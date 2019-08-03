Договориться с Россией: Медведчук хочет решить газовый вопрос

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.

«В решении газового вопроса есть один путь – договариваться с Россией.

Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране», — написал он.

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с Медведчуком и сопредседателем партии Юрией Бойко 10 июля. Премьер-министр заявил, что после выборов в Верховную раду можно будет обсудить несколько вариантов — сохранить действующие контракты на некоторое время или создать консорциум.

По его словам, самый простой вариант — сохранить действие тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, «чтобы договориться более серьезно». Второй вариант — это консорциум, который «был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас в силу понятных причин и существования иных каналов поставки — «Турецкий поток» и «Северный поток» — естественно, эта политизация уже ушла в прошлое».

Экс-глава «Нафтогаза» Бойко отмечал, что сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика и стран ЕС как потребителей, «является наиболее реальным». Перейти от слов к действию можно будет уже после парламентских выборов, когда партия получит возможности влиять на действия властей, говорил Бойко.

«Когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или же, поскольку у нас парламентско-президентская республика, — со стороны парламента», — отмечал он, указывая, что их партия «будет вплотную заниматься» данной проблемой, так как времени осталось мало.

Ранее стало известно, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 37 депутатских мандатов по итогам выборов, а партия президента Владимира Зеленского – 124.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Однако все попытки сторон договориться о его продлении или заключении нового договора пока не увенчались успехом.

Медведев также назвал ситуацию, при которой украинские потребители платят больше, чем могли бы, «странной».

«Ситуация странная, абсурдная, дурацкая просто ситуация, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить», — указывал премьер.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания готова начать переговоры о прямых поставках, отметив, что в результате для конечного потребителя на Украине газ может стать дешевле на 25%. Однако переговоры в этом направлении не продвинулись.

8 июля, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории страны. Он рассчитывает, что неких договоренностей удастся достичь уже в сентябре 2019 года. Предметный разговор на эту тему с участием России, Еврокомиссии и Украины должен состояться в ноябре-декабре, однако украинского лидера не устраивают такие сроки.

Непродление контрактов на поставку и транзит газа усугубляется судебным спором между «Газпромом» и «Нафтогазом». Так, в недавнем проспекте к выпуску еврооблигаций «Натфогаз» признал, что основным риском для его инвесторов является пересмотр решения Стокгольмского арбитража по контракту с российским «Газпромом».

В уточненных исковых требованиях «Газпрома» говорится, что компанию устроят варианты, при которых «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от претензий на $11,58 млрд.

Накануне украинская партия «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, набрала 43,16% голосов на выборах в Верховную раду. Помимо «Слуги народа», в парламент прошли еще четыре партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность», (в прошлом «Блок Петра Порошенко», набрала 8,1%) и «Голос» (5,82%).

Лидер оппозиционной партии, политик и бизнесмен Медведчук пользуется значительным влиянием на Украине и при президенте Петре Порошенко представлял страну в контактной группе на переговорах по вопросам Донбасса. Он также активно использует собственные ресурсы для освобождения украинских пленных на территориях самопровозглашенных республик. Недавно благодаря посреднической роли Медведчука представители ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех военных.

Медведчук не скрывает, что в налаживании диалога с Москвой ему помогают хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, знакомство с российским лидером произошло в начале 2000-х годов, когда Медведчук был заместителем председателя Рады.