«Ведут себя как Винни-Пух»: в чем «Газпром» упрекнул Киев

Топ-менеджеры «Газпром» уточнили, что значит мировое соглашение с Украиной.

Член правления холдинга, начальник департамента 104 Сергей Кузнец на ежегодной пресс-конференции отметил, что свои предложения российская сторона представила на трехсторонней встрече Украина-Россия-ЕК в январе 2019 года. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что РФ готова обсуждать возобновление поставок газа на Украину и продление транзитного контракта при условии «обнуления» всех арбитражных требований сторон.

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«Украинская сторона... они упорно хотят поменять формат возможного мирового соглашения. Они говорят: нет, давайте то арбитражное заключение оставим как есть, а вот наши будущие требования – давайте от них откажемся. И заключим такое мировое соглашение», — отметил Кузнец.

«Это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: нам прислали 10 апельсинов, свои 8 я уже съел», — добавил топ-менеджер «Газпрома».

По словам заместителя председателя правления «Газпрома», главы «Газпром-экспорта» Елены Бурмистровой, российская сторона в транзитном вопросе с Украиной готова обсуждать как среднесрочный, так и долгосрочный контракт.

«Мы гибки в наших подходах», – заверила она.

Однако готовности к конструктивному диалогу украинская сторона не демонстрирует. Так, в частности, в Киеве говорят о том, что хотят новый контракт на транзит с «Газпромом» по нормам европейского законодательства. В «Газпроме» же призывают смотреть правде в лицо: в самой Украине нет необходимых для этого структур.

«Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор», — подчеркнул Кузнец.

«Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта»,

— заключил он.

О готовности идти на компромисс с Киевом говорил на прошлой неделе и министр энергетики РФ Александр Новак. На встрече с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем он заявил, что «Газпром» готов продлить действующие договоры с Украиной и возобновить поставки газа соседям по цене на 25% дешевле текущих закупок. И напомнил о готовности «Газпрома» к мировому соглашению.

В Киеве посмеялись над предложением Москвы. Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в Facebook назвал это «абсурдом».

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от $2,8 млрд ($2,56 млрд присужденные арбитражем в Стокгольме, плюс пени, которые считает «Нафтогаз» — «Газета.Ru»), а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати», — написал он.

Он также вновь призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях, сделав упор на то, что Украине необходимо добиваться прекращения строительства «Северного потока – 2» и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций.

Угрозу в «Северном потоке — 2» увидел и президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока — 2», который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы», — отметил Зеленский в интервью таблоиду Bild, которое было опубликовано 18 июня.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий ранее вообще назвал проект «милитаристской угрозой», а Верховная рада призывала другие государства принять меры для полного запрета его строительства.

Пока политики в Киеве используют «российскую газовую карту», чтобы набрать себе очков перед предстоящими выборами в Верховную раду.

Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 17 июня заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу.

«Во-первых, у нас разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», — заявила Тимошенко в эфире телеканала Newsone.

«Во-вторых, это одесский и николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG (СПГ) терминалы, которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины», — сказала она.

Интересно, что именно Тимошенко заключила 10 лет назад действующие газовые контракты с Россией. За это ее критиковали на родине и даже отдали под суд за невыгодные для страны действия. Теперь она кардинально сменила риторику.

Впрочем, в «Газпроме» подобные выпады воспринимают как неготовность к конструктивному диалогу.

«Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения», — констатировал Сергей Кузнец.