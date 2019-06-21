Россияне любят погорячее: куда бегут туристы в Грузии

В последние три года – вне зависимости от сезона и курса валют — Грузия стабильно держит место в пятерке самых популярных стран у россиян.

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Этим летом Грузия — самая желанная страна для летнего отдыха у наших соотечественников, привыкших самостоятельно бронировать билеты и гостиницы для своих вояжей.

Так, по данным сервиса «Ту-ту.ру», доля пассажиров, отдающих предпочтения покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года. При этом цены на билеты по этим направлениям за год изменились незначительно – плюс-минус 2%.

Начавшиеся накануне в Тбилиси волнения, массовые протесты и столкновения с полицией стали для российских путешественников полной неожиданностью, однако отказываться от своих планов пока никто не спешит.

Пресс-секретарь Российского союза туроператоров (РСТ) Ирина Тюрина рассказала «Газете.Ru», что всех организованных путешествующих россиян предупредили о том, чтобы пока воздержаться от посещения лишь проспекта Руставели – эта улица входит во все экскурсионные маршруты по Тбилиси. Именно там в настоящее время проходят протесты. За его пределами в Тбилиси обстановка спокойная.

По состоянию на утро пятницы о случаях возврата туров информации не поступало, заявила Тюрина, уточнив при этом, что «слишком мало времени прошло».

Тюрина напомнила, что по закону об основах туристской деятельности, если МИД и Ростуризм выпустят рекомендации о нежелательности поездок в Грузию, то турфирмы должны вернуть туристам деньги за несостоявшиеся поездки. Однако без рекомендаций со стороны регуляторов отказаться от поездок россияне смогут только, разделив риски с туроператорами, — им вернут средства за вычетом понесенных расходов.

Официальных рекомендаций со стороны Ростуризма по поводу поездок в Грузию не было. На запрос «Газеты.Ru» в службе не смогли предоставить оперативный комментарий.

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook назвала ситуацию «кошмарной провокацией», устроенной в разгар туристического сезона. Однако официальных рекомендаций со стороны внешнеполитического ведомства пока также не было.

Между тем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА «Новости» посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация в стране не стабилизируется.

«Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», — добавил он.

Массовые протесты начались в Тбилиси в четверг: к зданию парламента на улице Руставели в центре столицы вышли сотни людей, митингующих против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). К радикалам присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства. В ходе протестов митингующие кидали в стражей порядка камни, а те были применили водометы и резиновые пули. Пострадали более 70 человек.

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном «индивидуалы», а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, турпоток в Грузию из России только за прошлый год вырос на 25-30%. «Востребованное направление, никаких за весь этот период жалоб на неприятие не было, абсолютно лояльны к нашим туристам и гостеприимны», — заверил Барзыкин.

В то же время по мнению участников рынка, опрошенных «Газетой.Ru», если в ближайшее время протестные движения в Тбилиси не прекратятся, то это безусловно скажется на турпотоке.

Любые протестные движения на улицах в центре столиц приводят к временному снижению турпотока, отмечает один из представителей отрасли. За две-три недели спрос может сократиться примерно на 20-30%, пока все не успокоится, полагает собеседник «Газеты.Ru».

Туристический поток из России в Грузию снизится, но трудно прогнозировать глубину его падения, так как большинство путешествующих россиян по этой стране – это самостоятельные туристы, говорит директор по работе с клиентами компании «Ситигейт-Москва» Дмитрий Бобров. В последние годы поездка в Тбилиси на выходные дни стала культовой, говорит эксперт.

При этом есть и другая сторона медали.

«Беспорядки в Тбилиси могут привлечь к себе туристов из России, особенно, если из-за общей напряженности ситуации в этом городе часть людей отменят свои поездки и билеты резко подешевеют, так как многие наши граждане любят летать в «условно горячие точки», а часть просто покупает билеты туда, куда дешевле», — отмечает Бобров.

В 2018 году Грузию посетили порядка 1,2 млн россиян, что на 15% больше, чем в 2017 году. В настоящее время прямые рейсы из Москвы осуществляются в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.