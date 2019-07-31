Компенсация за Крым: «Нафтогаз» требует от России $5 млрд

«НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму.

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Согласно заявлению, компания просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов $5,2 млрд.

«Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года»,

— указано в пресс-релизе.

В сообщении компания ссылается на соглашение, заключенное между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

«Нафтогаз» считает, что компания владела ценными энергетическими активами в Крыму. Правда, в сообщении не сказано, какие именно объекты включает в себя конфискованное Россией имущество и на основании чьей оценки сформирована сумма, указанная в иске.

Гаагский суд – это суд, который принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер. Членами суда являются более 100 государств.

Ранее, в мае этого года, арбитраж уже вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с присоединением Крыма к РФ.

В документе было указано, что состав арбитража 23 марта «объявил об окончании слушания дела», а 2 мая 2018 года «вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков».

К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось.

Но, по данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации, которые должна выплатить Россия, на сумму $159 млн.

Истцы заявляли, что Россия нарушила обязательства, вытекающие из двустороннего соглашения путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости. Это в конечном счете привело к экспроприации Россией этих объектов и инвестиций.

В апреле этого года еще одна украинская компания - «Укрнафта» сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за «утраченное в Крыму имущество» в размере $44,4 млн.

В иске шла речь об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова.

Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.

«Естественно, и платить по решению суда Россия не собирается, поэтому Украина, скорее всего, получит лишь моральное удовлетворения от своих исков», — говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Россия в ответ на решение Гаагского суда всегда заявляла, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом.

Москва также неоднократно отмечала, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.

Правда, Россия рискует столкнуться с заморозкой своих активов за рубежом.

Имея на руках решение Гаагского суда, истец может подать иски в суды в конкретных странах, где, по его мнению, имеется имущество Российской Федерации.

Поэтому, скорее всего,

«Нафтогаз», как и «Укрнафта», продолжит кампанию по исполнению гаагского арбитражного решения в других странах.

Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года суды в различных юрисдикциях будут по своему усмотрению решать, признавать ли решение гаагского арбитража и рассматривать ли дело с самого начала и по существу.

«Формально Россия признает юрисдикцию международного арбитража в Гааге, но с решениями по выплатам украинским компаниям все немного сложнее. Наши власти пока не выплачивали аналогичные компенсации другим компаниям, поэтому вполне вероятно, что то же самое будет и с этим судебным актом — суд может быть выигран, но реальных денег компания не получит», — так прокомментировал «Газете.Ru» решение суда Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Если в судах третьих стран решение также будет вынесено в пользу украинской стороны, то у России есть право их опротестовать в судах высшей инстанции, подавая апелляции.

Однако местные суды смогут наложить арест на имущество РФ в этих странах и попытаться его реализовать.

Так уже не раз бывало – во Франции арестовывали российские парусные суда, находящиеся в собственности государства — барки «Седов» и «Крузенштерн».

Также в 90-е годы прошлого века пытались списать средства со счетов росзагранбанков, принадлежащих российскому Центробанку и до сих пор грозят заморозить активы российских государственных банков. Но до выплаты денег не разу не дошло.