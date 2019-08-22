Блокировка сайтов: Центробанк займется интернетом

Депутаты Госдумы предлагают наделить Банк России правом блокировать сайты псевдофинансовых организаций, не дожидаясь решения суда. Как заявил «Газета.Ru» председатель комитета по финансовым рынкам Думы Анатолий Аксаков, это право у Банка России может появиться уже осенью, когда законопроект будет принят нижней палатой парламента в окончательной редакции. Сейчас документ уже прошел первое чтение.

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По словам Аксакова, согласно новым положениям закона, решение о блокировке сайта будет принимать лично председатель правления Банка России. Заместители предправления будут лишены его. Как и прежде, ЦБ будет представлять ходатайство в Роскомнадзор, который и будет выполнять процедуру блокировки.

Речь, по словам депутата, идет, в первую очередь, о сайтах-клонах известных коммерческих банков и крупных финансовых компаний, так как люди часто обманываются на таких сайтах – двойниках, доверяя им свои данные и часто – средства.

Далее должны быстро блокироваться сайты псевдобанков, которые, по словам Аксакова, растут в интернете «как грибы» и являются ничем иными, как черными кредиторами или финансовыми пирамидами. И третья категория, ради блокировки которой вносятся поправки в работающее законодательство о банке России, — это, собственно, сами финансовые пирамиды типа печально известного проекта «Кэшбэри».

«Сейчас на блокировку сайтов мошенников уходит очень много времени, так как процессуальные действия, — расследование, проводимое прокуратурой, и вынесение решения суда — занимают очень много времени, иногда месяцы. За это время организаторы подобных схем успевают обмануть очень много людей на миллионы рублей», — пояснил Анатолий Аксаков необходимость этой инициативы.

По статистике ЦБ,

в 2018 году в России было выявлено 168 финансовых пирамид. Новые пирамиды будут возникать, пока россияне не поймут, что компании, обещающие доходность существенно выше инфляции, скорее всего, мошенники,

заявлял ранее начальник главного управления Банка России по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях.

При этом пирамиды становятся все более локальными, время их жизни продолжает сокращаться, потому что ЦБ и правоохранительные органы стали быстрее выявлять их, отмечал сотрудник ЦБ.

В законодательстве России предусмотрена уголовная ответственность за организацию пирамид, но это не останавливает их создателей, так как к моменту, когда правоохранительные органы приходят к инициаторам обмана людей, то руководство таких компаний уже давно в бегах, средства выведены в офшоры, а в офисах сидят просто рядовые сотрудники.

Эксперты в целом положительно оценивают инициативу Госдумы.

«Мы поддерживаем законопроект и считаем, что его принятие уже давно необходимо рынку для борьбы с пирамидами, черными кредиторами и другими незаконно действующими финансовыми организациями», — отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Он считает, что у ЦБ достаточно компетенций, чтобы оперативно и безошибочно отделять добросовестных игроков от сомнительных контор.

В данном случае действовать нужно оперативно, учитывая, что создать новый сайт сегодня не составляет труда. Когда на блокировку сайта уходит много времени, по сути в этом уже нет никакого смысла – злоумышленники успеют открывать новые ресурсы в сети и перевести свой бизнес туда, чтобы снова начать собирать средства.

Если же у регулятора будет возможность быстро закрывать сайты «левых» контор», это повысит эффективность борьбы с ними и неминуемо снизит количество подобных ресурсов, полагает Бахтин. В конечном счете это благоприятно отразится на потребителях, поскольку для них снизится вероятность найти подобный ресурс в интернете и стать жертвой мошенников.

А вот юристы не во всем согласны с финансистами.

Очевидно, что после внесения изменений в законодательство полномочия ЦБ РФ по блокировки сайтов в досудебном порядке будут вполне законными, считает советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Другой вопрос – насколько правильно давать банковскому регулятору право блокировать интернет-ресурсы, и в принципе вообще давать непрофильным ведомствам такие полномочия силовиков,

добавляет юрист.

«Но можно достаточно четко сказать, что эффективными подобные меры не будут – жертвы, желающие отдать свои средства мошенникам, как правило, с энтузиазмом находят подобные возможности найти такие сайты сами — благо в этом случае будет достаточно включенного VPN», — беспокоится Константинов.

На запрос «Газеты.Ru» в Банке России ответили, что ЦБ рассчитывает на принятие в осеннюю сессию законопроекта, который наделяет регулятор полномочиями блокировать сайты с противоправным контентом.