Отрицательная ставка: зачем банки вводят комиссии за вклады в евро

Российские банки постепенно отказываются от вкладов в евро. Чтобы люди больше не вносили на счет и не переводили вклады в евро из других банков, кредитные организации стали взимать с клиентов плату за хранение средств в европейской валюте на своих счетах.

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Так, например, с 1 августа 2019 года один из банков вводит ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов физических лиц в евро. Размер комиссии зависит от суммы среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро. Примерно так же, как мы сейчас платим за аренду сейфа в банке, когда храним там свои драгоценности или важные документы, клиентам предлагается оплачивать содержание вкладов в евровалюте.

Такой подход, кстати, сейчас практикуется в кредитных организациях большинства европейских стран. То есть официально ставка не объявляется, но банк берет за хранение денег на счету определенную плату, в зависимости от суммы — например, 5 евро за каждые 10 тыс. евро на счете.

То, что на высокий доход по вкладам в евро россияне не могут рассчитывать, они давно смирились: ставки по таким вкладам в большинстве российских банков давно находятся на крайне низком уровне. Так, госбанки принимают вклады в евро вне зависимости от срока размещения средств и вида вклада по ставке от 0,01 до 0,4%.

В коммерческих банках ставка для евро вклада чуть выше, например, до 0,6%. Для сравнения в одном из банков, отказавшихся от депозитов в евро, ставка для рублевого вклада составляет 6,25% годовых, долларовый депозит принимается под 1,3%.

Доходность по вкладам в рублях в российских банках сейчас колеблется от 5 до 8%. Некоторые банки предлагают высокие ставки, но обычно это рекламный заход — высокая ставка устанавливается на какой-то один период, например, на первые два или последний месяц, а на деле получается невысокой.

Для того, чтобы люди не хранили средства в евро, банки просто устанавливают неинтересные ставки в надежде, что клиенты, которые стремятся получить доход от своих сбережений, продадут валюту и положат деньги на счет в рублях.

Но вот отрицательные ставки, когда человек должен банку еще и приплачивать, появились лишь сейчас.

В настоящее время валютные вклады не пользуются большой популярностью ни у физических лиц, ни у банков, поскольку населению они не обеспечивают привлекательную доходность, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Такие вклады служат инструментом защиты средств в периоды повышенной волатильности курсов. Для банков увеличение доли валютных вкладов (и валютных пассивов) означает рост отчислений в фонд обязательных резервов, которые кредитные учреждения обязаны формировать в Банке России.

Решение банков о том, чтобы клиенты им доплачивали за вклады в евро, не удивительно в условиях настоящей реальности, считает финансовый директор Росгосстрахбанка Анна Гольдина. Она напоминает, что Европейский центробанк проводит политику количественного смягчения в отношении своих ставок — сейчас они находятся около нуля, и их повышение в ближайшее время видится маловероятным.

Поэтому доходности по государственным облигациям Германии на горизонте до 15 лет находятся в отрицательной зоне в диапазоне от минус 0,75 до минус 0,10%. А ставки денежного рынка Евросоюза также пребывают в отрицательной зоне от минус 0,40% до минус 0,10% на горизонте до 7 лет. Таким образом, банки вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, то есть ограничивать приток средств в депозиты и счета в евро ввиду отсутствия тех ниш, куда можно направить эти средства, поясняет эксперт.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина добавляет, что спрос на кредиты в евро в России сейчас очень низок, поэтому банкам и не нужен приток средств в этой валюте.

Кроме того, правительство провозгласило курс на дедолларизацию экономики. Под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.

В среде чиновников стало принято считать, что сбережения наши граждане должны хранить в той же валюте, в которой они получают заработную плату — ведь именно в этой валюте, то есть в рублях, люди свои средства и тратят. Более того, недавно на одной из закрытых встреч руководства Центробанка с участниками финансового рынка обсуждалась идея перевести валютные депозиты в разряд инвестиционных инструментов,

писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании.

Перевод валютных депозитов в статус инвестиционных инструментов означает, что доступ к ним получат лишь граждане, имеющие статус квалифицированного инвестора. Согласно методологии ЦБ, квалифицированный инвестор — это тот, кто либо имеет активы (ценные бумаги, производные инструменты, счета) на сумму не менее 6 млн рублей либо активно торгует на бирже — не менее одной сделки в месяц или 40 сделок в год, при этом он должен показывать оборот активами на сумму не менее 6 млн рублей, иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или аудитора (или диплом об экономическом образовании некоторых ВУЗов), либо иметь опыт работы в организации, имеющей статус квалифицированного инвестора.

Председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков косвенно подтвердил наличие такой дискуссии, признав, что предложение по валютным депозитам оказалось «очень неожиданным».

В ЦБ же заявили, что тема валютных вкладов на том закрытом совещании не обсуждалась, а речь шла об обезличенных металлических счетах — ОМС.

В конечном итоге объясняться пришлось первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

«Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться», — пообещал министр.

Тем не менее осадок остался. И на фоне отрицательных ставок по вкладам в евро дедолларизация на уровне населения выглядит настораживающе.

Между тем объем валютных вкладов среди населения растет. На 1 мая 2019 года из общей суммы вкладов населения в 28,8 трлн рублей около 20% приходилось на депозиты в иностранных валютах. С начала года их объем вырос на $6,2 млрд и достиг $94,1 млрд. Это максимум с июля 2017 года.