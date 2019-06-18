Бедность навсегда: к чему ведут инициативы Кудрина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном социальном взрыве в России из-за бедности. Свое мнение он высказал в интервью известному журналисту Владимиру Познеру в его авторской программе на Первом канале. При этом от имени возглавляемого им ведомства Кудрин предложил правительству принять ряд мер для борьбы с бедностью.

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«Бедность в стране стала позором», — заявил глава Счетной палаты.

Он считает, что причина бедности россиян кроется не в санкциях, а отсутствии реальных экономических реформ. Так, президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу, согласно которой к 2024 году уровень бедности в стране должен снизиться в два раза — до 6%. По данным на конец 2018 года число бедных в стране составило 12,9% населения.

В апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что почти 19 млн россиян живут в бедности.

При этом у главы Счетной палаты оказывается есть неожиданное предложение, как решить проблему с бедностью в стране. Можно сказать, даже радикальное.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество бедных в семьях…ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный», — предложил Кудрин.

Руководитель Счетной палаты отметил, что сумма, необходимая для этих выплат, посильна для российского бюджета. По его словам, данные инициативы необходимо реализовать срочно, поскольку они могут «на несколько миллионов уменьшить количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума».

Эксперты сомневаются, что при помощи прямой раздачи денег, или, как они говорят, «косметического ремонта», можно решить проблему борьбы с нехваткой средств в семьях.

«Мне хочется спросить, и очень удивительно, что этого не спросил у Алексея Леонидовича сам Познер, а где господин Кудрин прятал от широкой общественности такие прогрессивные идеи, когда сам был министром финансов?» — так прокомментировал для «Газеты.Ru» предложения Кудрина российский экономист Руслан Гринберг.

Он напоминает, что будучи министром финансов, господин Кудрин охранял бюджет от всех возможных на него посягательств. В том числе – и от попыток социального блока увеличить пенсии и ввести новые формы поддержки малообеспеченных семей.

«Вот и сегодняшний министр финансов занимается тем же, чем и Кудрин – охраняет бюджет от трат», ,

— отмечает Гринберг.

Ситуация, на самом деле, абсолютно ненормальная – при показателе безработицы в 4% бедных людей в нашей стране 13% населения – то есть получается, что как минимум 9% из этого бедного населения или находятся на пенсии, или работают, но получают доход ниже прожиточного минимума, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Эксперты также считают, что с помощью предложения Кудрина не удастся побороть бедность в России. Как минимум нужно для начала разобраться с тем, чтобы пенсионеры и работающие люди получали доходы в размере хотя бы не меньше стоимости нынешней минимальной потребительской корзины, считает Авакаян.

Проблема малообеспеченных семей вызвана несколькими причинами, начиная от элементарного отсутствия работы, заканчивая мизерными заработными платами, объем которых не позволяет обеспечить прожиточный минимум семьи и детей,

говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Он подчеркивает, что особенно явно это наблюдается в пиковые периоды финансовой нагрузки на родителей – рождение детей, устройство в детский сад, школу, болезни. И вот в эти периоды семьям особенно целеноправленно и надо помогать.

При этом взять и раздать людям материнский капитал в периоды острой нехватки денег – это не выход, убежден Руслан Гринберг.

Так как у этой суммы есть свое целевое назначение и в будущем она создает задел для семьи с детьми – маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий и на обучение детей. Многие семьи именно с помощью материнского капитала могу погасить ипотеку.

«Я бы предложил ввести талоны, которые можно потратить именно на продукты, и ни на что другое, если мы уж так хотим помочь семьям деньгами»,

— считает Руслан Гринберг.

Предложения Кудрина --это утопия, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он считает, что реально решить проблему с бедностью эти предложения не помогут, однако «для укрощения статистики они подходят идеально», так как увеличение детских пособий, а также возможность использовать средства из материнского капитала «по требованию» увеличило бы размер реальных располагаемых доходов граждан в расчёте одного месяца.

Между тем в масштабах всей страны прибавление к ежемесячному пособию на ребенка — если брать во внимание, что это коснется всех детей, а не только тех, кто родился после 2018 года, — в любом случае не решит всех финансовых проблем многодетных семей.

Так, размер социальных выплат на детей в каждом регионе определяется самостоятельно, рассмотрим, например, Белгородскую область, там пособие на детей в обычном размере составляет 302 рубля, для одиноких матерей 605 рублей. В других областях может быть выше, или ниже – но все эти прибавки незначительны и выбраться из тотальной бедности такие суммы не помогут, считает Антонов.

В масштабах такой страны как Россия добиться реально высоких пособий для семей практически невозможно, даже если залезть в Фонд национального благосостояния (ФНБ), уверен Антонов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти. По словам представителя Кремля, такие заявления — это «эмоциональные проявления».