Жесткая позиция ФРС: что может обвалить рубль

В четверг, 22 августа, стартует ежегодная конференция глав центробанков ведущих стран мира — симпозиум в Jackson Hole. Мероприятие проводится под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса. Эта конференция — своего рода Олимпийские игры для крупных банкиров, бизнес-лидеров и экономистов, «вечеринка лета», как ее иногда еще называют.

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Впервые мероприятие было проведено в 1982 году. Местом проведения стал национальный парк, известный своими рыбными угодьями. Это было сделано для привлечения на мероприятие Пола Волкера, бывшего в те время главой ФРС и одновременно заядлого рыбака.

С тех пор

симпозиум заслужил репутацию места, где руководители центробанков озвучивают свои планы. И очень часто новости, высказанные там – с трибуны или в кулуарах — вызывают значительные сдвиги на финансовых и товарных рынках.

Встреча глав центробанков важна для рынков прежде всего тем, что в ходе своих выступлений главы финансовых регуляторов разных стран дают примерные ориентиры по будущей монетарной политике и, соответственно, по уровню процентных ставок, поясняет заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Наибольшее значение имеют выступления глав центробанков развитых стран, преимущественно «большой семерки», и особенно ФРС США и Европейского центробанка, так как от динамики процентных ставок зависит и динамика мировых резервных валют.

Именно на этой конференции глава ФРС Бен Бернанке озвучивал идеи по запуску программ количественного смягчения — QE2 в 2010 году, анонсировал «операционный твист» в 2011 году QE3 — в 2012 году, говорит эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

В 2016 году, в рамках конференции с заявленной главной темой «Разработка основ устойчивой денежно-кредитной политики будущего» всего одной фразы в выступлении Джанет Йеллен, возглавлявшей ФРС на тот момент, хватило, чтобы евро обвалился до 1.05 к доллару, вспоминает руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

Тогда она заявила, что ФРС готова продолжить повышать ставки.

Тема симпозиума в этом году – «Вызовы для монетарной политики» (Challenges for Monetary Policy). Это особенно актуально в ситуации, когда мировая экономика замедляется, а политики и экономисты стали говорить, что мир стоит на пороге новой глобальной рецессии.

Рынки ждут слов Джерома Пауэлла

Речь главы ФРС запланирована на пятницу, 17:00 мск.

Темы для его доклада уже понятны. Это шок деглобализации, которому положила начало торговая политика Дональда Трампа, сверхнизкие процентные ставки, в том числе облигации с отрицательной доходностью на $16,7 трлн., нескончаемые нападки президента США на политику ФРС, а также растущая угроза рецессии в США и во всем мире.

И некоторые из этих процессов, включая риск жесткого выхода Великобритания из Евросоюза – Brexit, и политические протесты в Гонконге, проходят вне США и находятся вне зоны влияния ФРС.

Джером Пауэлл, очевидно, осознал важность каждого слова в заявлении Федрезерва, особенно в условиях повышенного внимания из-за давления на ФРС президента США Дональда Трампа.

Поэтому

Пауэлл запретил всем членам совета управляющих с правом голоса выступать на публике и обсуждать решения или намерения ФРС, что только подогрело интерес рынков,

напоминает Деев.

Некоторые аналитики ожидают, что Пауэлл в пятницу не станет говорить ничего такого, что сможет разубедить инвесторов в следующем решении ФРС. Они уверены, что регулятор в следующем месяце снизит процентную ставку еще на четверть процентного пункта.

Напомним, 31 июля ФРС впервые за почти 11 лет снизила ключевую ставку – на 0,25% б.п. – с 2,25 – 2,5% до 2 – 2,25%.

Теперь Трамп требует от ФРС снизить ставку сразу на 1 б.п.

В ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания Пауэлл описал этот шаг как корректировку монетарной политики в середине цикла, но намекнул, что не стоит рассматривать его как начало продолжительного цикла снижения ставки.

«Однако риски нарастают, а инфляционные ожидания все более ослабевают, что может заставить ФРС действовать более агрессивно в плане смягчения кредитно-денежной политики», — считает Оксана Холоденко.

Если Пауэлл намекнет на то, что начинается новый цикл низких процентных ставок и их снижение продолжится и дальше, то это может ослабить доллар, отмечает Мильчакова.

В таком случае курс американской валюты снова может вернуться на уровень 63 рубля.

Если снижения ставки не произойдет, то доллар может снова вырасти, вплоть до уровней 67-68 рублей, считает аналитик.