Без нефти и резины: Украина оказалась под санкциями

С 1 июня в силу вступает запрет на экспорт в Украину из России ряда товаров, составляющих основу товарооборота между двумя странами. Санкциями на санкции — это симметричный ответ Москвы на введенный с 10 апреля запрет на экспорт в РФ ряда промышленных товаров и продуктов питания.

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Всего ограничения со стороны Москвы коснутся товаров на общую сумму в $250 млн. С учетом того, что в 2018 году товарооборот России с Украиной составил почти $15 млрд, сумма приличная, но не решающая. Тем не менее ряд отраслей могут с полным основанием бить тревогу.

В первую очередь, будут прекращены поставки нефти и нефтепродуктов. Например, дизельного топлива и автомобильного газа. Под ограничения попали также каменный уголь, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива. Пропан, бутан и другие сжиженные газы могут поставляться в Украину только по специальному разрешению Минэкономразвития и в ограниченном количестве. То же самое с углем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже признал, что запрет поставок нефти и бутана из России создаст Киеву проблемы.

Эксперты предупреждают: если Россия отказывается поставлять энергоресурсы, то Киев начнет их закупать в других странах, что негативно скажется на экономике Украины, так как цены на сырье и топливо будут выше.

Фактически мы будем наблюдать развитие той же истории, какая происходила и с реверсом газа, но только логистика этой нефти наверняка будет дешевле, считает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.

Как отмечает украинский эксперт в области ТЭК Сергей Куюн, на поставки газа для автомобильных заправок из России приходится чуть меньше половины всех импортных поставок — до 50 тыс. тонн в месяц, соответственно на них и придется удар, приводит мнение специалиста сайт 112.Ua.

Зависим от России и рынок дизельного топлива: в 2018 год году ее импортные поставки выросли на 10,7% — до 5,81 млн тонн, побив абсолютный рекорд. Крупнейшим поставщиком дизтоплива в Украину также стала Россия, которая потеснила многолетнего лидера в этой области — Белоруссию, сообщало украинское издание «НефтеРынок».

Поэтому

полный запрет поставок дизеля и автогаза спровоцирует огромный дефицит и как следствие ажиотаж и спекулятивный рост цен на украинском рынке. Причем рост, по мнению экспертов, будет происходить и в сегменте бензина, который является альтернативой автогазу.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,54 млрд, в натуральном выражении импорт вырос на 3% – до 8,06 млн тонн, в денежном — на 31%. При этом 38,1% ($2,11 млрд) пришлось на поставки из Белоруссии, 37,3% ($2,07 млрд) — из России, 10,3% ($570 млн) — из Литвы.

Рестрикции затронули не только энергетический сектор. Помимо эмбарго на экспорт, Россия также отказывается от ввоза отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона.

Ограничение на поставки одежды и обуви ударит в первую очередь по малому и среднему бизнесу. Дело в том, что спустя пару лет после обострения отношений между Киевом и Москвой в 2014 году украинские производители понемногу стали налаживать отношения с партнерами из России, стараясь не афишировать эту работу. Уже в 2017 году резко выросли поставки в Россию кожаной обуви из Украины, детской одежды, текстильных изделий.

В масштабах государства это небольшие потери — текстиль и обувь занимают порядка 1,76% от всего объема импорта России из Украины по итогам 2018 года, однако для самих производителей это существенно, так как найти новые рынки сбыта им будет непросто.

В структуре экспорта России на Украину в 2018 году основная доля поставок пришлась на минеральные продукты (48,94%), продукцию химической промышленности (26,41%), машины, оборудование и транспортные средства (12,42%). Всего в списке товаров, которые покупает у нас Украина, на данный момент 98 позиций, и некоторые из них весьма обширны, например, «игрушки, игры и спортивный инвентарь» или «суда, лодки и иные плавучие конструкции».

Почти 1% из товаров, которые у России покупает Украина, оставляет каучук и резино-технические изделия. На 0,5% от общего объема товара приходится доля уксуса и мыла (и других поверхностно-активных веществ). То есть Украина покупает в России практически весь спектр промышленных товаров.

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию на порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят»,

— отмечал ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.

Однако и у России не так много альтернативных поставок той продукции, которую производят на Украине.

Проблема обоюдоострая как для России, так и для Украины, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Сильнее всего от возможного дальнейшего разрыва пострадают именно машиностроение и высокоточные производства на Украине, которые в свое время были буквально заточены под нужды советского ВПК, а впоследствии стали уверенными поставщиками российского ВПК и ряда высокоточных производств в нашей стране, добавляет эксперт.

Напомним, 10 апреля украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями оказался импорт на Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.