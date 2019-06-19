«В рамках своей компетенции»: Медведев ответил Кудрину

Премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости «разогреть» экономику РФ. Для этого необходимо уже в этом году принять дополнительные меры. И это задача для финансово-экономического блока правительства, уточнил он на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

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Да, признал Медведев, есть объективные причины для спада уровня роста ВВП страны, такие как нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны. Их надо учитывать.

«Но, я хочу подчеркнуть, — учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет», — подчеркнул премьер, добавив, что нужно «готовить адекватные меры для снижения этих рисков». Правда, не уточнил, какие именно.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин в очередной раз поставил задачу «догнать и перегнать» весь мир по темпам роста ВВП: через пять лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. При этом необходимо нарастить объем несырьевого экспорта, повысить деловую активность и производительность труда.

Пока похвастаться особо нечем: в прошлом году, согласно официальной статистике, темпы роста ВВП достигли 2%, а в этом — наметился спад.

По предварительной оценке Росстата, за первый квартал ВВП вырос всего на 0,5%. В июне ведущие аналитики пересмотрели своим прогнозы по российской экономике не в нашу пользу. Так, Всемирный банк снизил свою оценку по ВВП РФ на 2019 год с 1,4% до 1,2%, Центробанк – с 1,2–1,7% до 1–1,5%. Рейтинговое агентство Fitch также снизило прогноз — с 1,5% до 1,2%.

Все это, безусловно, волнует правительство.

Большинство экспертов сходится в том, что для выхода на темпы выше среднемировых российская экономика должна расти не менее чем на 3-4% в год.

При этом не удается победить главную проблему России — бедность. Об этом регулярно говорят на всех уровнях власти, на это обращают внимание и эксперты.

Так, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже второй день говорит и пишет о том, что «бедность в России стала позором», а падение уровня жизни в РФ чревато социальным взрывом.

Выступления Кудрина не остались незамеченными и Дмитрием Медведевым.

В ходе совещания он обратил внимание, что борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти. «Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — закинул он камень в огород главы Счетной палаты.

Медведев и Кудрин уже расходились в позициях, когда нынешний глава кабмина был президентом РФ, а глава Счетной палаты — вице-премьером и министром финансов в правительстве Владимира Путина. Кудрин был не согласен с политикой повышения военных расходов. Тогда Медведев фактически уволил его после публичного скандала.

На должности главы Счетной палаты Кудрин в каком-то смысле остается в оппозиции. Он неоднократно выступал с критикой экономической политики страны, делал острые замечания по поводу текущего состояния инвестклимата в стране и темпов роста ВВП.

Последнее выступление в собственном твиттере главы СП касалось поправок в бюджет 2019 года, которые были ранее приняты в Госдуме в первом чтении.

«Задача связать деньги и показатели так и не решена», — констатировал он, отметив, что даже точечные поправки, такие как, например, выделение дополнительных средств на транспорт или ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. «Деньги «живут» своей жизнью, показатели своей», — добавил он.

Эксперты отмечают, что в этом году у отечественной экономики вряд ли появятся явные драйверы для значительного ускорения роста.

У экономического блока есть ясный курс – реализация нацпроектов, и пока запуск данного процесса не начнется в полном объеме, стимулы других сфер экономики со стороны государства будут оставаться весьма ограниченными, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Заявления главы правительства могут иметь характер «отсылки» к такому вопросу как рассмотрение возможностей использования средств ФНБ. Совокупный объем ликвидных средств фонда с учетом будущего зачисления объёмов купленной ранее валюты в рамках бюджетного правила, по нашим оценкам, уже этим летом превысит уровень в 7% от ВВП, а во втором полугодии 2019 года продолжит свой рост», — отмечает Покатович. По его словам, «сверхнакопления» ФНБ могут быть использованы для осуществления льготного кредитования покупателей российской продукции за рубежом.

Если говорить о дополнительных мерах, которые должны разогнать экономику за несколько лет до того, как это должны сделать нацпроекты, то можно предположить, что речь о более интенсивной борьбе с бедностью, создании условий для строительства и покупки доступного жилья и в связке с этим поддерживание ставки по ипотеке на приемлемом уровне, улучшения качества медицинских услуг и уровня образования в России, а также непосредственные меры по увеличению производительности труда, перечисляет аналитик ГК Алор Алексей Антонов

По словам эксперта, все эти меры могут оказать прямое воздействие на улучшение экономических показателей, однако в один-два года такого результата добиться будет сложно.

Чтобы были видимые результаты необходимо полностью пересматривать подходы как к государственному управлению, так и к формированию законодательных норм и их реформированию, в том числе в отношении малого и среднего бизнеса, констатирует Антонов.