«Покрашу два ларька»: как Коломойский поможет Донбассу

Украинский миллиардер Игорь Коломойский привел свою версию программы своего участия в восстановлении Донбасса – он заявил, что может покрасить ларек. Или два ларька. Большего сделать ему не позволит ограничение лондонского суда тратить на жизнь не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Так миллиардер ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о будущем участии ряда богатых людей в улучшении инфраструктуры страны. При этом Коломойский признался, что пока вообще не встречался с главой государства.

«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский.

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Ранее Зеленский заявил, что провел встречи с тремя украинскими миллиардерами и договорился с ними об инвестициях в Донбасс.

«Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин [Виктор] Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим. Это наша договоренность», — подчеркнул украинский лидер.

Ринат Ахметов, согласно этим планам, будет инвестировать в развитие медицины – он уже купил 200 машин «скорой помощи» — и строительство дорог Донбасса.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — подытожил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина запускает масштабный проект по реинтеграции и восстановлению Донбасса, стоимость которого составит более 300 млрд гривен или порядка $11 млрд. По словам Зеленского, уже сейчас «надо начинать работать на территориях Донбасса».

Впрочем, в Москве не верят в восстановление Киевом Донбасса.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова... Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет», — заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Вместе с тем, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечает, что часть жителей страны видит в Зеленском персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, другие же ассоциируют главу государства с Игорем Коломойским, передает ФАН.

Руководитель киевского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко подчеркнул, что пока делать конкретных выводов о взаимосвязи Зеленского с местными олигархами нельзя. По его словам, все станет ясно лишь после парламентских выборов, передает НСН.

«Можно верить поступкам. Он еще месяц президент. Действий я пока еще не видел таких, которые бы говорили, что он либо ставленник олигархов, либо он борец с ними, либо он их вообще не замечает. Это будет видно сразу после парламентских выборов. Сейчас у него нет явных действий каких-то направленных на пользу кого-то из олигархов. Хотя вообще действий его практически нет. Я пока не вижу шагов ни на подтверждение, ни на опровержение его зависимости от олигархов», — указал эксперт.

Тремя днями ранее стало известно, что на Украине задумались о снятии транспортной блокады с Донбасса. Это предусмотрено стратегией «Укрзализныци» до 2023 года. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года. Документ 12 июня был одобрен украинским правительством, но еще не опубликован.

Отмечается, что в случае снятия транспортной блокады в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%. При этом к 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.

На данный момент отсутствие возможности возить уголь с Донбасса приводит к увеличению издержек для Украины, поскольку приходится замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок.

Совокупный убыток «Укрзализныци» по итогам прошлого года составил 500,92 млн гривен, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн гривен. Основная доля прибыли, порядка 90%, приходится на грузоперевозки.

На территориях ЛНР и ДНР остались 29375 грузовых вагонов, которые ранее принадлежали «Укрзализныце» (около четверти всех ресурсов корпорации). Это привело к тому, что компания потеряла мощности для перевозок. Как следствие, снизились объемы перевозок.

Вместе с тем, бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса — по его словам, власти Киева рассмотрят такую вероятность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Еще одной мерой по поднятию экономического уровня Украины Зеленский видит легализацию игорного бизнеса и продажу земли. Украинский лидер назвал эти запреты «нафталиновым постсоветским регулированием», которое было введено для достижения целей плановой экономики.

«Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил Зеленский.

Игорный бизнес был «временно» запрещен с 2009 года на Украине, а продажа земли сельскохозяйственного назначения — с 2001 года.