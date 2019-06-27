Саммит испорчен: в президентском лайнере нашли кокаин

На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина, которые перевозил военнослужащий ВВС страны, сопровождавший делегацию главы государства по пути на саммит «большой двадцатки».

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Во время остановки в аэропорту Севильи, где совершил промежуточную остановку лайнер, сопровождавший президента на встречу международных лидеров в Осаке,

38-летний сержант ВВС Маноэль Силва Родригес вышел из самолета, прихватив с собой сумку и ручную кладь, передает «Интерфакс». Испанским пограничникам в ходе проверки в аэропорту не составило труда найти в сумках 37 упаковок кокаина весом 39 кг. Как сообщает агентство, кроме наркотика там ничего не было.

«Министерство обороны информирует, что во вторник 25 июня в аэропорту Севильи в Испании был задержан офицер ВВС, подозреваемый в перевозке наркотических веществ», — цитирует телеканал CNN сообщение Министерства обороны Бразилии. В ведомстве добавили, что проводится выяснение обстоятельств и расследование, которое ведет военная полиция.

Отметим, что сам глава бразильского государства летел в другом самолете, который остановился на дозаправку в Лиссабоне. Газета «Коммерсант» со ссылкой на официальное заявление минобороны утверждает, что самолет, в котором летел задержанный, прибыл за несколько часов до прилета главы Бразилии Жаира Болсонару. После этого задержанный военный должен был пересесть в президентский самолет и сопровождать главу государства в Японию.

Сам президент Бразилии заявил, что не имеет к этому никакого отношения. «Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару в твиттере. Он отметил, что дал указ бразильскому министерству обороны сотрудничать с испанскими властями.

«Мы не потерпим такого неуважения к нашей нации», — добавил Болсонару.

Вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао, по информации CNN, предположил, что офицер был «квалифицированным наркобароном».»

«Очевидно, что, учитывая количество наркотиков, которые у него были, он не просто купил их за углом и взял их с собой. Скажем так, он работал квалифицированным наркокурьером», — цитирует американский телеканал Мурао.

Ранее крупную партию наркотиков обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга. 11 июня они изъяли 400 кг кокаина из контейнера с рыбными консервами, которые прибыли из Эквадора, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

«Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства.

По информации агентства, сотрудники ФТС обнаружили мешки с килограммовыми брикетами наркотика на упаковках с консервами. В ходе химического исследования было подтверждено, что вещество является кокаином.

За несколько месяцев до этого болгарские пограничники обнаружили в Черном море крупную партию наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Болгарии Младен Маринов, передает ТАСС.

«К настоящему моменту пограничные патрули, работающие в акватории Черного моря в районе города Шабла, обнаружили 170 кг кокаина высокого качества. Шесть пакетов с наркотиком были хорошо упакованы и привязаны к спасательному жилету», — рассказал министр. Он отметил, что расследование проводится совместно с румынскими коллегами.

Операция по поиску пакетов с наркотическим веществом проводилась болгарскими пограничниками и сотрудниками румынских правоохранительных органов с 5 апреля. До этого они обнаружили 131 кг наркотиков, которые вынесло волнами моря на румынское побережье.

После этого патрулированием берега занялись около 300 полицейских и 14 кораблей береговой охраны, передает «Би-би-си». По подозрению в причастности к контрабанде были арестованы два серба.

Как отмечает Mediafax со ссылкой на источники в следственных органах, пакеты начали находить на пляжах местные жители, передает ТАСС. Каждый из найденных пакетов содержал около 1 кг кокаина. Тогда силовики призвали людей не вскрывать эти свертки, а сразу сообщить о них в полицию.

«Внимание! Опасное содержимое! Предупреждаем граждан в зоне румынского побережья, что не следует вскрывать пакеты, которые они находят на пляже, а нужно сообщить [о находке] ближайшему полицейскому или позвонить по номеру 112», — цитирует сообщение агентство.

Полицейские отмечали, что находки могут содержать наркотики высокой концентрации (более 90%), которые подвергают жизнь опасности.