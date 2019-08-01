Вопреки разводу: Безос остался самым богатым в мире

Глава Amazon Джефф Безос, несмотря на официальный развод с Маккензи Безос, которой присудили порядка 19,7 млн акций компании, остался самым богатым человеком на планете. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется, исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

На лидирующую позицию Джеффа Безоса не повлияла и продажа акций Amazon на общую сумму $1,84 млрд.

Он также контролирует продуктовую сеть Whole Foods и предлагает услуги облачных вычислений и потокового видео. В 2018 году Amazon сообщила о выручке в $233 млрд. Cостояние Джеффа Безоса оценивается в $117 млрд.

На втором месте Билл Гейтс со своими $107 млрд. С начала года его состояние увеличилось на $16,9 млрд.

Создатель Microsoft подвинул богатейшего человека Франции, «короля люкса» Бернара Арно на третью строчку.

Состояние французского миллиардера выросло с $76 млрд в марте до $102 млрд. Он контролирует около половины LVMH, чей доход в 2018 году составил 46,8 млрд евро. Выручка компании выросла на 15%, до $27,9 млрд. Операционная прибыль составила $5,9 млрд по сравнению с прогнозируемыми аналитиками $5,98 млрд.

Как любит говорить Арно, бренды, которые ему принадлежат, – это отличные инвестиции в любые времена и переживут не одно поколение. Ему приписывают фразу: «Я гарантирую: Dom Perignon люди будут пить и спустя век».

По оценке состояние Арно составляет более 3% от ВВП Франции.

Впрочем, его фамилия в последнее время не раз упоминалась в связи со скандалом со сбором средств на реконструкцию собора Нотр-Дам, пострадавшего от пожара. Он обещал дать деньги, но не выделил их.

На четвертой строчке рейтинга Уоррен Баффет — $81,2 млрд.

Бизнесмен является председателем и крупнейшим акционером инвестиционной группы Berkshire Hathaway. Berkshire обеспечил совокупный ежегодный прирост рыночной стоимости на акцию в размере 20,5% в период с 1965 по 2018 год.

Основатель Facebook Марк Цукерберг ($75,9 млрд) на пятой строчке.

Из-за штрафа в отношении Facebook за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам он потерял чуть больше $1 млрд.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — говорится в официальном пресс-релизе FTC.

На шестом месте Амансио Ортега, владелец Zara, с состоянием $64,9 млрд (минус $552 млн).

Седьмым стал глава Koch Industries Чарльз Кох ($60,9 млрд). На восьмой строчке его компаньон Дэвид Кох (такая же сумма).

Главный акционер Oracle Ларри Эллисон ($60,4 млрд), потерявший за год $1,03 млрд, — на девятой строчке.

Глава CEO of Alphabet, холдинговой компании Google, крупнейшего в мире оператора поисковых систем, Ларри Пэйдж ($59 млрд) замыкает топ-10 рейтинга. За ним следует его компаньон Сергей Брин с состоянием в $57,4 млрд.

При этом в список вошли более двадцати россиян. Тройка лидеров среди них осталась неизменной. Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на $36,324 млрд.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Согласно оценке его активов, состояние миллиардера увеличилось на $5,71 млрд —до 25,1 млрд.

На втором месте находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Оценка его активов показала их рост на $3,29 млрд. В итоге они составили $22,9 млрд.

Третью строчку среди россиян занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — $21,1 млрд (рост на 3,27 млрд).

Также в список вошли Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») , Роман Абрамович (Evraz), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман.