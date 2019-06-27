Саммит испорчен: в президентском лайнере нашли кокаин

Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента Бразилии

По дороге на саммит «большой двадцатки», который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, был задержан сержант ВВС Бразилии, сопровождавший бразильского лидера Жаира Болсонару на встречу с главами государств. В нескольких сумках 38-летнего военного нашли 39 кг кокаина. Его задержали испанские пограничники во время проверки багажа в аэропорту Севильи.

На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина, которые перевозил военнослужащий ВВС страны, сопровождавший делегацию главы государства по пути на саммит «большой двадцатки».

Во время остановки в аэропорту Севильи, где совершил промежуточную остановку лайнер, сопровождавший президента на встречу международных лидеров в Осаке,

38-летний сержант ВВС Маноэль Силва Родригес вышел из самолета, прихватив с собой сумку и ручную кладь, передает «Интерфакс». Испанским пограничникам в ходе проверки в аэропорту не составило труда найти в сумках 37 упаковок кокаина весом 39 кг. Как сообщает агентство, кроме наркотика там ничего не было.

«Министерство обороны информирует, что во вторник 25 июня в аэропорту Севильи в Испании был задержан офицер ВВС, подозреваемый в перевозке наркотических веществ», — цитирует телеканал CNN сообщение Министерства обороны Бразилии. В ведомстве добавили, что проводится выяснение обстоятельств и расследование, которое ведет военная полиция.

Отметим, что сам глава бразильского государства летел в другом самолете, который остановился на дозаправку в Лиссабоне. Газета «Коммерсант» со ссылкой на официальное заявление минобороны утверждает, что самолет, в котором летел задержанный, прибыл за несколько часов до прилета главы Бразилии Жаира Болсонару. После этого задержанный военный должен был пересесть в президентский самолет и сопровождать главу государства в Японию.

Сам президент Бразилии заявил, что не имеет к этому никакого отношения. «Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару в твиттере. Он отметил, что дал указ бразильскому министерству обороны сотрудничать с испанскими властями.

«Мы не потерпим такого неуважения к нашей нации», — добавил Болсонару.

Вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао, по информации CNN, предположил, что офицер был «квалифицированным наркобароном».»

«Очевидно, что, учитывая количество наркотиков, которые у него были, он не просто купил их за углом и взял их с собой. Скажем так, он работал квалифицированным наркокурьером», — цитирует американский телеканал Мурао.

Ранее крупную партию наркотиков обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга. 11 июня они изъяли 400 кг кокаина из контейнера с рыбными консервами, которые прибыли из Эквадора, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

«Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства.

По информации агентства, сотрудники ФТС обнаружили мешки с килограммовыми брикетами наркотика на упаковках с консервами. В ходе химического исследования было подтверждено, что вещество является кокаином.

За несколько месяцев до этого болгарские пограничники обнаружили в Черном море крупную партию наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Болгарии Младен Маринов, передает ТАСС.

«К настоящему моменту пограничные патрули, работающие в акватории Черного моря в районе города Шабла, обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов с наркотиком были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету», — рассказал министр. Он отметил, что расследование проводится совместно с румынскими коллегами.

Операция по поиску пакетов с наркотическим веществом проводилась болгарскими пограничниками и сотрудниками румынских правоохранительных органов с 5 апреля. До этого они обнаружили 131 кг наркотиков, которые вынесло волнами моря на румынское побережье.

После этого патрулированием берега занялись около 300 полицейских и 14 кораблей береговой охраны, передает «Би-би-си». По подозрению в причастности к контрабанде были арестованы два серба.

Как отмечает Mediafax со ссылкой на источники в следственных органах, пакеты начали находить на пляжах местные жители, передает ТАСС. Каждый из найденных пакетов содержал около 1 кг кокаина. Тогда силовики призвали людей не вскрывать эти свертки, а сразу сообщить о них в полицию.

«Внимание! Опасное содержимое! Предупреждаем граждан в зоне румынского побережья, что не следует вскрывать пакеты, которые они находят на пляже, а нужно сообщить [о находке] ближайшему полицейскому или позвонить по номеру 112», — цитирует сообщение агентство.

Полицейские отмечали, что находки могут содержать наркотики высокой концентрации (более 90%), которые подвергают жизнь опасности.