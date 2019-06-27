Трамп сделал ход: чем ответит Китай в торговой войне

На форуме G20 – лидеров стран «большой двадцатки», который стартует в пятницу, 28 июня, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

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Накануне саммита официальный представитель администрации Трампа рассказал агентству Bloomberg, что главная задача встречи Трампа и Си — возобновление торговых переговоров.

В США хотят, чтобы Китай вернулся на те позиции, которые он занимал до нового витка противостояния в апреле этого года. То есть по факту Вашингтону нужно, чтобы Пекин согласился пойти на максимальные уступки.

При этом сами Соединенные Штаты не хотят снимать уже введенные тарифы, отметил собеседник агентства. Возможно, будет достигнута договоренность не вводить новые тарифы — как жест доброй воли со стороны США, но сочтет ли это весомой уступкой китайская сторона, — не известно.

При этом в администрации Белого дома шансы на возобновление переговоров оценивают как высокие.

Китайскую делегацию на G20 возглавляет вице-премьер Лю Хе, однако в нее включены новые лица, возможно, так называемые «ястребы», то есть люди, занимающие по отношению к США очень жесткую позицию. Поэтому вполне вероятно, что переговоры будут идти месяцы или даже годы.

Встреча Трампа и Си назначена на субботу, 29 июня. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в беседе с американским кабельным и спутниковым телеканалом новостей бизнеса – CNBC, что

торговое соглашение с Китаем готово на 90% и относительно деталей беспокойства нет. Рынки на это заявление отреагировали ростом. Потом CNBC скорректировала заголовок: фраза Мнучина о том, что «соглашение с Китаем готово на 90%...» была изменена на «Мнучин: соглашение с Китаем было готово на 90% к моменту, когда они прекратили переговоры».

Ответ Китая тоже не заставил себя ждать. Китайцы, через СМИ дают понять о том, что далеко не все так просто. «Мы требуем равноправия и учета взаимных интересов», — заявили в Пекине.

Эксперты к перспективами относительно договоренностей между двумя державами относятся скептически.

Торговое соглашение в эти выходные, на саммите «большой двадцатки» подписано не будет, считает партнер люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин. Он полагает, что, скорее всего на данный момент страны возьмут новую паузу «с договоренностями о ненападении» и продлится этот перерыв до конца 2019 года. В итоге каких-либо позитивно-прорывных событий не произойдет, но и ухудшения текущего положения не будет.

«Декларация о том, что все стороны хотят договориться и заключат соглашение в ближайшее время — это всего лишь разговоры при отсутствии конкретики. Максимум, что мы увидим по итогам переговоров, — это заявления о том, что конфликт все-таки может разрешиться. Но ничего кроме этих словесных интервенций ждать не стоит», — говорит руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев. Он обращает внимание на тот факт, что

США, вступая в противостояние, ставили перед собой четкие цели. Несмотря на то, что свои цели Соединенные Штаты не озвучивали публично, но судя по тем информационным вбросам, которые все видели в Bloomberg, речь шла о том, что Китай должен быть дать гарантии неприкосновенности интеллектуальной собственности, по прекращению субсидирования IT-компаний и по отказу от девальвации национальной валюты — юаня.

«По сути, мы не увидели никаких продвижений в решении этих вопросов. Поэтому маловероятно, что США сейчас резко изменят свою позицию», — говорит Тимофеев.

Лидеры КНР заняли жесткую позицию и приготовились к возможным негативным последствиям, считает Рябинин.

Для того, чтобы стороны пришли к какому-либо реальному всеобъемлющему соглашению, одна из крупнейших мировых экономик должна пойти на масштабные уступки и фактически отказаться в перспективе ближайших 2-3 лет от конкуренции за мировое лидерство, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он не исключает такого варианта развития событий, при котором в перспективе ближайшего года торговая сделка все же будет заключена, что даст мировым рынкам краткосрочный импульс для нового витка роста. Однако даже в этом случае Покатович полагает, что

сделка в более долгосрочной перспективе, на горизонте года – двух лет, будет иметь «камуфляжный» характер, при котором стороны будут нарушать заранее оговоренные условия, и в конечном итоге придут к трансформации торгового конфликта в валютные войны.

От торговых разногласий Китая и США страдают все мировые экономики, но замедление роста Китая, в первую очередь, негативно скажется на состоянии дел в России. Наша страна экспортирует в Китай природные ресурсы, в том числе нефть, металлы, уголь, а Китай является серьезным потребителем нефти и металлов, напоминает Никита Рябинин. По его словам, для России замедление Китая обернется очень серьезным понижением цен на энергоносители и металл.

В случае развитии негативного сценария рост ВВП РФ может существенно замедлиться. Этот показатель и так сейчас чуть выше единицы, а в случае негативного сценария мы увидим прекращение роста ВВП в следующем году, полагает эксперт.

Эффект Китая может снизить темпы роста экономики РФ в 2020 году до уровней 1,6-1,8%, то есть разногласия двух стран обойдутся нам в 0,2-0,4% от ВВП, подсчитал Антон Покатович. Рост спроса на нефть может остановиться, что приведет цены на нефть к отметкам $50 за баррель.

Министр энергетики Александр Новак прогнозировал, что котировки нефти могут обвалиться и до уровня $30 за баррель.

В случае падения рынков, цен на энергоносители и спроса на базовую продукцию, которую Россия экспортирует на мировые рынки, страну ожидает дальнейшая девальвации рубля.

Ранее аналитики уже предсказывали, что летом этого года рубль по отношению к доллару может упасть до 70.