«Близки к повторению»: России предрекли перестройку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что ситуация, сложившаяся в России на настоящий момент, очень похожа на ту, которая была в СССР в середине 1980-х годов прошлого века и предшествовала перестройке.

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«Люди постарше — а таких много в этом зале, с седой головой — помнят, наверное, что

Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного»,

— заявил Шохин, выступая на деловом завтраке Сбербанкав рамках Петербургского экономического форума.

Для того чтобы выполнить задачу, которую поставил президент России Владимир Путин перед правительством – вывести России в топ-5 стран по экономическому росту и выполнить требования национальных проектов — нужно проводить реальные реформы, а иначе никаких итогов у страны не будет, считает Шохин.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Они делятся на три категории: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.

Некоторые участники форума уже отметили, что наша страна далека от реализации намеченных задач и просто вползает в рецеcсию. Председатель Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин констатировал, что пока у России «нет возможностей для серьезного прорыва».

Глава Сбербанка Герман Греф организовал среди присутствующих на завтраке опрос на тему: смогут ли нацпроекты вывести российскую экономику на темпы выше мировых? Результаты голосования показали, что верят в это всего 22% сидящих в зале.

Если говорить отдельно о государственных служащих, то среди них оптимистов всего 61%, а 39% чиновников ответили «нет». Шохин признался, что голосовал за ответ «нет». «Нам нужны темпы роста не ниже 3,5%», — заявил он. Позже ту же цифру назвал Алексей Кудрин.

Шохин также перечислил основные препятствия, которые, на его взгляд, мешают бизнесу активно участвовать в реализации национальных проектов. Первая из них — это активное снижение роли частного бизнеса и рост доли государства и государственных компаний в экономике и системе принятия решений.

По мнению главы РСПП, у частных инвесторов нет стимулов, которые побуждали бы их вкладывать свои средства в нацпроекты. К тому же,

в России сложилась ситуация неопределенности в том, какой в дальнейшем будет институциональная и регуляторная среда. «Элемент непредсказуемости этой среды — второй фактор, который беспокоит бизнес», — сообщил Шохин.

Так, например, до сих пор не принят закон об инвестиционной деятельности в России. Именно в этом законе и предполагалось определить механизм привлечения частных инвестиций в нацпроекты, а также создать систему стимулов для инвесторов. Шохин заявил, что дискуссия с правительством о законе началась почти год назад

«Сейчас мы потеряли уже нить дискуссии и не знаем, когда это закон теперь будет и будет ли он принят вообще», — посетовал Шохин.

Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы государственного правления. Глава РСПП отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.

Еще одна из ключевых проблем — это неопределенность в отношениях бизнеса и правоохранительных органов, уверен Шохин.

«Если бы выступал Андрей Макаров (председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам — прим.«Газета.Ru»), он спросил бы: «А Бастрыкина позвали?» — пошутил Шохин. В своем выступлении Алексей Макаров действительно упомянул председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«Максим Станиславович (министр экономического развития — прим. «Газета.Ru»), выступая перед инвесторами, сказал, что изменение меры пресечения (основателя фонда Baring Vostok Майкла) Калви — хороший знак для инвестиционного климата», — напомнил Макаров. «Это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует, что находиться дома лучше, чем в Лефортово», — добавил депутат. «Всем присутствующим я советую эту мысль усвоить», — подчеркнул он.

По словам Макарова, проблема бизнеса в России — это не налоги: «в Налоговом кодексе плюнуть некуда, там одни льготы», а страх. «Страх, что если они будут успешными, к ним придут и отберут этот бизнес», — посетовал депутат. «Ничто не заменит ни инвестиционный климат, ни уважения к собственности и независимый суд», — подчеркнул Макаров.

Глава РСПП согласился с ним.

«Эта неопределенность в отношениях бизнеса с правоохранительными органами, отсутствие веры в судебную систему как независимую и систему быстрых решений, в том числе использование уголовного процесса для регулирования хозяйственных споров, — это все тоже, безусловно, снижает активность бизнеса», — резюмировал Шохин.

Между тем первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который также выступал на завтраке, отметил, что государство готово дать бизнесу стабильные условия, но сами предприниматели проявляют нигилизм.

«Большую часть предпринимателей мы развратили!, они говорят: «не буду делать, пока не дадите льготы», посетовал министр. Надо, по его словам, «помогать бизнесменам, которые работают».