Рост или рецессия? Что ожидает Россию

Президент России Владимир Путин заявил о том, что он доволен экономическими тенденциями в России. Однако при этом потребовал увеличить темпы роста.

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«Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», — сказал глава государства 10 июля на совещании по экономическим вопросам.

В частности, он отметил, что за январь-май текущего года ВВП «прибавил 0,6%», а промышленное производство — 2,4%.

Однако опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты совсем не так оптимистичны.

В конце мая Росстат отчитался о состоянии российской экономики в первом квартале: ВВП вырос за три месяца всего на 0,5%.

«На замедление роста индекса физического объема ВВП к соответствующему периоду предыдущего года повлияла в первую очередь ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной торговле и снижение производства в тепло- и электроэнергетике», — отмечалось в комментарии Росстата.

При этом эксперты отмечали, что доли процента — это большая условность и что и так понятно, что российская экономика топчется на месте.

Но реальность оказалась хуже официальных прогнозов. Так, Минэкономразвития прогнозировало рост 0,8%, а ЦБ давал прогноз в 1–1,5%.

Это дало повод заговорить о возможной рецессии в России. Общепринятая схема признания факта рецессии — если экономический рост замедляется два или тем более три квартала подряд. Так что аналогичный результат во втором квартале покажет, что в стране рецессия.

При этом на фоне заявления президента глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду, 10 июля, говорил о падении реальных доходов населения.

Минэкономразвития дало прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения РФ в 2019 году на уровне 1%. Но бывший российский министр финансов Алексей Кудрин с этим не согласился.

«Казалось бы, рост в 1% — это не так много, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — заявил Кудрин, выступая в Совете Федерации.

«Алексей Кудрин и возглавляемое им ведомство — Счетная палата — не очень верят в усиление роста экономики во втором полугодии 2019, но они в нашей структуре власти играют традиционную роль, которую можно назвать так: «мы, скорее, пессимисты»,

— отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах

По его словам, прогноз Минэкономразвития о повышении доходов населения в этом году на 1% основан на ожиданиях ускорения роста экономики во втором полугодии и снижении инфляции в тот же период, когда окончательно исчерпается эффект от повышения НДС, который вырос с 18 до 20% с 1 января этого года.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отмечает, что снижение реальных располагаемых доходов в первом квартале было существенным. Однако шансы выполнить прогноз Минэкномразвития все же есть.

В четвертом квартале этого года импульс ускорению роста доходов может дать индексация зарплат бюджетников, в этом году она перенесена на октябрь, в то время как в 2018 году эта индексация была проведена в первом квартале. Эти факторы могут дать до плюс 1,5 п.п. прироста доходов по итогам года. Таким образом, основания для выполнения прогноза есть, надеется Денис Попов.

Между тем сомневается Алексей Кудрин и в достижении показателя по сокращению уровня бедности в РФ в 2019 году до 12% от общей численности населения страны. Напомним, к 2024 году уровень бедности в стране так и вовсе должен снизиться в два раза — до 6%.

«В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего населения. Сейчас в обоснование данного проекта этот показатель снижен до 12%. Это тоже немало — на 1,5 млн предполагается снизить количество бедных у нас в стране в этот год. Но здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны по сути являться основанием для даже этой более скромной цели», — считает он.

С бедностью можно бороться при условии сохранения низкой инфляции, усиления роста экономики не только в этом году, но и впоследствии,

отмечает Табах.

Кроме того, нужно из бюджета выделять суммы на дополнительные меры социальной поддержки, которые будут направлены в проблемные места и адресно — по конкретных людям. Необходимо и создание новых качественных рабочих мест.

«Но одних ассигнований для борьбы с бедностью мало — нужно, чтобы в развитие экономики инвестировал средства бизнес, а также росло потребление населения. А вот с этим у нас пока не очень», — резюмирует Антон Табах.