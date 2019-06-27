Без борделей и наркотиков: в Осаке открывается G20. LIVE

Так вот на подиум для общей фотографии — традиционного ритуала для любого саммита подобного уровня — Путин пришел вместе с Трампом. А уже на месте российский лидер обменялся репликами с президентом Аргентины Маурисио Макри. И отдельно рукопожатием Путин приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в адрес которого недавно с новой силой посыпались обвинения в убийстве журналиста Джамала Хашагджи.
Напомним, что у Путина с Трампом на G20 запланирована отдельная встреча в 14:00 по местному времени или в 8:00 по московскому. На нее протокол Белого дома отвел полтора часа. Российская сторона воздержалась от комментария по регламенту. Впрочем сейчас для мира имеет значение и пара фраз, которой лидеры могут перекинуться «на ногах» по дороге на общее мероприятие, интенсивность рукопожатия и даже взгляды.
Перед началом первого официального рабочего заседания успели пообщаться также Владимир Путин и Дональд Трамп. Правда, кратко. Как отмечает ТАСС, они обменялись несколькими фразами, пока шли на церемонию фотографирования.
До этого председатель КНР Си Цзиньпин успел встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Речь шла о войне и мире. Не в экономическом плане, а в глобальном. Китайского лидера волнует ситуация в регионе Персидского залива, где обостряется конфликт с Ираном.
Китай, по словам Си Цзиньпина, всегда выступает против войны и за мир. «Необходимо укреплять диалог, придерживаться принципа консультаций и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе», — подчеркнул он.
Между тем именно под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару в этом году в рамках саммита «двадцатки» проходят встречи глав стран БРИКС (объединение, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Именно со встречи в формате БРИКС началась рабочая программа Владимира Путина на саммите.
Не обошлось и без скандала. По дороге на саммит «двадцатки» 27 июня был задержан сержант ВВС Бразилии, сопровождавший бразильского лидера Жаира Болсонару на встречу с главами государств. В сумках 38-летнего военного испанские пограничники во время проверки багажа в аэропорту Севильи нашли 39 кг кокаина.
Японская популярная группа Obachaaan, участницы которой в среднем старше 68, выпустили видеоклип с рэпом на английском языке под названием «Let's talk! Let's dance! Here is Osaka Wonderful City!», в котором восхваляют красоту и культуру Осаки.
Кроме ярких заявлений и ключевых двусторонних встреч форум нередко сопровождается новостями об организации мероприятия и антуражными событиями. Так, российские журналисты, прибывшие в Японию заранее, отмечали, что в городе предприняты сверхсерьезные меры безопасности. Местных жителей попросили потерпеть немного в связи с неудобствами: в городе запретили пользоваться дронами, убрали мусорные бачки во избежание терактов, а также закрыли городские бордели.
Интересно, что сама G20 была создана на фоне финансового кризиса 1997-1998 годов, который продемонстрировал уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений. Учредительная встреча глав Центробанков и минфинов стран-участниц состоялась в Берлине в 1999 году. В ноябре 2008 года формат встреч «Группы двадцати» было решено расширить и проводить совещания также на уровне глав государств и правительств.
Сейчас статус постоянного члена «двадцатки» имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). Помимо России это Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.
В 2020-2021 годах ожидается торможение до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций, предупреждают эксперты ВБ.
Саммит «двадцатки» проходит на фоне непростой ситуации в мировой экономике. Темпы роста мирового ВВП замедляются на фоне торговой войны между США и Китаем, а также взятого Вашингтоном курса на протекционизм. Так, в начале года Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов.
«Хотя в современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, но есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед», — добавил Путин.
«Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а «двадцатка» — ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Все остальное — это детали, которые прикладываются к основным темам», — подчеркнул Путин.
Накануне саммита Владимир Путин дал интервью Financial Times, где рассказал о своих ожиданиях от «двадцатки».
Чаще всего двусторонние встречи на саммите проходят в формате участия делегаций. То есть помимо собственно глав государств на них присутствуют члены делегаций с обеих сторон. Как ранее уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, именно таким будет формат переговоров Путина и Трампа.
Это означает, что формат разговора будет более высоким, чем так называемая «встреча на ногах», когда лидеры государств беседуют лишь с участниками переводчиков, могут задать вопросы профильным министрам, а сами члены делегации также могут обсуждать ключевые темы друг с другом.
И в Москве и в большинстве европейских столиц сейчас глубокая ночь, многие лидеры и их шерпы, накануне прибывшие в Японию, едва ли успели выспаться. Тем не менее почти у каждого главы государства довольно плотный график двусторонних встреч. Так, президент РФ помимо Дональда Трампа намерен в ходе «двадцатки» встретиться также с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Японии и Китая.
Доброе утро, дорогие читатели. В эти минуты в Осаке собираются лидеры двадцати крупнейших мировых государств на саммит G20. В течение двух дней будут проходить мировые лидеры будут обсуждать важные аспекты международной экономической и финансовой повестки дня. Вместе с вами мы в режиме онлайн следим за первым днем форума, ключевым событием которого должна стать встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.