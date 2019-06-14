Страна-гастарбайтер: почему олигархи бегут из Молдавии

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. При этом молдавский лидер не исключил, что члены Демократической партии, которые фактически управляли страной несколько лет, попытаются ее покинуть.

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Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.

Напомним, в Молдавии с 8 июня установилось двоевластие. Фактически было два президента и два премьера. Конституционный суд Молдавии 9 июня временно отстранил от должности действующего президента страны Игоря Додона. Врио президента стал Павел Филип, ранее занимавший должность премьера. Он распустил парламент и назначил на 6 сентября досрочные парламентские выборы.

ЕС, США и Россия выступили в итоге на стороне Додона и новой парламентской коалиции. Но исполнительная власть до последнего времени находилась в руках Филипа и олигарха Владимира Плахотнюка.

По данным ТАСС, решение уйти в отставку правительства во главе с премьер-министром и вице-председателем ДПМ Павлом Филипом было принято после визита в офис Демократической партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана, который сообщил, что Вашингтон не будет поддерживать противостояние демократов с президентом Додоном.

На 50 долларов в месяц

При этом двоевластие и в целом попытки «усидеть на двух стульях», развивая отношения с Россией и ЕС, фактически довели страну до нищеты. Молдавия была и остается одной из беднейших стран Европы.

Минимальная зарплата в Молдове, установленная властями на 2019 год, равна 1000 леев. Это примерно $55 (при нынешнем курсе 18,2 лея за доллар), один из самых низких показателей в Европе.

Правда, средняя зарплата в Молдавии все же выше в пять раз, то есть, 5000 леев, если верить официальной статистике. Но в агросекторе доходы молдаван ниже даже официальной минималки.

А если ограничиваться только официальной статистикой, то Молдавия выглядит более чем прилично. Судите сами. Например, инфляция в Молдавии выше, чем в Евросоюзе, но ниже, например, российской.

Первоначальный прогноз Национального банка на текущий год — 4,9%.

Правда, в мае прогноз по росту цен был ухудшен до 5,1%. Он построен на предположении, что произойдет рост тарифов во второй половине года.

То есть макроэкономические данные в целом выглядят ровно. В том числе, и главный показатель — объем ВВП. Так было не всегда. Амплитуда молдавского ВВП напоминала американские горки — с резкими взлетами и падениями под крики участников. В 2009 году экономика Молдавии ушла в минус на 6%. А в 2013-м подскочила до 9,4%. В 2015-м – снова в минус (- 0,5%). В 2017-м снова взлет — до 4,5%, и с тех пор плавное снижение.

Всемирный банк (ВБ) недавно понизил прогноз роста ВВП Молдавии на 2019 год с 3,6% до 3,4%. Эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также понизили прогноз роста ВВП с 4% до 3,5%. Так что роста зарплат молдаван лучше не ждать.

Замедлению способствует несколько факторов: сокращение объемов денежных переводов из-за рубежа, повышение уровня инфляции, неблагоприятные демографические тенденции в республике и низкая производительность ее экономики. Эксперты Всемирного банка также указывали на принятые накануне президентских выборов (состоялись в феврале) налоговые послабления.

Санта-Барбара по-молдавски

Оппозиция оценивала налоговые преференции как безответственный предвыборный пиар, а ВБ — как предпосылку к росту цен. Похоже, и те, и другие правильно предсказывали. Причем прогноз ВБ был сделан еще в середине мая, до нынешних революционных событий в Кишиневе. А с другой стороны, революционная ситуация в Молдавии длится уже с 2016 года. Того же Додона судьи Конституционного суда отстраняют от должности уже в шестой раз.

Куда экономика Молдавии вывернет дальше, пока не известно. Но два тревожных сигнала уже были. Новый министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявлял, что чиновники предыдущего правительства уводят из страны деньги целыми чемоданами.

Молдавия после завершения политического кризиса вообще может остаться без средств к существованию, заявил министр. Значит, госсектор может оказаться и вовсе без зарплат.

Средства со счетов госкомпаний, по слухам, вывозят частными самолетами в Украину, страны Балтии, на Кипр, в Чехию или просто списывают по безналу в офшоры. Министр публично предупреждал о незаконном выводе капитала власти ЕС, США, МВФ и Всемирный банк.

