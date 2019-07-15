Смерть хамону: сколько санкционки уничтожила Россия

Роспотребнадзор выявил почти 3 тысячи тонн санкционных продуктов с 2014 года, то есть, за время действия продуктового эмбарго. Об этом сообщается 15 июля на официальном сайте ведомства.

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«За весь период действия санкций в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции», — сообщает Роспотребнадзор.

Наибольший объем запрещенной к ввозу продукции составляет мясная, молочная, плодоовощная продукция, рыба. Снято с реализации и уничтожено 985 тонн санкционки или продукции без достоверной информации о ее происхождении.

Наибольшую долю в снятой с реализации продукции (63%) составляют фрукты и овощи.

На компании-нарушители наложено штрафов на 866,5 млн рублей.

Всего 3 тысячи тонн уничтоженной санкционки за неполных пять лет — это скромный результат. Дело в том, что Роспотребнадзор выявляет запрещенные продукты питания на внутреннем рынке России. То есть, на предприятиях оптовой и розничной торговли, в том числе, на рынках, ярмарках, в детских и медицинских организациях, социальных учреждениях.

Но основной поток продукции, подпавшей под действие российского эмбарго, отлавливает другое ведомство — Россельхознадзор. И делает он это на границе России, точнее, на пограничных пунктах. И тут совсем другие масштабы конфискаций — измерять их можно железнодорожными составами.

Вот как выглядит «победа» этого ведомства над запрещенными сырами и хамоном: «За 4 года действия указа президента Россельхознадзором выявлено свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции, из них 999 тонн животноводческой продукции и 26,4 тысячи тонн — растительной».

Обновленных данных по уничтоженной еде Россельхознадзор пока не обнародовал. Но, видимо, сделает это, как обычно, к очередной годовщине в августе.

Ни вашим, ни нашим

Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответном продэмбарго 6 августа 2014 года, после введения санкций ЕС и США в связи с присоединением украинского Крыма к России. Во исполнение указа правительство составило перечень товарных позиций, поставки которых были ограничены: это молочная, мясная и рыбная продукция, а также овощи, фрукты и орехи, произведенные в странах, поддержавшие введение санкций против России.

Следом возник вопрос, что делать с нелегальным ввозом «запрещенки», которая разными путями, преимущественно через Белоруссию и Казахстан, продолжала попадать на российский рынок. Решение было радикальным: президент подписал указ об уничтожении продуктов питания, которые в обход санкций привозят на территорию РФ.

Видео о том, как бульдозер давит импортные персики, яблоками, помидоры, сыр вызвали недоумение и шок. Как можно закапывать и сжигать продукты в стране, где большинство людей вынуждены экономить на всем, а 20 млн из 146 млн человек — даже по лукавой официальной статистике — живут за чертой бедности. Ответным эмбарго возмущалось руководство РПЦ.

Наиболее заметным после введения ответного эмбарго России стало исчезновение с прилавков магазинов польских яблок. Они были не очень вкусные, но продавались круглый год по сравнительно низкой цене. Польша поставляла в Россию 1,2 млн тонн яблок в год. Все эти сотни тонн после введения Москвой контрмер сгнили. Польский, венгерский, молдавский, болгарский бизнес, специализировавшийся на поставках сельхозпродукции в Россию, обанкротился.

В соцсетях Польши после введения российского эмбарго звучали призывы доказать России, что польские яблоки имеют высокое качество, что нужно сплотиться в борьбе за сохранение яблочного сада.

«Ешь яблоки назло Путину», — призывала издание Gazeta Wyborcza.

Фиг им и все!

Вторым по силе ударом после изъятия европейского импорта стал рост цен отечественных яблок, помидоров, сыра, мяса…

Правительственные чиновники при этом утверждали, что «мониторят ситуацию» и скачка цен не допустят.

Ситуация на потребительском рынке не выйдет из-под контроля, можно контролировать товарные запасы, остатки на складах, обещал сразу после введения продэмбарго, в сентябре 2014 года тогдашний вице-премьер и куратор АПК Аркадий Дворкович. В новое правительство он не вошел. «Мониторит» теперь ситуацию в шахматной федерации.

Премьер Дмитрий Медведев также провел несколько резонансных кампаний по поддержке президентского указа. Осенью 2015 года он нагрянул с проверкой в один из гастрономов и под прицелом телекамер поинтересовался ценами, а также тем, нет ли на прилавках запрещенной к ввозу съестной продукции? Убедившись, что россиянам не продают ничего из запрещенного импортного, премьер завершил шопинг в хорошем расположении духа.

Отмена эмбарго обсуждалась как часть антикризисного плана правительства, но так ею и не стала. Санкции и контрсанкции в итоге добавили к росту цен на продовольствие в России как минимум 1 п.п., подсчитал в 2018 году ЦБ РФ.

За годы действия санкций «за Крым» и ответного российского эмбарго на санкции Запада отношение к этой проблеме среди российской правящей элиты претерпело существенные изменения: от шапкозакидательства и полного отрицания «вреда санкций» для экономики до желания судиться в рамках ВТО со странами, их поддержавшими, и поиска компромисса.

Но по большому счету отношение к проблеме санкций и контрмер за пять лет не изменилось. В Кремле считают неприемлемым санкционное давление на Россию, но уверены в адекватности ответного эмбарго на ввоз импортной продукции. Президент Владимир Путин, комментируя итоги саммита БРИКС-2016, заявил, что нет необходимости отменять контрсанкции.

%Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможности смягчения ответных санкций на пользу и гражданам и бизнесу президент ответил так: «Фиг им!»

В этом году была предпринята новая попытка найти компромисс.

Гастрономические войны 2.0

11 июня на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) была опубликована инициатива Роспотребнадзора о внесении в законодательство РФ запрета на уничтожение продуктов, пригодных к употреблению в пищу.

СПЧ рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов. Поддержал инициативу Роспотребнадзора и вице-премьер и куратор агросектора Алексей Гордеев.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения», — сказал Гордеев.

После высказываний Гордеева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «пока речь идет об экспертной дискуссии».

От введения санкций Запада и ответных мер Москвы пострадал и российский бизнес и европейский, и налаженные годами торговые связи не восстановились ни здесь, ни там, считает Дмитрий Рылько, глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его словам, «лучше бы бесплатно раздавать конфискованные продукты малоимущим, чем закапывать их».

Предложение отказаться от уничтожения изъятой санкционки крайне верное, использовать продукты действительно можно было бы в пищевой промышленности, а также для помощи малоимущим — вариантов много, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Но для переработки или даже бесплатной раздачи нищим необходимы трудовые ресурсы, финансирование и информационная работа с аудиторией. То есть, реализовать такой проект на практике будет сложно, добавляет эксперт.

Возможно, российское эмбарго не будет столь беспощадным. Но власти могут одобрить новую запретительную инициативу против заморской еды. Крупный агробизнес выступил с предложением запретить частным лицам привозить в Россию из-за границы молочную и мясную продукцию. И усилить контроль за ручной кладь и багажа россиян при въезде в страну.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России. Запрет продолжит действовать до 31 декабря 2020 года. Можно не сомневаться, что Россия продлит ответное эмбарго.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уже отреагировал на решение украинской стороны продлить запрет на ввоз товаров с территории России, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время власти на Украине руководствуются принципом «чем хуже, тем лучше»: мнение народа никого не волнует, так как элита не живет от зарплаты до зарплаты.

«И если ожидали чуда после победы Зеленского, то надежды не оправдались», — сказал Бальбек.