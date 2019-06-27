Без борделей и наркотиков: в Осаке открывается G20. LIVE

До этого председатель КНР Си Цзиньпин успел встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Речь шла о войне и мире. Не в экономическом плане, а в глобальном. Китайского лидера волнует ситуация в регионе Персидского залива, где обостряется конфликт с Ираном.

Китай, по словам Си Цзиньпина, всегда выступает против войны и за мир. «Необходимо укреплять диалог, придерживаться принципа консультаций и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе», — подчеркнул он.