. Как сообщили на предприятии, это была вынужденная мера после того, как Киев установил дополнительные спецпошлины, «делающие дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными». На данный момент компания ищет варианты диверсификации источников импорта дизельного топлива.

Позже еще три импортера заявили о том, что прекращают сотрудничать с Украиной.

«Крупнейший импортер этого ресурса заявил об остановке поставок с 1 августа. Два крупных импортера мне тоже подтвердили: на август отказались от трубы и попробуют найти другой ресурс», — написал директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в фейсбуке.

Несмотря на массовые прекращения поставок, украинское правительство уверило граждан: дефицита дизеля не будет. «Хотим вас заверить, что никаких угроз нет. Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня. Укрзализныця имеет возможность обеспечить достаточное количество тягового и грузового подвижного состава для выполнения перевозок нефтепродуктов», — подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян, передавал украинский портал «Телеграф».

Он пообещал, что Украина обязательно сформирует свой неснижаемый стратегический запас дизеля. «Ключевой вопрос и единственный, который стоял на повестке дня, — это логистика. Мы ее обеспечим. Конкуренция — это двигатель прогресса. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем быстрее они потеряют рынок Украины», — заключил министр.