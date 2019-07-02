Тропы третьего мира: где россиян еще ждут без виз

Жители России получили возможность посещать в два раза больше стран в безвизовом режиме за последние 10 лет. Если в 2009 году без визы наши граждане могли попасть в 60 стран мира, то сейчас — уже в 116. Об этом говорится в исследовании компании Henley & Partners, которая занимается помощью гражданам различных стран по организации инвестиционной эмиграции.

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Компания опубликовала свой очередной «Индекс паспортов», представляющий собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения. В последней версии индекса, который с 2006 года издается в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), отражены изменения за 2019 год.

Лидерами мирового рейтинга остаются Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также разделяла с этими странами первую строчку, потеряла две позиции.

Эта страна теперь занимает второе место, разделив его с Германией и Финляндией. Граждане этих стран имеют возможность посетить 187 стран. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург — 186 стран.

Согласно исследованию, Россия занимает в списке 51-ю строчку. Отмечается, что в прошлом квартале Россия была на три строчки выше и располагалась на 47 месте из 118 стран.

Сместилась наша страна в рейтинге вниз из-за того, что визовый режим был введен с двумя государствами — Джибути и Бенином. Сейчас россияне для того, чтобы посетить эти страны, должны получать электронную визу заранее вместо проставления визы по прибытии.

Методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, а электронная виза уже не считается безвизовым въездом.

Пять стран и территорий гражданам России можно посетить даже без загранпаспорта. Это Абхазия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

В Европе для безвизового въезда граждан России открыты лишь четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория.

Для того, чтобы попасть в большинство других европейских стран, нужна шенгенская виза.

Зато по Южной Америке можно путешествовать довольно долго, периодически меняя страну пребывания. Практически в каждой стране Южной Америки можно жить по 90 дней, а в пограничных пунктах нужно показывать лишь действующий загранпаспорт.

Безвизовыми остаются для россиян и многие страны Азии.

С одной стороны, «Индекс паспортов» для России важен, так как показывает место нашей страны в общей картине мира, говорит президент Ассоциации социальных предпринимателей Курской области, Роман Алехин.

Он отмечает, что этот рейтинг отражает взаимодействие нашей страны с другими странами: чем больше налаженных отношений, тем больше государств отменяет визовый режим для граждан России.

При этом с начала 2019 года россияне могут поехать без визы на острова в Карибском море Сент-Венсент и Гренадины.

С 14 января безвизовым для россиян стал еще один остров в Карибском бассейне — Доминика (не путать с Доминиканской республикой). 15 марта безвизовый режим для россиян еще на год продлила республика Северная Македония. Через год эта страна может вступить в Евросоюз, и безвизового въезда для россиян на эту территорию уже не будет. Эту историю российские туристы проходили на примере Хорватии, которая год до вступления в ЕС (это случилось 1 июля 2013 года) ввела визы для граждан РФ, напоминает директор по работе с клиентами московского офиса компании «Сити-гейт» Дмитрий Бобров.

1 апреля Албания в одностороннем порядке отменила визы для россиян до 31 октября 2019 года – на летний туристический сезон. Страна делает так каждый год. Албания, как и Северная Македония, тоже стремится попасть в ЕС, поэтому в ближайшие годы, видимо, безвизовый въезд для россиян будет отменен.

30 апреля соглашение о безвизовом режиме с Россией подписало государство Кабо-Верде. Это острова в Атлантическом океане, между Северной Африкой и Латинской Америкой, бывшая территория Португалии.

25 мая вступило в силу действие безвизового режима между Россией и Коста-Рикой. Россияне и раньше могли въезжать в Коста-Рику без визы, но теперь и жители Коста-Рики тоже могут въезжать в Россию просто по паспорту.

Режим электронных виз для граждан России установили: с 31 март – Пакистан, с 22 апреля – Оман, с 17 июня Папуа-Новая Гвинея.

А с 1 октября 2019 года россияне получат возможность получать визу в Мьянму по прибытие в аэропортах страны, напомнил Дмитрий Бобров.

Также за 2019 год граждане России получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию.

Для жителей России увеличение числа стран, куда можно поехать без визы, по сути, мало что меняет, так как большинство государств, в которые можно въехать без визы, не относятся к популярным туристическим маршрутам,

добавляет Роман Алехин.

Для большинства жителей европейских стран и США Россия между тем остается визовой страной. За въезд в нашу страну придется раскошелиться. Только стоимость консульского сбора для оформления визы для гражданина США составит $140, для жителя Великобритании - 50 фунтов-стерлингов, и для гражданина Евросоюза – 35 евро. Конечную стоимость визы надо умножить еще на два, так как в примерно такую же сумму обойдется оформление визы - сервисный сбор визового центра, приглашение, фотографии и оформление других сопутствующих бумаг.

Большинство стран действует по отношению к России в визовом вопросе паритетно – если поднимаются цены визы в Россию для жителей этих стран, то практически автоматически вырастет цена визы для россиян для въезда в эту страну, отмечает Дмитрий Бобров.