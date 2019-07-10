Танки в долг? Украина ищет деньги на парад

На Украине пытаются найти деньги для проведения праздничного военного парада в День независимости, 24 августа.

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Накануне его отменил украинский президент Владимир Зеленский из-за высоких затрат. Он объяснил свое решение тем, что это традиционно дорогое событие.

По словам украинского лидера, за военный парад придется заплатить 300 млн гривен (около ₽745 млн или $11,7 млн). Зеленский предложил направить их на выделение премий украинским военнослужащим.

Гройсман это решение поддержал, однако и парад, по его мнению, проводить нужно.

Как сообщает украинское издание «Громадське», в среду, 10 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал все же найти деньги на военный парад.

«Но вместе с тем я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства. И считаю, что во время этого парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать свое почтение и уважение наших героев»,

— подчеркнул Гройсман.

Найти источники финансирования и пересмотреть смету военного парада поручили министерству финансов.

До этого недовольство отменой военного парада высказал и бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — сказал он.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий также призывал все же провести парад.

«Вчера президент Зеленский объявил отмену проведения традиционного военного парада ко Дню Независимости Украины. Расстроился таким решением. Но будет ли парад, не им решать», — сказал Парубий.

Учитывая состояние украинской экономики, желание Владимира Зеленского сэкономить вполне понятно.

Так, государственные доходы бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня.

По информации государственной службы статистики Украины, рост ВВП в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года упал до 2,2%. Инфляция в Украине в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее, говорилось на сайте минфина Украины.

Экономическую отсталость Украины ярко иллюстрируют последние данные, содержащиеся в докладе Всемирного банка. По расчетам ВБ, без проведения реформ и при темпах роста экономики на уровне 2018 года в 3,3% Украине понадобится 50 лет для того, чтобы догнать Польшу по уровню доходов, и 100 лет, чтобы выйти на уровень Германии.

При этом у Киева растут долги. В настоящее время государственный долг Украины составляет $78,32 млрд. В этом году Украине предстоит выплатить почти $15 млрд. Ранее МВФ прогнозировал, что в 2019 году долги составят 68,8% ВВП.

Особенно тяжелой экономическая ситуация будет в сентябре 2019 года, поскольку на осень намечены очередные выплаты по кредиту МВФ, выданному Киеву.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев.

В рамках этой программы предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Эксперты утверждали, что речь могла идти о выделении $1,3 млрд в мае-июне этого года.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова при этом отмечала, что второй транш страна может получить в июне этого года.

Однако МВФ не согласовал Украине очередной транш. Миссия МВФ уехала, не выдав Киеву очередной кредит.

Так, глава миссии МВФ Рон ван Роден заявлял, что представители фонда провели «плодотворные дискуссии» с властями Украины и они готовы вернуться в страну для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство «определится с приоритетами своей политики».

При этом на Украине уже в тот момент говорили о дефолте, однако Владимир Зеленский опровергал эту информацию.

«Что касается дефолта — это слухи», — заявлял Зеленский.