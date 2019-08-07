За гранью: сколько детей живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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Согласно исследованию «Социально-экономические индикаторы бедности», 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. В исследовании приводится статистика за 2017 год. На текущий момент это наиболее актуальные данные по детской бедности в стране.

Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный показатель в целом по стране.

Так, в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% россиян, или 19,4 млн человек, в 2018 году — 12,9% населения, или 18,9 млн человек.

Проблема детской бедности особенно остро стоит в сельской местности. Согласно статистике, 45% детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях.

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях — 52,2%. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Семьи с детьми являются наиболее проблемными среди демографических и социальных групп — здесь уровень бедности в 2018 году составлял 22,9%, свидетельствуют данные Минтруда.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

Ранее на финансовую уязвимость многодетных семей обращала внимание вице-премьер Татьяна Голикова. Эту категорию она назвала «самой обиженной в этом смысле» частью населения. Вице-премьер также отмечала, что результаты борьбы с проблемой оставляют желать лучшего — положительная динамика «не такая активная, как хотелось бы».

В декабре в 13 субъектах запущен пилотный проект по выявлению факторов, способствующих бедности семей. В ходе него должен быть оценен реальный уровень и структура бедности.

В администрациях регионов «Газете.Ru» предоставили развернутые данные, касающиеся структуры бедности — в том числе среди семей с детьми. Так, в Татарстане анализ показал, что в обследуемых семьях 53% имеют детей в возрасте до 7 лет. Каждая четвертая семья является многодетной. В Томской области из тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, 69% составляют семьи с детьми, в том числе 13% — с тремя и более детьми.

В Нижегородской области по составу бедные домохозяйства распределяются следующим образом: 22% — домохозяйства без детей, в том числе одиноко проживающие граждане (причем в 99% этих домохозяйств имеются лица трудоспособного возраста), 27% — домохозяйства с одним ребенком (35% проживают в сельской местности, 65% — в городе), домохозяйства с двумя детьми — 35 % (40% проживают в сельской местности, 60% — в городе), домохозяйства с тремя и более детьми — 16% (39% проживают в сельской местности, 61% — в городе).

В Приморье в результате анализа выявлено, что основной категорией бедных граждан являются семьи с детьми в возрасте до 16 лет (56,4% от общей численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума).

Депривация питания

По данным РАНХиГС, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают депривации в питании.

Так, например, каждый десятый ребенок не питается полноценно, то есть его питание не содержит достаточного количества мяса, курицы, рыбы или вегетарианского эквивалента.

Среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая, 66%, при этом если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

Плачевное положение некоторых российских семей подтверждают и данные Росстата: 35,4% не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Кроме того, подавляющее большинство семей — 80% — не могут обеспечить себя необходимым минимумом товаров, не выходя при этом за рамки семейного бюджета.

К 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума, то есть бедных, должно стать в два раза меньше. Такую цель поставил президент Владимир Путин в майском указе 2018 года.

В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.

В настоящее время методика Росстата относит к бедным тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Иными словами, бедный — это тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В среднем по всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет 11 160 рублей.