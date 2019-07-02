Тропы третьего мира: где россиян еще ждут без виз

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. В 2019 году россияне могут просто купить билет и без заморочек поехать в 116 стран по всему миру. При этом в целом наша страна находится на 51-м месте в рейтинге. До лидеров — Японии и Сингапура —, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира, далеко.

Жители России получили возможность посещать в два раза больше стран в безвизовом режиме за последние 10 лет. Если в 2009 году без визы наши граждане могли попасть в 60 стран мира, то сейчас — уже в 116. Об этом говорится в исследовании компании Henley & Partners, которая занимается помощью гражданам различных стран по организации инвестиционной эмиграции.

Компания опубликовала свой очередной «Индекс паспортов», представляющий собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения. В последней версии индекса, который с 2006 года издается в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), отражены изменения за 2019 год.

Лидерами мирового рейтинга остаются Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также разделяла с этими странами первую строчку, потеряла две позиции.

Эта страна теперь занимает второе место, разделив его с Германией и Финляндией. Граждане этих стран имеют возможность посетить 187 стран. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург — 186 стран.

Согласно исследованию, Россия занимает в списке 51-ю строчку. Отмечается, что в прошлом квартале Россия была на три строчки выше и располагалась на 47 месте из 118 стран.

Сместилась наша страна в рейтинге вниз из-за того, что визовый режим был введен с двумя государствами — Джибути и Бенином. Сейчас россияне для того, чтобы посетить эти страны, должны получать электронную визу заранее вместо проставления визы по прибытии.

Методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, а электронная виза уже не считается безвизовым въездом.

Пять стран и территорий гражданам России можно посетить даже без загранпаспорта. Это Абхазия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

В Европе для безвизового въезда граждан России открыты лишь четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.

Для того, чтобы попасть в большинство других европейских стран, нужна шенгенская виза.

Зато по Южной Америке можно путешествовать довольно долго, периодически меняя страну пребывания. Практически в каждой стране Южной Америки можно жить по 90 дней, а в пограничных пунктах нужно показывать лишь действующий загранпаспорт.

Безвизовыми остаются для россиян и многие страны Азии.

С одной стороны, «Индекс паспортов» для России важен, так как показывает место нашей страны в общей картине мира, говорит президент Ассоциации социальных предпринимателей Курской области, Роман Алехин.

Он отмечает, что этот рейтинг отражает взаимодействие нашей страны с другими странами: чем больше налаженных отношений, тем больше государств отменяет визовый режим для граждан России.

При этом с начала 2019 года россияне могут поехать без визы на острова в Карибском море Сент-Венсент и Гренадины.

С 14 января безвизовым для россиян стал еще один остров в Карибском бассейне — Доминика (не путать с Доминиканской республикой). 15 марта безвизовый режим для россиян еще на год продлила республика Северная Македония. Через год эта страна может вступить в Евросоюз, и безвизового въезда для россиян на эту территорию уже не будет. Эту историю российские туристы проходили на примере Хорватии, которая год до вступления в ЕС (это случилось 1 июля 2013 года) ввела визы для граждан РФ, напоминает директор по работе с клиентами московского офиса компании «Сити-гейт» Дмитрий Бобров.

1 апреля Албания в одностороннем порядке отменила визы для россиян до 31 октября 2019 года – на летний туристический сезон. Страна делает так каждый год. Албания, как и Северная Македония, тоже стремится попасть в ЕС, поэтому в ближайшие годы, видимо, безвизовый въезд для россиян будет отменен.

30 апреля соглашение о безвизовом режиме с Россией подписало государство Кабо-Верде. Это острова в Атлантическом океане, между Северной Африкой и Латинской Америкой, бывшая территория Португалии.

25 мая вступило в силу действие безвизового режима между Россией и Коста-Рикой. Россияне и раньше могли въезжать в Коста-Рику без визы, но теперь и жители Коста-Рики тоже могут въезжать в Россию просто по паспорту.

Режим электронных виз для граждан России установили: с 31 март – Пакистан, с 22 апреля – Оман, с 17 июня Папуа-Новая Гвинея.

А с 1 октября 2019 года россияне получат возможность получать визу в Мьянму по прибытие в аэропортах страны, напомнил Дмитрий Бобров.

Также за 2019 год граждане России получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию.

Для жителей России увеличение числа стран, куда можно поехать без визы, по сути, мало что меняет, так как большинство государств, в которые можно въехать без визы, не относятся к популярным туристическим маршрутам,

добавляет Роман Алехин.

Для большинства жителей европейских стран и США Россия между тем остается визовой страной. За въезд в нашу страну придется раскошелиться. Только стоимость консульского сбора для оформления визы для гражданина США составит $140, для жителя Великобритании - 50 фунтов-стерлингов, и для гражданина Евросоюза – 35 евро. Конечную стоимость визы надо умножить еще на два, так как в примерно такую же сумму обойдется оформление визы - сервисный сбор визового центра, приглашение, фотографии и оформление других сопутствующих бумаг.

Большинство стран действует по отношению к России в визовом вопросе паритетно – если поднимаются цены визы в Россию для жителей этих стран, то практически автоматически вырастет цена визы для россиян для въезда в эту страну, отмечает Дмитрий Бобров.