Возможно, это всего лишь слухи или госпиар со стороны сторонников Додона. Но нелегальный и масштабный вывод средств для Молдавии не новость. Чиновники уже грабили страну по-крупному. Это было в 2014-2015 годах, когда из трех молдавских банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala — исчез $1 млрд или более 20% ВВП страны.

Попытки расследований провалились.

Расследование вели парламентская комиссия и частные детективные агентства, в том числе авторитетные международные (например, Kroll), однако документы, касающиеся «кражи века», пропали в официальных молдавских кабинетах.

Депутаты парламента 10 июня проголосовали за создание новой парламентской комиссии «по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества». В течение 90 дней депутаты изучат ситуацию, причем «копать» решено с 2010 года, и представят отчет.

Европа поддерживает, но ждет стабильности

Вернуть украденный миллиард до сих пор не удалось. Под вопросом теперь и новая финансовая поддержка в твердой валюте со стороны МВФ.

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил о возможной приостановке МВФ программы помощи Молдавии. Такой риск существует, предупредил Хан.

Напомним, в ноябре 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в размере $187 млн. Половина этой суммы уже выделена. Последний визит экспертов Международного валютного фонда в Кишинев состоялся 25-29 марта этого года. Обсуждались условия получения следующего транша.

По бюджетной сфере у МВФ больших претензий нет. Фонд, похоже, готов даже закрыть глаза на ситуацию с пропавшим из банковской системы миллиардом.

Но фонд недвусмысленно предупредил, что не будет выделять средства, пока в стране не будет политической стабильности.

В прежние годы, когда госбюджет Молдавии не сводил концы с концами, экономику страны выручали те ее граждане, которые уезжали на заработки за рубеж. Самые массовые направления — Россия, Польша, Италия, Франция, Германия….

Но в условиях замедления экономического роста в ЕС и в России объем денежных переводов от молдавских гастарбайтеров снизился. В марте 2019 года молдавские граждане перечислили из-за границы $102 млн. Это на 7,1% меньше, чем в марте прошлого года, подсчитал Национальный банк Молдовы.

Между тем, денежные переводы более чем миллиона молдавских гастарбайтеров, работающих в ближнем и дальнем зарубежье, в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП страны.

Переводы трудовых мигрантов из России за последние три года составили более $1,5 млрд.

Об этом 3 июня заявил специальный представитель президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой, вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Товарооборот между Россией и Молдавией растет, в 2018 году он составил $1,6 млрд, хотя и не восстановился до уровня 2012 года, когда он достигал $2 млрд., признал Козак.

На территории Молдавии работает 995 компаний с российским капиталом. По объему инвестиций Россия занимает первое место в этой стране. В прошлом году Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Но Россия, как и ЕС, ждет, когда политическая ситуация в Молдавии придет в норму и ее властные институты возобновят работу. Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше поддерживать «законно избранные власти Молдовы».

Эксперты считают, что Молдавия может выйти из экономического кризиса, если сделает ставку на партнерские отношения с соседями. С Евросоюзом у Молдавии самый значительный товарооборот. С Россией и Евразийским союзом тоже есть шансы на углубление экономического сотрудничества.

В структуре экспорта Молдавии лидирует Румыния, которая занимает 29,3%, далее идет Италия с 11,4%, а в Россию отправляется 8,1% экспорта, примерно столько же — в Германию.

«Таким образом, Молдавия во внешней торговле, особенно в экспорте, то есть в отраслях, формирующих доходы страны, имеет более высокую долю с европейскими странами, чем с восточным соседом. Однако оптимальным компромиссом стали бы взвешенные, сбалансированные отношения и с Россией, и с ЕС», — говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий.

Двоевластие в Молдавии было связано с низким уровнем развития экономики и как следствие низкими зарплатами и безработицей, а также низкой социальной ответственностью государства, считает аналитик ГК Алор Алексей Антонов.

«Усидеть на двух стульях» Молдавии будет сложно. Если страна захочет пойти по европейскому пути развития, то в таком случае неизбежно придется выполнять ряд условий и вставать в оппозицию по отношению к РФ», — заключает эксперт.